Telecamere, sensori di contatto, campanelli e luci intelligenti interagiscono per aiutarti a proteggere i tuoi cari, utilizzando il sistema Philips Hue che già possiedi.
Dove la sicurezza domestica incontra l'illuminazione intelligente
Security camera
Tieni sempre d'occhio la tua casa. Dotate di un flusso live nitido e chiaro in 2K o 1080p HD, visione notturna e un altoparlante per comunicazioni bidirezionali e allarmi sonori, queste telecamere sono i tuoi occhi e le tue orecchie quando non ci sei.
Videocamera per campanello
Controlla la tua porta d'ingresso con un videocitofono intelligente. Guarda, ascolta e scopri chi è presente in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Quando viene rilevato un movimento, le luci si accendono per una maggiore visibilità.
Contact sensor
La massima tranquillità. Una volta attivati, i sensori di contatto inviano un avviso e attivano anche delle luci non appena qualcuno apre una finestra, una porta, un mobile o una cassaforte. È richiesto il bridge Philips Hue.
Piani
Ottieni più funzionalità di sicurezza, come zone di rilevamento del movimento intelligenti e accesso fino a 60 giorni di cronologia video, con un piano. Scegli tra Basic o Plus, in base alle tue esigenze.
Controllo app
Avvisi inviati direttamente sul tuo telefono. Attiva allarmi luminosi o acustici con un tocco. Con Philips Hue app hai la sicurezza della casa connessa nel palmo della mano.
Inizia con la sicurezza connessa
Acquista uno starter kit per avere tutto ciò che ti serve per configurare un sistema di sicurezza della casa connessa. Otterrai tutte le migliori funzionalità al miglior prezzo, garantendoti subito la massima tranquillità per la tua casa e il tuo portafoglio.
Personalizza la sicurezza della tua casa connessa
Hue
Hue Bridge
€ 59,90
Hue
Secure contact sensor
€ 69,99
Hue
Secure contact sensor
€ 69,99
Hue White and Color Ambiance
A60 - lampadina connessa E27 - 800 (confezione da 2)
€ 99,90
€ 59,99
Hue
Cavo di estensione per esterni 5 m
€ 19,90
Hue
Videocamera Secure da appoggio con cavo
€ 169,90
Hue
Cavo anti-caduta Secure
€ 14,99
Hue White and Color Ambiance
Faretto per esterni Lily
€ 149,90
Domande e risposte sulla sicurezza domestica
Quali tipi di videocamere Secure sono disponibili?
Di cosa ho bisogno per iniziare a utilizzare le funzionalità di sicurezza di Philips Hue?
Quali prodotti Philips Hue sono compatibili con una configurazione Secure?
Posso aggiungere dispositivi Secure alla mia configurazione Philips Hue controllata tramite Bluetooth?
Esiste una versione di prova gratuita delle funzionalità a pagamento del piano Secure?
Non riesci a trovare una risposta?
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.