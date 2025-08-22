L'illuminazione intelligente è un sistema avanzato per illuminare la tua casa.
Cos'è l'illuminazione connessa?
Come funzionano le luci intelligenti?
Le luci intelligenti hanno un chip al loro interno che consente loro di comunicare con altri dispositivi in modalità wireless. Ogni luce può connettersi a un'app, un assistente domestico intelligente o un altro accessorio intelligente, così puoi automatizzare le luci, cambiarne il colore o controllarle da remoto.
Quindi, in cosa si differenziano dalle luci normali? Le luci convenzionali possono solo essere accese o spente. È possibile attenuarle, ma solo tramite un interruttore cablato.
Tecnologia di illuminazione intelligente
Esistono molteplici tecnologie che possono rendere intelligente una luce. Zigbee, Bluetooth e Wi-Fi sono i più diffusi.
Luci Zigbee
Zigbee è un tipo di protocollo di comunicazione wireless che consente ai dispositivi intelligenti di comunicare tra loro. È comune nella tecnologia della casa intelligente perché è molto sicura, a basso consumo (gli interruttori intelligenti non consumano le batterie!) e funziona anche quando il Wi-Fi non è attivo.
Luci Wi-Fi
Il Wi-Fi è una tecnologia diffusa per l'illuminazione intelligente perché è molto conosciuta. Le luci utilizzano la rete Wi-Fi di casa per comunicare tra loro. Tuttavia, l'utilizzo di questa tecnologia presenta anche degli svantaggi: il Wi-Fi potrebbe sovraccaricarsi, le luci non funzionano quando il router non è attivo e la portata è limitata al segnale Wi-Fi.
Luci Bluetooth
Il Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless che utilizza segnali RF per inviare dati. È semplice, non richiede altro hardware ed è accessibile praticamente a tutti. Tuttavia, il Bluetooth memorizza solo una quantità limitata di dati per dispositivo ed è utilizzabile solo entro distanze brevi.
Richiede un hub
Controlla le luci da qualsiasi luogo
Non rallenta il Wi-Fi*
Funziona anche quando la connessione Wi-Fi non è disponibile**
Controlla le luci con l'app
Automatizza le luci
Imposta i timer
Sincronizza le luci con TV, giochi e musica
Controllo vocale
Aggiungi e personalizza tutti gli accessori connessi
Aggiungi l'illuminazione esterna
*Zigbee e Wi-Fi utilizzano la stessa banda di frequenza (2,4 GHz), ma Zigbee non utilizza alcuna larghezza di banda Wi-Fi per controllare le luci.
**Le luci possono essere controllate tramite interruttori e automazioni intelligenti, ma sono esclusi il controllo da app e fuori casa.
Cos'è un hub smart?
Le luci intelligenti Zigbee diventano davvero intelligenti quando si collegano a uno smart hub che crea una rete Zigbee superveloce tra di loro e le connette a Internet.
Una volta stabilito il segnale, le luci creano una rete mesh. Ecco perché puoi aggiungere luci ovunque nella tua casa, e tutte funzioneranno facilmente perché ogni luce è un ripetitore che estende e rafforza la rete Zigbee.
Nel sistema Philips Hue puoi scegliere tra due hub: Bridge e Bridge Pro.
Tecnologia LED
Perché le luci intelligenti sono LED? Alcuni motivi:
1. Non si riscaldano come altri tipi di luci perchè il calore danneggerebbe il chip che le rende intelligenti.
2. I LED sono già dotati di elettronica interna, quindi è facile includere il chip intelligente.
3. Possono produrre la luce in milioni di colori.
4. Rappresentano lo standard attuale nell'illuminazione domestica, in parte grazie all' efficienza energetica dei LED.
Abbiamo così chiarito un acronimo Ce ne sono altri, come RGB, IC, WW... questi acronimi si riferiscono ai colori dei LED.
Lo sapevi? Signify, l'azienda che realizza i prodotti Philips Hue, realizza anche i prodotti Color Kinetics, la cui offerta è incentrata sui "sistemi di illuminazione architetturale dinamici" (ad esempio, illuminazione professionale sofisticata per arene e spettacoli di luci). Uno dei loro principali ambiti di ricerca è il colore: ciò significa che abbiamo accesso al meglio del meglio dell'illuminazione a colori.
