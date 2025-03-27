Illuminazione per la cucina

Rendi connessa l'illuminazione della tua cucina! Indipendentemente dai tuoi gusti, Philips Hue ti aiuta a portare un po' più di sapore (e colore) nella tua cucina.
Luci da cucina: giorno e notte
Con le lampade da cucina connesse, cucinare sarà più facile e divertente che mai! Usa toni brillanti per concentrarti sulla creazione del tuo piatto e toni più morbidi e caldi mentre ti godi il pasto.
Le migliori luci da cucina per l'illuminazione di tutti i giorni
Hue White and Color Ambiance
GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)
€ 159,90
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile
€ 59,90
Hue White Ambiance
Plafoniera Enrave grande
€ 259,99
Hue White and Color Ambiance
Lampadario Ensis
€ 479,99
Hue White Ambiance
GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)
€ 69,90
Hue White and Color Ambiance
GU10 - faretto connesso
€ 64,90
Hue White and Color Ambiance
A67 - lampadina connessa E27 - 1600
€ 79,90
Hue White
Starter kit E27
Hue White and Color Ambiance
Tubo luminoso Play gradient compatto
€ 199,90
Illuminazione della cucina: per le attività quotidiane e per creare l'atmosfera
Con l'illuminazione connessa della cucina, puoi rendere il cuore della tua casa pronto a tutto. La luce bianca brillante ti aiuta a preparare un pasto, mentre i toni più morbidi lo trasformano nello spazio di intrattenimento perfetto.
Le migliori luci da cucina per l'illuminazione d'atmosfera
Hue White and Color Ambiance
Barra luminosa lineare Perifo
€ 199,90
Hue
Binario Perifo da 1 m
€ 69,90
Hue White and Color Ambiance
Faretto cilindrico Perifo
€ 119,90
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile
€ 59,90
Hue White and Color Ambiance
Play gradient lightstrip 75“
€ 249,90
Hue White and Color Ambiance
Illuminazione a sospensione Flourish
€ 419,99
Hue White and Color Ambiance
Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch
€ 189,90
Hue White and Color Ambiance
A67 - lampadina connessa E27 - 1600
€ 79,90
Hue White and Color Ambiance
Estensione Lightstrip Plus V4 da 1 metro
€ 19,90
Ispirazione
Scopri come le altre persone utilizzano le luci connesse Philips Hue per creare l'atmosfera e condividi la tua configurazione su Instagram con l'hashtag #philipshue
Guida all'illuminazione connessa della cucina
Quale luce a colori è la migliore per le cucine?
Come illuminare una cucina buia?
Qual è la migliore illuminazione per un'isola della cucina?
Altre idee per l'illuminazione connessa della cucina
