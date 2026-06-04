Le nostre app per luci connesse possono essere scaricate gratuitamente, sono facili da usare e offrono tutte le funzionalità del sistema Philips Hue.
Controlla le luci con il telefono
App Philips Hue ufficiali
App Hue
Controlla tutte le tue luci Philips Hue, sia che utilizzi Hue Bridge o bluetooth. L'app principale per il sistema Philips Hue ti consente di accendere e spegnere le luci, creare automazioni e timer, sincronizzare le luci con la TV e la musica, controllare il tuo sistema di sicurezza domestica connesso e persino aggiornare il tuo sistema bluetooth aggiungendo Hue Bridge.
App per desktop Hue Sync
L'app per desktop Hue Sync è stata creata appositamente per i computer. La scelta preferita dai gamer, questa app associa le lampade Philips Hue a colori a qualsiasi gioco riprodotto sullo schermo del tuo computer.
Hue Sync è disponibile solo per il download sul desktop
App Hue Sync TV
Sincronizza le luci del tuo home theater con tutti i contenuti della TV, indipendentemente da come li riproduci, con l'app Hue Sync TV. Disponibile sui televisori Samsung 2022 e più recenti.1
1. ¹ Disponibile per le TV QLED Samsung 2022 e più recenti della serie Q60 o successiva (il supporto per Q700 sarà disponibile a breve). Se la TV la supporta, l'app Hue Sync TV verrà visualizzata quando la cerchi in App. In alternativa, controlla le specifiche del tuo modello di TV sul sito www.samsung.com