Assistenza

Dove la sicurezza domestica incontra l'illuminazione intelligente

Telecamere, sensori di contatto, campanelli e luci intelligenti interagiscono per aiutarti a proteggere i tuoi cari, utilizzando il sistema Philips Hue che già possiedi.

Una videocamera di sicurezza Hue bianca posizionata su uno scaffale vicino a una pianta.

Security camera

Tieni sempre d'occhio la tua casa. Dotate di un flusso live nitido e chiaro in 2K o 1080p HD, visione notturna e un altoparlante per comunicazioni bidirezionali e allarmi sonori, queste telecamere sono i tuoi occhi e le tue orecchie quando non ci sei.

Scopri di più sulle telecamere di sicurezza
Un videocitofono Hue nero montato su una parete.

Videocamera per campanello

Controlla la tua porta d'ingresso con un videocitofono intelligente. Guarda, ascolta e scopri chi è presente in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Quando viene rilevato un movimento, le luci si accendono per una maggiore visibilità.

Scopri di più sui videocitofoni
Sensore di contatto Hue

Contact sensor

La massima tranquillità. Una volta attivati, i sensori di contatto inviano un avviso e attivano anche delle luci non appena qualcuno apre una finestra, una porta, un mobile o una cassaforte. È richiesto il bridge Philips Hue. 

Acquista i Contact sensor
Coppia che esamina i filmati di sicurezza su un tablet

Piani

Ottieni più funzionalità di sicurezza, come zone di rilevamento del movimento intelligenti e accesso fino a 60 giorni di cronologia video, con un piano. Scegli tra Basic o Plus, in base alle tue esigenze.

Confronta i piani Secure
Sagoma sospetta che si avvicina alla porta sul retro

Controllo app

Avvisi inviati direttamente sul tuo telefono. Attiva allarmi luminosi o acustici con un tocco. Con Philips Hue app hai la sicurezza della casa connessa nel palmo della mano.

Scopri come funziona
Philips Hue smart home security con crittografia end-to-end

Ottieni la crittografia end-to-end

La tua privacy è la nostra priorità. Per impostazione predefinita, ogni telecamera Philips Hue Secure utilizza la crittografia end-to-end (E2EE). Tutti i video, gli audio e gli snapshot vengono crittografati con una passphrase che possiedi solo tu.

Maggiori informazioni
Due lampadine Philips Hue smart, un Hue Bridge Pro, due sensori di contatto Hue e una videocamera cablata Hue bianca

Inizia con la sicurezza connessa

Acquista uno starter kit per avere tutto ciò che ti serve per configurare un sistema di sicurezza della casa connessa. Otterrai tutte le migliori funzionalità al miglior prezzo, garantendoti subito la massima tranquillità per la tua casa e il tuo portafoglio.

Scegli gli starter kit

Personalizza la sicurezza della tua casa connessa

Crea il tuo Starter kit
Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Configurazione semplice
Controllo connesso
Aggiungi fino a 50 luci
Controlla con la voce

€ 59,90

Secure contact sensor

Hue

Secure contact sensor

Installazione wireless
Illuminazione automatizzata
Batteria di lunga durata
Montaggio su porte e finestre

€ 69,99

Secure contact sensor

Hue

Secure contact sensor

Installazione wireless
Illuminazione automatizzata
Batteria di lunga durata
Montaggio su porte e finestre

€ 69,99

Sconti fino al 40%
A60 - lampadina connessa E27 - 800 (confezione da 2)

Hue White and Color Ambiance

A60 - lampadina connessa E27 - 800 (confezione da 2)
Fino a 806 lumen*
Luce bianca e colorata
Controllo immediato tramite Bluetooth
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità

€ 99,90

€ 59,99

Cavo di estensione per esterni 5 m

Hue

Cavo di estensione per esterni 5 m
Cavo di estensione
Lunghezza di 5 m
Nero

€ 19,90

Videocamera Secure da appoggio con cavo

Hue

Videocamera Secure da appoggio con cavo
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Collegabile alla presa elettrica
Supporto incluso

€ 169,90

Cavo anti-caduta Secure

Hue

Cavo anti-caduta Secure
Compatibile con tutte le videocamere Secure
Realizzato con materiali di alta qualità
Rende più difficile la rimozione involontaria
Consigliato per videocamere installate sopra i 2 m

€ 14,99

Crea il tuo Starter kit
Faretto per esterni Lily

Hue White and Color Ambiance

Faretto per esterni Lily
LED integrato
Luce bianca e colorata
Sistema di bassa tensione - unità base
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 149,90

Vedi tutti i prodotti
Led lights for your smart home

Acquista le luci per stanza

Philips Hue ha creato luci adatte a ogni ambiente, interno ed esterno. Cerca per soggiorno, cucina, camera da letto, bagno e altro per vedere quali prodotti consigliamo per ogni ambiente.

Luci LED per stanza

Domande e risposte sulla sicurezza domestica

Quali tipi di videocamere Secure sono disponibili?

Di cosa ho bisogno per iniziare a utilizzare le funzionalità di sicurezza di Philips Hue?

Quali prodotti Philips Hue sono compatibili con una configurazione Secure?

Posso aggiungere dispositivi Secure alla mia configurazione Philips Hue controllata tramite Bluetooth?

Esiste una versione di prova gratuita delle funzionalità a pagamento del piano Secure?

Non riesci a trovare una risposta?

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay