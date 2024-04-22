Se ti stai chiedendo: "Come faccio a [inserire prodotto Philips Hue]?", possiamo darti tutte le informazioni necessarie.
Cosa ti serve per Philips Hue
Voglio...
Ottieni un comodo controllo intelligente
Con questa configurazione, sarai in grado di automatizzare le luci, utilizzare sensori di movimento e interruttori e controllare le luci da qualsiasi luogo utilizzando l'app.
Quello che ti serve
- Philips Hue Bridge
- Qualsiasi luce Philips Hue
- Philips Hue app
- Sensore di movimento Philips Hue (opzionale)
- Dimmer Philips Hue (opzionale)
Posso ottenere un comodo controllo intelligente senza Bridge?
Ti consigliamo...
Hue
Hue Bridge
€ 59,90
Hue
Hue Motion Sensor
€ 44,90
Hue
Hue Dimmer switch (ultimo modello)
€ 21,90
Hue
Smart plug
€ 34,90
Hue
Tap dial switch
€ 49,90
Hue
Pulsante Smart
€ 21,90
Voglio...
Ottieni fantastici effetti di luce
Rendi la tua casa simile a un post di Instagram. Con questa configurazione, sarai in grado di impostare scene, animare le luci e utilizzare effetti. Puoi anche utilizzare il tuo accessorio connesso per impostare una scena che ne includa uno!
Quello che ti serve
- Philips Hue Bridge
- Lampade Philips Hue White and Color Ambiance
- Philips Hue app
- Dimmer Philips Hue o Tap dial switch (opzionale)
Posso ottenere fantastici effetti di luce senza Hue Bridge?
Noi raccomandiamo...
Hue White and Color Ambiance
Starter kit: 3 faretti connessi GU10
€ 179,99
Hue White and Color Ambiance
Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100)
€ 179,90
Pacchetto: lampada da terra Signe gradient + Hue Bridge
€ 389,80
€ 370,31
Hue White and Color Ambiance
Stringa di luci Festavia
€ 219,99
Hue White and Color Ambiance
Gradient Lightstrip da 2 metri
€ 159,90
Hue White and Color Ambiance
Lampada da terra Signe gradient
€ 349,90
Voglio...
Ottieni un'illuminazione per esterni
Che bello stare all'aperto. Fai risplendere il tuo giardino, portico o patio. Con questa configurazione, sarai in grado di installare luci intelligenti all'esterno della tua casa, sia collegandole alla corrente elettrica sia utilizzando la bassa tensione per posizionarle ovunque nel tuo spazio. Confronta le luci esterne
Quello che ti serve
-Philips Hue Bridge
- Qualsiasi luce esterna Philips Hue
- Philips Hue app
Posso avere un'illuminazione esterna senza Bridge?
Ti consigliamo...
Hue White and Color Ambiance
Faretto per esterni Lily
€ 349,99
Hue White and Color Ambiance
Faretto per esterni Lily XL
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip da esterni 2 metri
€ 139,99
Hue White and Color Ambiance
Lampada a parete da esterno Resonate
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Piedistallo Calla per esterni
€ 129,99
Hue White and Color Ambiance
Lampada da parete per esterni Appear
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Applique da esterno Impress (a bassa tensione)
€ 159,99
Voglio...
Configura un sistema di sicurezza
Ottieni un sistema di sicurezza per tutta la casa. Con questa configurazione sarai in grado di monitorare la tua casa in tempo reale con dispositivi di sicurezza intelligenti, come telecamere e sensori.
Cosa puoi usare
- Philips Hue Bridge
- Qualsiasi luce Philips Hue
- Philips Hue Secure camera
- Sensore di contatto Philips Hue Secure
- Sensore di movimento Philips Hue
Come posso creare una configurazione Philips Hue Secure?
Noi raccomandiamo...
Hue
Secure Starter kit con sensori di contatto
€ 299,99
€ 179,99
Hue
Hue Motion Sensor
€ 44,90
Hue
Secure Starter kit con videocamera
€ 349,90
Hue
Secure contact sensor
€ 69,99
Hue
Hue Bridge
€ 59,90
Hue
Philips Hue Secure Flood Light Camera
€ 309,90
Hue
Videocamera Secure da appoggio con cavo
€ 169,90
Voglio...
Imposta l'illuminazione per l'addormentarsi o risveglio con la luce
Illuminazione intelligente per un migliore benessere. Con questa configurazione, potrai creare le automazioni Risveglio e Addormentarsi e utilizzare la scena Luce naturale.
Quello che ti serve
- Philips Hue Bridge
- Lampade Philips Hue White Ambiance o Hue White and Color Ambiance
- Philips Hue app
Posso avere l'illuminazione per dormire e svegliarmi senza Bridge?
