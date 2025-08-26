Hue MotionAware™

Trasforma le tue luci in sensori di movimento! Con MotionAware™, le tue luci (o qualsiasi altra luce Hue) si accendono e si spengono automaticamente quando rilevano una presenza.

Questa innovativa funzionalità, disponibile esclusivamente con Bridge Pro, funziona misurando le fluttuazioni nell'intensità dei segnali Zigbee che le luci si inviano già a vicenda.

MotionAware™ è facile da configurare nell'app Hue ed è supportato dalla maggior parte delle luci e dei dispositivi Hue, sia vecchi che nuovi.