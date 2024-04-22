Assistenza

Cosa ti serve per Philips Hue

Se ti stai chiedendo: "Come faccio a [inserire prodotto Philips Hue]?", possiamo darti tutte le informazioni necessarie. 

Voglio...

Ottieni un comodo controllo intelligente

Ottieni un comodo controllo intelligente

Ottieni fantastici effetti di luce

Ottieni fantastici effetti di luce

Ottieni un'illuminazione per esterni

Ottieni un'illuminazione per esterni

Configura un security system

Configura un security system

Imposta l'illuminazione per il sonno e il risveglio

Imposta l'illuminazione per il sonno e il risveglio

Sincronizza le luci con la TV

Sincronizza le luci con la TV

Sincronizza le luci con la musica

Sincronizza le luci con la musica

Sincronizza le luci con il PC

Sincronizza le luci con il PC

Facile e comodo controllo di Philips Hue

Voglio...

Ottieni un comodo controllo intelligente

Con questa configurazione, sarai in grado di automatizzare le luci, utilizzare sensori di movimento e interruttori e controllare le luci da qualsiasi luogo utilizzando l'app.

Quello che ti serve
- Philips Hue Bridge
- Qualsiasi luce Philips Hue
- Philips Hue app
- Sensore di movimento Philips Hue (opzionale)
- Dimmer Philips Hue (opzionale)

Posso ottenere un comodo controllo intelligente senza Bridge?

Ti consigliamo...

Crea il tuo Starter kit
Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Configurazione semplice
Controllo connesso
Aggiungi fino a 50 luci
Controlla con la voce

€ 59,90

Crea il tuo Starter kit
Hue Motion Sensor

Hue

Hue Motion Sensor
Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Automatizza le luci
Da montare dove vuoi

€ 44,90

Crea il tuo Starter kit
Hue Dimmer switch (ultimo modello)

Hue

Hue Dimmer switch (ultimo modello)
Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando

€ 21,90

Crea il tuo Starter kit
Smart plug

Hue

Smart plug
Aggiungi qualsiasi luce al tuo sistema Hue
Controllo immediato tramite Bluetooth
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità

€ 34,90

Crea il tuo Starter kit
Tap dial switch

Hue

Tap dial switch
Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando

€ 49,90

Crea il tuo Starter kit
Pulsante Smart

Hue

Pulsante Smart
Controlla le luci con un clic
Imposta la luce in base all'ora
Funzionalità personalizzata
Con montaggio flessibile e wireless

€ 21,90

Fantastici effetti luminosi Philips Hue

Voglio...

Ottieni fantastici effetti di luce

Rendi la tua casa simile a un post di Instagram. Con questa configurazione, sarai in grado di impostare scene, animare le luci e utilizzare effetti. Puoi anche utilizzare il tuo accessorio connesso per impostare una scena che ne includa uno!

Quello che ti serve
- Philips Hue Bridge
- Lampade Philips Hue White and Color Ambiance
- Philips Hue app
- Dimmer Philips Hue o Tap dial switch (opzionale)

Posso ottenere fantastici effetti di luce senza Hue Bridge?

Noi raccomandiamo...

Starter kit: 3 faretti connessi GU10

Hue White and Color Ambiance

Starter kit: 3 faretti connessi GU10
Luce bianca e colorata
Smart control
Controllo vocale o mediante app*
Hue Bridge incluso

€ 179,99

Al momento esaurito

Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100)

Hue White and Color Ambiance

Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100)
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca e colorata
Controllo connesso
Hue Bridge incluso

€ 179,90

Saldi
Pacchetto: lampada da terra Signe gradient + Hue Bridge

Pacchetto: lampada da terra Signe gradient + Hue Bridge
Miscela luce bianca e a colori
Illumina le pareti
Controlla con l'app, la voce o gli accessori

€ 389,80

€ 370,31

Stringa di luci Festavia

Hue White and Color Ambiance

Stringa di luci Festavia
Crea un a sfumatura di colori
250 LED colorati connessi
Cavo 20 metri
Per uso in interni ed esterni

€ 219,99

Crea il tuo Starter kit
Gradient Lightstrip da 2 metri

Hue White and Color Ambiance

Gradient Lightstrip da 2 metri
LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità

€ 159,90

Lampada da terra Signe gradient

Hue White and Color Ambiance

Lampada da terra Signe gradient
Rovere
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità

€ 349,90

Illuminazione per esterni Philips Hue

Voglio...