Ti consigliamo...
Hue White and Color Ambiance
Sferetta - lampadina connessa E14
€ 64,99
Hue White and Color Ambiance
Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Smart button
€ 149,90
Hue White and Color Ambiance
Luce d'accento portatile Hue Go
€ 89,90
Hue White and Color Ambiance
Lampada da tavolo Signe gradient
€ 239,90
Voglio...
Sincronizza le luci con la TV
Ci chiederai: "Perché dovrei averne bisogno?" Fidati di noi: capirai. Con questa configurazione, sarai in grado di sincronizzare le luci con programmi TV, film o giochi per console.
Quello che ti serve
- Philips Hue Bridge
- Lampade Philips Hue White and Color Ambiance
- Philips Hue Play HDMI sync box o Philips Hue Sync TV app*
- Philips Hue app
*La sync box può essere utilizzata con qualsiasi TV che utilizza dispositivi collegati tramite HDMI, come un set-top box, un dispositivo di streaming o una console di gioco. L'app Sync TV è compatibile con alcuni televisori Samsung.
Posso sincronizzare le luci con la mia TV senza Bridge?
Ti consigliamo...
LIGHTSTRIPS
Play Gradient Lightstrip per PC
€ 199,90
€ 119,99
Hue White and Color Ambiance
Play gradient lightstrip 65“
€ 219,90
Pacchetto: 2x barre luminose Play + lightstrip
€ 199,80
€ 189,81
Voglio...
Sincronizza le luci con la musica
Fai muovere le tue luci a ritmo di musica Con questa configurazione, sarai in grado di sincronizzare le luci con la musica.
Quello che ti serve
- Philips Hue Bridge
- Lampade Philips Hue White and Color Ambiance
- Philips Hue Play HDMI sync box (opzionale)*
- Philips Hue app
*Se disponi di un account Spotify, puoi sincronizzare la musica direttamente dall'app Philips Hue. Se desideri sincronizzare la musica tramite un altro servizio, puoi utilizzare la Philips Hue Play HDMI sync box
Posso sincronizzare le luci con la mia musica senza Bridge?
Ti consigliamo...
Hue White and Color Ambiance
Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100)
€ 139,90
Hue White and Color Ambiance
Luce d'accento portatile Hue Go
€ 89,90
Hue White and Color Ambiance
Lampada da tavolo portatile Hue Go
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Lampada da tavolo Signe gradient
€ 219,90
Hue White and Color Ambiance
Stringa di luci Festavia
€ 119,99
Hue White and Color Ambiance
Stringa di luci Festavia
€ 219,99
Pacchetto: 2x barre luminose Play + lightstrip
€ 199,80
€ 189,81
Pacchetto: lampada da terra Signe gradient + Hue Bridge
€ 389,80
€ 311,84
Voglio...
Sincronizza le luci con il PC
I gamer lo sanno. Con questa configurazione, sarai in grado di sincronizzare le luci con qualsiasi cosa sullo schermo del tuo computer.
Quello che ti serve
- Philips Hue Bridge
- Lampade Philips Hue White and Color Ambiance
- Philips Hue Sync desktop app
- Philips Hue app
Posso sincronizzare le luci con il mio PC senza Bridge?
Ti consigliamo...
LIGHTSTRIPS
Play Gradient Lightstrip per PC
€ 199,90
€ 119,99
LIGHTSTRIPS
Hue Play Gradient Lightstrip per PC
€ 169,90
€ 101,99
Hue White and Color Ambiance
Gradient Lightstrip da 2 metri
€ 159,90
Hue White and Color Ambiance
Barra luminosa Hue Play, confezione singola
€ 79,90
Pacchetto: 2x barre luminose Play + lightstrip
€ 199,80
€ 189,81
Pacchetto: lampada da tavolo Signe gradient + Hue Bridge
€ 279,80
€ 265,81
Pacchetto: Lightstrip + estensione
€ 79,80
€ 71,82
Domande e risposte
Perché alcune configurazioni richiedono un Philips Hue Bridge?
Cosa faccio con i miei normali interruttori?
Cosa succede se qualcuno spegne l'interruttore della luce?
Posso iniziare con Bluetooth e aggiungere un Bridge in seguito?
E le mie lampade che hanno luci non connesse integrate?
Devo sempre usare l'app per controllare le luci?
Qual è la differenza tra uno smart hub e un Bridge?
Qual è un buon punto di partenza a casa mia?
È necessario essere "esperti di tecnologia" per utilizzare le luci connesse?
Cosa succede se ho un dimmer fisico invece di un interruttore della luce?
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.