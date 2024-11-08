Che si tratti di una cena romantica, di una riunione di famiglia o di una giornata di lavoro da casa, Philips Hue offre soluzioni di illuminazione connessa per la sala da pranzo adatte a qualsiasi occasione.
Trasforma il momento dei pasti con l'illuminazione per la sala da pranzo
Vuoi l'atmosfera di un ristorante a casa tua? Rendi la cena intima o allegra quanto vuoi con la Philips Hue app. Imposta toni caldi e accoglienti per un cena oppure preferisci colori vivaci e divertenti durante una festa con gli amici.
Le migliori luci per la sala da pranzo per l'illuminazione d'atmosfera
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile
€ 59,90
Hue White and color ambiance
Lampada da tavolo Signe gradient
€ 219,90
Hue
Tap dial switch
€ 49,90
Illumina la tua sala da pranzo per intrattenere
Ogni momento trascorso in compagnia ha bisogno della colonna sonora perfetta e con Philips Hue puoi far danzare le luci della tua sala da pranzo al ritmo della musica.
Le migliori luci per sala da pranzo per intrattenere
Hue White and Color Ambiance
Lampada da terra Signe gradient
€ 329,90
Hue
Hue Dimmer switch (ultimo modello)
€ 21,90
Ispirazione
Scopri come le altre persone utilizzano le luci connesse Philips Hue per creare l'atmosfera e condividi la tua configurazione su Instagram con l'hashtag #philipshue
@kimiefalk
@dutchguy84
@derby.shire.home
@ingbertsen
@Wouter van Foeken
@klusjesmam
@myhomeofzodiac
@nyifaget
Guida all'illuminazione per sala da pranzo
Qual è il colore migliore per illuminare una sala da pranzo?
Qual è il colore migliore per illuminare una sala da pranzo?
Quanto dovrebbe essere alta una luce della sala da pranzo sopra un tavolo?
Quanto dovrebbe essere alta una luce della sala da pranzo sopra un tavolo?
Le luci in sala da pranzo e in cucina dovrebbero essere uguali?
Le luci in sala da pranzo e in cucina dovrebbero essere uguali?
Altre idee intelligenti per l'illuminazione della sala da pranzo
Suggerimenti per l'illuminazione sotto pensile
La lampade da incasso sono un modo elegante per aggiungere atmosfera e offrire la luce adatta all'attività da svolgere. Scopri come utilizzare al meglio le lightstrip a LED sotto i mobili.
In che modo l'illuminazione connessa può trasformare la tua esperienza in sala da pranzo
Ti sei mai chiesto cosa sia l'illuminazione intelligente? Ecco una semplice ripartizione di come funzionano le luci intelligenti e cosa puoi fare con loro