Ottieni un'illuminazione per esterni

Che bello stare all'aperto. Fai risplendere il tuo giardino, portico o patio. Con questa configurazione, sarai in grado di installare luci intelligenti all'esterno della tua casa, sia collegandole alla corrente elettrica sia utilizzando la bassa tensione per posizionarle ovunque nel tuo spazio. Confronta le luci esterne

Quello che ti serve
-Philips Hue Bridge
- Qualsiasi luce esterna Philips Hue
- Philips Hue app

Posso avere un'illuminazione esterna senza Bridge?

Ti consigliamo...

Crea il tuo Starter kit
Faretto per esterni Lily

Hue White and Color Ambiance

Faretto per esterni Lily
LED integrato
Luce bianca e colorata
Sistema di bassa tensione - unità base
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 349,99

Crea il tuo Starter kit
Faretto per esterni Lily XL

Hue White and Color Ambiance

Faretto per esterni Lily XL
LED integrato
Luce bianca e colorata
Sistema di bassa tensione - prolunga
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 159,99

Crea il tuo Starter kit
Lightstrip da esterni 2 metri

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip da esterni 2 metri
Lightstrip 2M
Luce bianca e colorata
Unità di alimentazione inclusa
Controllo intelligente con il Hue Bridge*

€ 139,99

Crea il tuo Starter kit
Lampada a parete da esterno Resonate

Hue White and Color Ambiance

Lampada a parete da esterno Resonate
LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 159,99

Crea il tuo Starter kit
Piedistallo Calla per esterni

Hue White and Color Ambiance

Piedistallo Calla per esterni
Bassa tensione
Finitura nera opaca
105 x 252 mm
Alimentatore venduto separatamente

€ 129,99

L'articolo è quasi esaurito

Crea il tuo Starter kit
Lampada da parete per esterni Appear

Hue White and Color Ambiance

Lampada da parete per esterni Appear
LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 159,99

Applique da esterno Impress (a bassa tensione)

Hue White and Color Ambiance

Applique da esterno Impress (a bassa tensione)
Bassa tensione
Finitura nera opaca
240 x 120 mm
Alimentatore venduto separatamente

€ 159,99

L'articolo è quasi esaurito

Sistema di sicurezza Philips Hue

Voglio...

Configura un sistema di sicurezza

Ottieni un sistema di sicurezza per tutta la casa. Con questa configurazione sarai in grado di monitorare la tua casa in tempo reale con dispositivi di sicurezza intelligenti, come telecamere e sensori.

Cosa puoi usare
- Philips Hue Bridge
- Qualsiasi luce Philips Hue
- Philips Hue Secure camera
- Sensore di contatto Philips Hue Secure
- Sensore di movimento Philips Hue

Come posso creare una configurazione Philips Hue Secure?

Noi raccomandiamo...

Sconti fino al 40%
Secure Starter kit con sensori di contatto

Hue

Secure Starter kit con sensori di contatto
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca e colorata
Sensori di contatto inclusi
Incluso Bridge

€ 299,99

€ 179,99

Crea il tuo Starter kit
Hue Motion Sensor

Hue

Hue Motion Sensor
Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Automatizza le luci
Da montare dove vuoi

€ 44,90

Secure Starter kit con videocamera

Hue

Secure Starter kit con videocamera
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca e colorata
Videocamera e sensori inclusi
Incluso Bridge

€ 349,90

L'articolo è quasi esaurito

Secure contact sensor

Hue

Secure contact sensor

Installazione wireless
Illuminazione automatizzata
Batteria di lunga durata
Montaggio su porte e finestre

€ 69,99

Crea il tuo Starter kit
Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Configurazione semplice
Controllo connesso
Aggiungi fino a 50 luci
Controlla con la voce

€ 59,90

Philips Hue Secure Flood Light Camera

Hue

Philips Hue Secure Flood Light Camera
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Luce bianca e colorata
Cavi per l'elettricità di casa

€ 309,90

Videocamera Secure da appoggio con cavo

Hue

Videocamera Secure da appoggio con cavo
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Collegabile alla presa elettrica
Supporto incluso

€ 169,90

Illuminazione Philips Hue per addormentarsi e svegliarsi

Voglio...

