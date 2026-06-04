Controlla le luci con il telefono

App Philips Hue ufficiali

Le nostre app per luci connesse possono essere scaricate gratuitamente, sono facili da usare e offrono tutte le funzionalità del sistema Philips Hue.

App Hue

App Hue

Controlla tutte le tue luci Philips Hue, sia che utilizzi Hue Bridge o bluetooth. L'app principale per il sistema Philips Hue ti consente di accendere e spegnere le luci, creare automazioni e timer, sincronizzare le luci con la TV e la musica, controllare il tuo sistema di sicurezza domestica connesso e persino aggiornare il tuo sistema bluetooth aggiungendo Hue Bridge.

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App desktop Sync

App per desktop Hue Sync

L'app per desktop Hue Sync è stata creata appositamente per i computer. La scelta preferita dai gamer, questa app associa le lampade Philips Hue a colori a qualsiasi gioco riprodotto sullo schermo del tuo computer.

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Hue Sync è disponibile solo per il download sul desktop

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Schermata dell'app Philips Hue Sync TV sulla TV in soggiorno

App Hue Sync TV

Sincronizza le luci del tuo home theater con tutti i contenuti della TV, indipendentemente da come li riproduci, con l'app Hue Sync TV. Disponibile sui televisori Samsung 2022 e più recenti.1

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Per saperne di più su Hue

Come funziona Hue

Come funziona Hue
Cosa può fare Hue

Cosa può fare Hue
Scopri le lampade

Scopri le lampade

1. ¹ Disponibile per le TV QLED Samsung 2022 e più recenti della serie Q60 o successiva (il supporto per Q700 sarà disponibile a breve). Se la TV la supporta, l'app Hue Sync TV verrà visualizzata quando la cerchi in App. In alternativa, controlla le specifiche del tuo modello di TV sul sito www.samsung.com

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