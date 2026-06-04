App Hue

Controlla tutte le tue luci Philips Hue, sia che utilizzi Hue Bridge o bluetooth. L'app principale per il sistema Philips Hue ti consente di accendere e spegnere le luci, creare automazioni e timer, sincronizzare le luci con la TV e la musica, controllare il tuo sistema di sicurezza domestica connesso e persino aggiornare il tuo sistema bluetooth aggiungendo Hue Bridge.