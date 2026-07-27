Lampade Hue Play — l'intrattenimento immersivo inizia qui

Le lampade da tavolo e le piantane Hue Play, posizionate intorno all’area TV del soggiorno, brillano con sfumature di luce rosa, blu e gialla, in corrispondenza cromatica con i contenuti visualizzati sullo schermo della TV.

Fai il primo passo nel mondo dell'intrattenimento Hue con le lampade da tavolo e le piantane Play. Sincronizzali con film, giochi e musica per effetti di illuminazione vibranti sulle pareti che riflettono ogni istante sullo schermo.

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