Luci RGB
Significa "rosso, verde, blu".
Le luci RGB mescolano LED rossi, verdi e blu (i colori primari della luce) per creare un'ampia varietà di colori: oltre 16 milioni, per essere un po' più precisi. Le luci RGB non hanno LED bianchi, ma possono comunque produrre una sfumatura di bianco mescolando rosso, verde e blu. Queste luci possono produrre solo un colore pieno alla volta.
Luci RGBIC
È l'acronimo di "Red, Green, Blue", ovvero rosso, verde, blu, e "independent controller", ovvero controller indipendente.
Potresti anche vedere "controllo indipendente" o "chip indipendente", ma significano tutti la stessa cosa: puoi controllare i diversi LED individualmente, in modo da visualizzare più colori contemporaneamente.
Luci RGBA
Significa "rosso, verde, blu, ambra".
Le luci RGBA utilizzano l'ambra oltre al rosso, al verde e al blu in modo da poter visualizzare una gamma più ampia di luce gialla, inclusi arancione e oro.
Luci RGBW
Significa "rosso, verde, blu, bianco caldo".
Le luci RGBW (a volte chiamate anche luci RGBWW, in modo abbastanza confuso) presentano anche un chip bianco caldo per includere migliaia di sfumature aggiuntive di luce bianca. In questo modo si ottiene una gamma di luce bianca da calda a fredda.
Luci RGBWW
Significa "rosso, verde, blu, bianco freddo, bianco caldo".
Grazie ai due diversi LED bianchi, la luce può produrre colori ancora più intensi. La maggior parte delle luci colorate Philips Hue sono dotate di questa tecnologia.
Luci RGBWWIC
Significa "rosso, verde, blu, bianco freddo, bianco caldo" e "controller indipendente".
Questa è la tecnologia di cui è dotata la maggior parte delle luci sfumate Philips Hue. Ottieni tutti i colori della luce che desideri e puoi anche impostare più colori contemporaneamente. Con le nostre luci gradienti puoi controllare gruppi di LED anziché singoli LED alla volta: questo ti aiuta a creare miscele di colori fluide.
Perché avresti bisogno di un'illuminazione intelligente?
I vantaggi dell'illuminazione intelligente non si fermano al controllo remoto delle luci.
Convenienza
Luci che fanno quello che vuoi, quando vuoi. Cammina e le luci si accendono. Ora di andare a letto? Le luci si abbassano automaticamente. Hai le mani occupate? Puoi dire al tuo assistente vocale cosa fare. L'illuminazione intelligente non è solo intelligente: semplifica anche un po' la vita.
Controllo vocale
Una delle funzionalità più richieste dell'illuminazione intelligente è il controllo vocale, che consente di regolare le luci con un comando. "Alexa, accendi le luci." "Siri, rendi accogliente il soggiorno."
Automazioni
Programma l'accensione e lo spegnimento delle luci a orari e impostazioni specifiche. Inoltre, automazioni speciali come Sveglia e Vai a dormire ti offrono funzionalità ancora più avanzate.
Luce facilmente dimmerabile
Le lampadine tradizionali hanno bisogno di uno speciale dimmer switch collegato alla rete elettrica di casa. Con le luci intelligenti, la regolazione dell'intensità luminosa è integrata: l'app, gli interruttori intelligenti e persino la tua voce possono regolare l'intensità delle luci all'istante.
Illuminazione immersiva
Sincronizza le luci con la TV o il computer e guardale mentre danzano, lampeggiano, si attenuano, si illuminano e cambiano colore insieme al contenuto sullo schermo.
Ottieni fantastici effetti di luce
Fai brillare le tue luci, imitando le fiamme del caminetto o lo scintillio delle stelle. Puoi anche far sì che le luci cambino colore in sequenza.
Connettiti con altri dispositivi
Con protocolli di comunicazione come Matter, creare un’intera casa intelligente è semplice. Utilizza il tuo sistema di illuminazione intelligente con altri dispositivi connessi, come telecamere, altoparlanti, termostati e assistenti domestici.
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.