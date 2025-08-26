Assistenza

Controlli

 

 

Una persona che entra in una stanza dotata di un'area di rilevamento del movimento Hue MotionAware.

Hue MotionAware™

Trasforma le tue luci in sensori di movimento! Con MotionAware™, le tue luci (o qualsiasi altra luce Hue) si accendono e si spengono automaticamente quando rilevano una presenza.

Questa innovativa funzionalità, disponibile esclusivamente con Bridge Pro, funziona misurando le fluttuazioni nell'intensità dei segnali Zigbee che le luci si inviano già a vicenda. 

MotionAware™ è facile da configurare nell'app Hue ed è supportato dalla maggior parte delle luci e dei dispositivi Hue, sia vecchi che nuovi.

Maggiori informazioni

Aree di rilevamento multiple

L'app Hue ti guiderà nella creazione di un massimo di 4 aree di movimento nella tua casa e ti aiuterà ad assegnare 3 o 4 luci compatibili per area.

Compatibile con Hue Secure

Ricevi notifiche e attiva allarmi quando vengono rilevati intrusi nelle tue aree di movimento (richiede abbonamento).

Completamente personalizzabile

Scegli come si comporta MotionAware™: definisci l'area di rilevamento, calibra la sensibilità, crea intervalli di tempo in cui il rilevamento è attivo e seleziona quali luci vengono attivate.

Si adatta al tuo spazio

MotionAware™ apprenderà automaticamente nel tempo i cambiamenti nelle tue stanze per garantire un rilevamento ottimale del movimento.

 

 

Una coppia entra in un soggiorno illuminato da una lampada intelligente Philips Hue che emana una luce bianca calda.

Automazioni

Programma l'accensione e lo spegnimento delle luci in qualsiasi momento, secondo le impostazioni che preferisci.

Svegliati e Addormentati

Aumenta gradualmente la luminosità delle luci al mattino e abbassala prima di andare a letto per un risveglio più dolce e una routine serale più rilassante.

Tornare a casa e uscire di casa

Fai in modo che le luci si accendano automaticamente quando ti avvicini a casa e si spengano quando esci.

Personalizza

Scegli la combinazione di luci e impostazioni che preferisci, per accenderle e spegnerle in qualsiasi momento.

Timer

Conto alla rovescia con la luce! Imposta un timer per far lampeggiare le luci o cambiare colore dopo un determinato periodo di tempo.

Luci

 

 

Una configurazione dell'illuminazione surround della TV in tonalità di blu e rosa controllata dall'app Hue che mostra diverse scene di luce.

Scene

Si tratta semplicemente di creare l'atmosfera, e lo intendiamo letteralmente. Le scene sono una combinazione dei colori e della luminosità delle tue luci, per definire l'umore (o "atmosfera") della stanza.

La galleria delle scene

Create dai progettisti dell'illuminazione, queste scene sono classificate in base all'umore, all'occasione (sì, abbiamo scene di festa!) e all'atmosfera.

Effetti

Anima le tue luci per imitare candele, il cosmo, un'esplorazione sottomarina... e molto altro ancora!

Scene di un giorno intero

Queste scene, attivabili nell'arco delle 24 ore, consentono alle luci di assumere diverse impostazioni nel corso della giornata.

Stili

Con le luci sfumate ottieni più funzionalità. Per ottenere diversi effetti di illuminazione, puoi scegliere tra Lineare, Specchiato e Diffuso.

Una TV sincronizzata con l'illuminazione surround Philips Hue diffonde tonalità di luce blu, rosa e rosse in base all'immagine sullo schermo.

Hue Sync

Guarda le luci abbassarsi, aumentare, lampeggiare e cambiare colore in sincronia con la TV, i film, i giochi e la musica.

Sicurezza

 

 

Una telecamera Hue Secure fissata a una parete e un'immagine in tempo reale ripresa dalla telecamera che mostra una donna in un cortile.

Hue Secure

L'unico sistema di sicurezza domestica che integra veramente luci, telecamere e sensori.

Esplora i sistemi di sicurezza domestica

MultiChime

Il campanello emette segnali acustici e visivi. Imposta un campanello Hue in modo che lampeggi le luci, riproduca un tono e ti invii una notifica immediata.

Rilevamento basato sull'intelligenza artificiale

Scopri se la tua telecamera o il tuo campanello sono stati attivati da una persona, un animale, un veicolo o un pacco. Puoi anche disattivare gli avvisi per determinate cose o ricevere notifiche push per quelle importanti.

Automazioni di sicurezza

Imposta un'automazione della presenza Mimic come parte del tuo sistema di sicurezza, in modo che le luci si accendano e si spengano negli orari previsti quando c'è qualcuno in casa.

Integrazione completa della casa

Tutti i tuoi dispositivi Hue funzionano insieme in modo impeccabile e puoi controllarli tutti tramite l'app Hue.

Integrazioni

 

 

Compatibile con Hue

Philips Hue funziona con moltissimi altri dispositivi, piattaforme e assistenti per la casa connessa per semplificarti la vita.

Scopri cosa è compatibile con Philips Hue
Nuovi sistemi di controllo dell'illuminazione per la casa connessa Hue Bridge Pro e Philips Hue Bridge.

Upgrade to Bridge or Bridge Pro

Get the full suite of features, including automations, full-home control, Hue Sync, and Hue Secure.

Shop Bridge and Bridge Pro

