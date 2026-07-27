Fai il primo passo nel mondo dell'intrattenimento Hue con le lampade da tavolo e le piantane Play. Sincronizzali con film, giochi e musica per effetti di illuminazione vibranti sulle pareti che riflettono ogni istante sullo schermo.
Nuovo. E inconfondibilmente Hue.
Nuovi prodotti Hue
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Illuminazione di intrattenimento
Rendi la visione e il gioco un'esperienza coinvolgente.
Sincronizza le luci con il tuo schermo! Guardali reagire in tempo reale a ogni film e gioco per un'esperienza di luce surround immersiva.
Infinite possibilità per ogni spazio, ogni momento
Idee brillanti nella vita reale
Scopri come le altre persone utilizzano le luci connesse Philips Hue per creare l'atmosfera e condividi la tua configurazione su Instagram con l'hashtag #philipshue
@gooisemannen
@hefestec
@min_gyu.zip
@by_stoker_thuis
@larissa.interior
@deer.home
@my_orchard_croft
@salamanderloft
@kiiwic
@vores_villa_funkis