Illuminazione per la cucina

Illuminazione per la cucina

Rendi connessa l'illuminazione della tua cucina! Indipendentemente dai tuoi gusti, Philips Hue ti aiuta a portare un po' più di sapore (e colore) nella tua cucina.

Cucina moderna con illuminazione bianca brillante

Luci da cucina: giorno e notte

Con le lampade da cucina connesse, cucinare sarà più facile e divertente che mai! Usa toni brillanti per concentrarti sulla creazione del tuo piatto e toni più morbidi e caldi mentre ti godi il pasto.

Le migliori luci da cucina per l'illuminazione di tutti i giorni

Black Friday 2= -30%
GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

Luce bianca e colorata
Fino a 400 lumen
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità

€ 159,90

Al momento esaurito

Plafoniera Enrave grande

Hue White Ambiance

Plafoniera Enrave grande

LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Dimmer switch incluso
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità

€ 259,99

Black Friday 2= -30%
Lampadario Ensis

Hue White and Color Ambiance

Lampadario Ensis

LED integrato
Controllo immediato tramite Bluetooth
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità

€ 479,99

Black Friday 2= -30%
Al momento esaurito

Al momento esaurito

Black Friday 2= -30%
L'articolo è quasi esaurito

Cucina moderna illuminata con un sistema di illuminazione a binario

Illuminazione della cucina: per le attività quotidiane e per creare l'atmosfera

Con l'illuminazione connessa della cucina, puoi rendere il cuore della tua casa pronto a tutto. La luce bianca brillante ti aiuta a preparare un pasto, mentre i toni più morbidi lo trasformano nello spazio di intrattenimento perfetto.

Le migliori luci da cucina per l'illuminazione d'atmosfera

Esclusivo
Barra luminosa lineare Perifo

Hue White and Color Ambiance

Barra luminosa lineare Perifo

29 watt
95 cm su binario
Fino a 2.050 lumen
Perfetto per spazi più grandi

€ 199,90

Binario Perifo da 1 m

Hue

Binario Perifo da 1 m

1 metri
Consente di inserire 5 lampade spot (faretto) /a sospensione
Consente di inserire 1 tubo luminoso compatto

€ 69,90

Faretto cilindrico Perifo

Hue White and Color Ambiance

Faretto cilindrico Perifo

5,3 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Ruota di 350 gradi

€ 119,90

Al momento esaurito

Black Friday 2= -30%
Al momento esaurito

Illuminazione a sospensione Flourish

Hue White and Color Ambiance

Illuminazione a sospensione Flourish

LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità

€ 419,99

L'articolo è quasi esaurito

Al momento esaurito

Al momento esaurito

Al momento esaurito

Black Friday 2= -30%
L'articolo è quasi esaurito

Al momento esaurito

image by janarts containing Furniture, Countertop, Property, Cabinetry, Table

Ispirazione

Scopri come le altre persone utilizzano le luci connesse Philips Hue per creare l'atmosfera e condividi la tua configurazione su Instagram con l'hashtag #philipshue

image by janarts containing Furniture, Countertop, Property, Cabinetry, Table

@janarts

image by huisje_azul containing Window, Cabinetry, Light, Sink, Wood

@huisje_azul

image by inciyuyucu containing Plant, Property, Table, Wood, Houseplant

@inciyuyucu

image by snaideroamsterdam containing Furniture, Table, Building, Cabinetry, Plant

@snaideroamsterdam

image by anonymous containing Furniture, Purple, Light, Chair, Interior design

@airtibo

image by anonymous containing Table, Furniture, Property, Chair, Couch

@living_in_ladepladsen

image by anonymous containing Cabinetry, Property, Furniture, Building, Countertop

@luckyenki

Guida all'illuminazione connessa della cucina

Quale luce a colori è la migliore per le cucine?

Come illuminare una cucina buia?

Qual è la migliore illuminazione per un'isola della cucina?

Altre idee per l'illuminazione connessa della cucina

6 idee per l'illuminazione della cucina

6 idee per l'illuminazione della cucina

Le migliori idee per l'illuminazione della cucina dagli esperti di Hue. Illumina tutte le aree della tua cucina per aiutarti a cucinare, decorare, rilassarti e socializzare.

Esplora altre idee per l'illuminazione della cucina
Guida ai faretti da incasso per la cucina

Guida ai faretti da incasso per la cucina

I faretti LED da incasso si adattano a tutti i tipi di cucina. Sei a corto di idee? Leggi la nostra guida su come utilizzare al meglio queste soluzioni in cucina

Esplora altri suggerimenti per i faretti da incasso per la cucina

Esplora altre stanze

Illuminazione per il soggiorno

Illuminazione per la camera da letto

Luci per bagno

Illuminazione per la sala da pranzo

Illuminazione per gli uffici domestici

Illuminazione del cortile e luci connesse per il portico