Imposta l'illuminazione per l'addormentarsi o risveglio con la luce

Illuminazione intelligente per un migliore benessere. Con questa configurazione, potrai creare le automazioni Risveglio e Addormentarsi e utilizzare la scena Luce naturale.

Quello che ti serve
- Philips Hue Bridge
- Lampade Philips Hue White Ambiance o Hue White and Color Ambiance
- Philips Hue app

Posso avere l'illuminazione per dormire e svegliarmi senza Bridge?

Ti consigliamo...

Sferetta - lampadina connessa E14

Hue White and Color Ambiance

Sferetta - lampadina connessa E14
Luce bianca e colorata
Controllo immediato tramite Bluetooth
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità

€ 64,99

Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Smart button

Hue White and Color Ambiance

Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Smart button
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca e colorata
Hue Bridge incluso
Smart button incluso

€ 149,90

Crea il tuo Starter kit
Luce d'accento portatile Hue Go

Hue White and Color Ambiance

Luce d'accento portatile Hue Go
LED e batteria integrati
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità

€ 89,90

Crea il tuo Starter kit
Lampada da tavolo Signe gradient

Hue White and Color Ambiance

Lampada da tavolo Signe gradient
Rovere
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità

€ 239,90

Philips Hue ti consente di sincronizzare le luci con la TV

Voglio...

Sincronizza le luci con la TV

Ci chiederai: "Perché dovrei averne bisogno?" Fidati di noi: capirai. Con questa configurazione, sarai in grado di sincronizzare le luci con programmi TV, film o giochi per console. 

Quello che ti serve
- Philips Hue Bridge
- Lampade Philips Hue White and Color Ambiance
- Philips Hue Play HDMI sync box o Philips Hue Sync TV app*
- Philips Hue app

*La sync box può essere utilizzata con qualsiasi TV che utilizza dispositivi collegati tramite HDMI, come un set-top box, un dispositivo di streaming o una console di gioco. L'app Sync TV è compatibile con alcuni televisori Samsung.

Posso sincronizzare le luci con la mia TV senza Bridge?

Ti consigliamo...

Sconti fino al 40%
Play Gradient Lightstrip per PC

LIGHTSTRIPS

Play Gradient Lightstrip per PC
Realizzato per lo schermo
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Hue Bridge incluso

€ 199,90

€ 119,99

Play gradient lightstrip 65“

Hue White and Color Ambiance

Play gradient lightstrip 65“
Realizzato per TV da 65" a 70"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box

€ 219,90

Saldi
Pacchetto: 2x barre luminose Play + lightstrip

Pacchetto: 2x barre luminose Play + lightstrip
Luce bianca e a colori
Realizzato per le aree TV
Controlla con l'app, la voce o gli accessori

€ 199,80

€ 189,81

Philips Hue sincronizza le luci con la musica

Voglio...

Sincronizza le luci con la musica

Fai muovere le tue luci a ritmo di musica Con questa configurazione, sarai in grado di sincronizzare le luci con la musica.

Quello che ti serve
- Philips Hue Bridge
- Lampade Philips Hue White and Color Ambiance
- Philips Hue Play HDMI sync box (opzionale)*
- Philips Hue app

*Se disponi di un account Spotify, puoi sincronizzare la musica direttamente dall'app Philips Hue. Se desideri sincronizzare la musica tramite un altro servizio, puoi utilizzare la Philips Hue Play HDMI sync box 

Posso sincronizzare le luci con la mia musica senza Bridge?

Ti consigliamo...

Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100)

Hue White and Color Ambiance

Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100)
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca e colorata
Hue Bridge incluso
Controllo intelligente

€ 139,90

Crea il tuo Starter kit
Luce d'accento portatile Hue Go

Hue White and Color Ambiance

Luce d'accento portatile Hue Go
LED e batteria integrati
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità

€ 89,90

Lampada da tavolo portatile Hue Go

Hue White and Color Ambiance

Lampada da tavolo portatile Hue Go
Uso in ambienti interni ed esterni
Controllo con Bluetooth
Controllo vocale o mediante app
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità

€ 159,99

Lampada da tavolo Signe gradient

Hue White and Color Ambiance

Lampada da tavolo Signe gradient
Bianco
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità

€ 219,90

Stringa di luci Festavia

Hue White and Color Ambiance

Stringa di luci Festavia
Crea un a sfumatura di colori
100 LED colorati connessi
Cavo 8 metri
Per uso in interni ed esterni

€ 119,99

Stringa di luci Festavia

Hue White and Color Ambiance

Stringa di luci Festavia
Crea un a sfumatura di colori
250 LED colorati connessi
Cavo 20 metri
Per uso in interni ed esterni

€ 219,99

Saldi
Pacchetto: 2x barre luminose Play + lightstrip

Pacchetto: 2x barre luminose Play + lightstrip
Luce bianca e a colori
Realizzato per le aree TV
Controlla con l'app, la voce o gli accessori

€ 199,80

€ 189,81

Saldi
Pacchetto: lampada da terra Signe gradient + Hue Bridge

Pacchetto: lampada da terra Signe gradient + Hue Bridge
Miscela luce bianca e a colori
Illumina le pareti
Controlla con l'app, la voce o gli accessori

€ 389,80

€ 311,84

Philips Hue ti consente di sincronizzare le luci con il PC

Voglio...

Sincronizza le luci con il PC

I gamer lo sanno. Con questa configurazione, sarai in grado di sincronizzare le luci con qualsiasi cosa sullo schermo del tuo computer.

Quello che ti serve
- Philips Hue Bridge
- Lampade Philips Hue White and Color Ambiance
- Philips Hue Sync desktop app
- Philips Hue app

Posso sincronizzare le luci con il mio PC senza Bridge?

Ti consigliamo...

Sconti fino al 40%
Play Gradient Lightstrip per PC

LIGHTSTRIPS

Play Gradient Lightstrip per PC
Realizzato per lo schermo
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Hue Bridge incluso

€ 199,90

€ 119,99

Sconti fino al 40%
Hue Play Gradient Lightstrip per PC

LIGHTSTRIPS

Hue Play Gradient Lightstrip per PC
Realizzato per monitor da 32'' a 34''
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede Hue Bridge

€ 169,90

€ 101,99

Crea il tuo Starter kit
Gradient Lightstrip da 2 metri

Hue White and Color Ambiance

Gradient Lightstrip da 2 metri
LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità

€ 159,90

Crea il tuo Starter kit
Barra luminosa Hue Play, confezione singola

Hue White and Color Ambiance

Barra luminosa Hue Play, confezione singola
Pacchetto singolo
LED integrato
Nero
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 79,90

Saldi
Pacchetto: 2x barre luminose Play + lightstrip

Pacchetto: 2x barre luminose Play + lightstrip
Luce bianca e a colori
Realizzato per le aree TV
Controlla con l'app, la voce o gli accessori

€ 199,80

€ 189,81

Saldi
Pacchetto: lampada da tavolo Signe gradient + Hue Bridge

Pacchetto: lampada da tavolo Signe gradient + Hue Bridge
Miscela luce bianca e a colori
Illumina le pareti
Controlla con l'app, la voce o gli accessori

€ 279,80

€ 265,81

Saldi
Pacchetto: Lightstrip + estensione

Pacchetto: Lightstrip + estensione
Luce bianca e a colori
Prolunga inclusa
Controlla con l'app, la voce o gli accessori

€ 79,80

€ 71,82

Domande e risposte

Perché alcune configurazioni richiedono un Philips Hue Bridge?

Cosa faccio con i miei normali interruttori?

Cosa succede se qualcuno spegne l'interruttore della luce? 

Posso iniziare con Bluetooth e aggiungere un Bridge in seguito?

E le mie lampade che hanno luci non connesse integrate? 

Devo sempre usare l'app per controllare le luci?

Qual è la differenza tra uno smart hub e un Bridge?

Qual è un buon punto di partenza a casa mia?

È necessario essere "esperti di tecnologia" per utilizzare le luci connesse?

Cosa succede se ho un dimmer fisico invece di un interruttore della luce?

Come funziona

Come funziona

Immergiti nel funzionamento interno di Philips Hue.

Esplora
App

App

Scopri cosa puoi fare con la nostra pluripremiata app.

Esplora

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay