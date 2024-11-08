Assistenza
Illuminazione per la sala da pranzo

Che si tratti di una cena romantica, di una riunione di famiglia o di una giornata di lavoro da casa, Philips Hue offre soluzioni di illuminazione connessa per la sala da pranzo adatte a qualsiasi occasione.

Acquista le soluzioni di illuminazione per la sala da pranzo
Trasforma il momento dei pasti con l'illuminazione per la sala da pranzo

Vuoi l'atmosfera di un ristorante a casa tua? Rendi la cena intima o allegra quanto vuoi con la Philips Hue app. Imposta toni caldi e accoglienti per un cena oppure preferisci colori vivaci e divertenti durante una festa con gli amici.

Le migliori luci per la sala da pranzo per l'illuminazione d'atmosfera

Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile

Unità di alimentazione inclusa
Controllo immediato tramite Bluetooth
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità

€ 59,90

L'articolo è quasi esaurito

Lampada da tavolo Signe gradient

Hue White and color ambiance

Lampada da tavolo Signe gradient

Bianco
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità

€ 219,90

Tap dial switch

Hue

Tap dial switch

Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando

€ 49,90

Al momento esaurito

Acquista tutte le luci per sala da pranzo
Illuminazione per sala da pranzo per intrattenere

Illumina la tua sala da pranzo per intrattenere

Ogni momento trascorso in compagnia ha bisogno della colonna sonora perfetta e con Philips Hue puoi far danzare le luci della tua sala da pranzo al ritmo della musica.

Le migliori luci per sala da pranzo per intrattenere

Lampada da terra Signe gradient

Hue White and Color Ambiance

Lampada da terra Signe gradient

Bianco
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità

€ 329,90

Hue Dimmer switch (ultimo modello)

Hue

Hue Dimmer switch (ultimo modello)

Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando

€ 21,90

Acquista tutte le luci per sala da pranzo

Ispirazione

Scopri come le altre persone utilizzano le luci connesse Philips Hue per creare l'atmosfera e condividi la tua configurazione su Instagram con l'hashtag #philipshue

@kimiefalk

@dutchguy84

@derby.shire.home

@ingbertsen

@Wouter van Foeken

@klusjesmam

@myhomeofzodiac

@nyifaget

Guida all'illuminazione per sala da pranzo

Qual è il colore migliore per illuminare una sala da pranzo?

Quanto dovrebbe essere alta una luce della sala da pranzo sopra un tavolo?

Le luci in sala da pranzo e in cucina dovrebbero essere uguali?

Altre idee intelligenti per l'illuminazione della sala da pranzo

Suggerimenti per l'illuminazione sotto pensile

Suggerimenti per l'illuminazione sotto pensile

La lampade da incasso sono un modo elegante per aggiungere atmosfera e offrire la luce adatta all'attività da svolgere. Scopri come utilizzare al meglio le lightstrip a LED sotto i mobili.

Scopri le idee per l'illuminazione sotto pensile
In che modo l'illuminazione connessa può trasformare la tua esperienza in sala da pranzo

In che modo l'illuminazione connessa può trasformare la tua esperienza in sala da pranzo

Ti sei mai chiesto cosa sia l'illuminazione intelligente? Ecco una semplice ripartizione di come funzionano le luci intelligenti e cosa puoi fare con loro

Esplora le soluzioni di illuminazione connessa

