Smart home security

Proteggi la tua casa con la luce per sentirti ancora più al sicuro, che tu sia in casa o fuori casa. Con Philips Hue, non avrai solo una casa connessa sicura, ma anche una sicurezza domestica brillante.

Primo piano della parte anteriore di Videocamera con cavo Secure

Hue

Videocamera con cavo Secure
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Collegabile alla presa elettrica
Montaggio a parete incluso
Primo piano della parte anteriore di Videocamera a batteria Secure

Hue

Videocamera a batteria Secure
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Alimentazione a batteria
Montaggio a parete incluso
Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: 3x Telecamera cablata Hue Secure

Pacchetto: 3x Telecamera cablata Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included
Primo piano della parte anteriore di Videocamera con cavo Secure

Hue

Videocamera con cavo Secure
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Collegabile alla presa elettrica
Montaggio a parete incluso
Primo piano della parte anteriore di Secure contact sensor

Hue

Secure contact sensor

Installazione wireless
Illuminazione automatizzata
Batteria di lunga durata
Montaggio su porte e finestre
Primo piano della parte anteriore di Videocamera a batteria Secure

Hue

Videocamera a batteria Secure
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Alimentazione a batteria
Montaggio a parete incluso
Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: 2x Telecamera a batteria Hue Secure

Pacchetto: 2x Telecamera a batteria Hue Secure
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080P
Alimentazione a batteria
Montaggio a parete incluso
Primo piano della parte anteriore di Secure contact sensor

Hue

Secure contact sensor

Installazione wireless
Illuminazione automatizzata
Batteria di lunga durata
Montaggio su porte e finestre
Primo piano della parte anteriore di Secure contact sensor

Hue

Secure contact sensor

Installazione wireless
Illuminazione automatizzata
Batteria di lunga durata
Montaggio su porte e finestre
Sconti fino al 40%
Primo piano della parte anteriore di Cavo di alimentazione USB C per videocamere Hue Secure da 3 m di colore bianco

Hue

Cavo di alimentazione USB C per videocamere Hue Secure da 3 m di colore bianco
Realizzato per videocamere Hue Secure
Connettore USB C
Prolunga per interni
3 metri
Sconti fino al 40%
Primo piano della parte anteriore di Cavo di alimentazione USB C per videocamere Hue Secure da 3 m di colore nero

Hue

Cavo di alimentazione USB C per videocamere Hue Secure da 3 m di colore nero
Realizzato per videocamere Hue Secure
Connettore USB C
Prolunga per interni
3 metri
Sconti fino al 40%
Primo piano della parte anteriore di Secure Starter kit con sensori di contatto

Hue

Secure Starter kit con sensori di contatto
Fino a 1055 lumen*
Luce bianca e colorata
Sensori di contatto inclusi
Incluso Bridge
security lighting

Cos'è l'illuminazione per la sicurezza?

Illuminazione di sicurezza efficace non significa più installare delle luci brillanti qua e là.
security motion sensors

I migliori consigli per la sicurezza per l'utilizzo dei sensori di movimento

Stai lottando per accendere la Luce del corridoio con il gomito mentre trasporti pesanti sacchi della spesa? E se il tuo corpo diventasse l'interruttore della luce?
Sicurezza e automazione dell'illuminazione

Sentiti più sicuro con l'automazione dell'illuminazione di casa

Lascia che le luci, i sensori e le videocamere di sicurezza Philips Hue e l'app Hue lavorino insieme per offrirti tranquillità, quando sei in casa o quando sei fuori casa.

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

