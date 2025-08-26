Con Philips Hue, non avrai solo funzionalità smart, ma anche una configurazione della casa connessa perfettamente integrata.
Trasforma le tue luci in sensori di movimento! Con MotionAware™, le tue luci (o qualsiasi altra luce Hue) si accendono e si spengono automaticamente quando rilevano una presenza.
Questa innovativa funzionalità, disponibile esclusivamente con Bridge Pro, funziona misurando le fluttuazioni nell'intensità dei segnali Zigbee che le luci si inviano già a vicenda.
MotionAware™ è facile da configurare nell'app Hue ed è supportato dalla maggior parte delle luci e dei dispositivi Hue, sia vecchi che nuovi.
L'app Hue ti guiderà nella creazione di un massimo di 4 aree di movimento nella tua casa e ti aiuterà ad assegnare 3 o 4 luci compatibili per area.
Ricevi notifiche e attiva allarmi quando vengono rilevati intrusi nelle tue aree di movimento (richiede abbonamento).
Scegli come si comporta MotionAware™: definisci l'area di rilevamento, calibra la sensibilità, crea intervalli di tempo in cui il rilevamento è attivo e seleziona quali luci vengono attivate.
MotionAware™ apprenderà automaticamente nel tempo i cambiamenti nelle tue stanze per garantire un rilevamento ottimale del movimento.
Programma l'accensione e lo spegnimento delle luci in qualsiasi momento, secondo le impostazioni che preferisci.
Aumenta gradualmente la luminosità delle luci al mattino e abbassala prima di andare a letto per un risveglio più dolce e una routine serale più rilassante.
Fai in modo che le luci si accendano automaticamente quando ti avvicini a casa e si spengano quando esci.
Scegli la combinazione di luci e impostazioni che preferisci, per accenderle e spegnerle in qualsiasi momento.
Conto alla rovescia con la luce! Imposta un timer per far lampeggiare le luci o cambiare colore dopo un determinato periodo di tempo.
Si tratta semplicemente di creare l'atmosfera, e lo intendiamo letteralmente. Le scene sono una combinazione dei colori e della luminosità delle tue luci, per definire l'umore (o "atmosfera") della stanza.
Create dai progettisti dell'illuminazione, queste scene sono classificate in base all'umore, all'occasione (sì, abbiamo scene di festa!) e all'atmosfera.
Anima le tue luci per imitare candele, il cosmo, un'esplorazione sottomarina... e molto altro ancora!
Queste scene, attivabili nell'arco delle 24 ore, consentono alle luci di assumere diverse impostazioni nel corso della giornata.
Con le luci sfumate ottieni più funzionalità. Per ottenere diversi effetti di illuminazione, puoi scegliere tra Lineare, Specchiato e Diffuso.
Guarda le luci abbassarsi, aumentare, lampeggiare e cambiare colore in sincronia con la TV, i film, i giochi e la musica.
L'unico sistema di sicurezza domestica che integra veramente luci, telecamere e sensori.
Il campanello emette segnali acustici e visivi. Imposta un campanello Hue in modo che lampeggi le luci, riproduca un tono e ti invii una notifica immediata.
Scopri se la tua telecamera o il tuo campanello sono stati attivati da una persona, un animale, un veicolo o un pacco. Puoi anche disattivare gli avvisi per determinate cose o ricevere notifiche push per quelle importanti.
Imposta un'automazione della presenza Mimic come parte del tuo sistema di sicurezza, in modo che le luci si accendano e si spengano negli orari previsti quando c'è qualcuno in casa.
Tutti i tuoi dispositivi Hue funzionano insieme in modo impeccabile e puoi controllarli tutti tramite l'app Hue.
Philips Hue funziona con moltissimi altri dispositivi, piattaforme e assistenti per la casa connessa per semplificarti la vita.
Get the full suite of features, including automations, full-home control, Hue Sync, and Hue Secure.
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.