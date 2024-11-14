L'illuminazione connessa è molto più di una semplice lampadina: Philips Hue è disponibile in ogni forma e dimensione, anche in modalità faretto.
Guida ai faretti spot a soffitto da incasso LED smart
Posso utilizzare i faretti LED da incasso nei corridoi?
Posso usare faretti spot a soffitto da incasso LES in cucina?
Cos'è l'illuminazione con faretti a incasso?
Che cosa sono i faretti spot a soffitto da incasso LED smart?
Quali lampadine connesse possono essere utilizzate per l'illuminazione da incasso?
Posso controllare i faretti spot a soffitto da incasso LED con la voce?
Scopri di più sui faretti spot a soffitto da incasso LED smart
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.