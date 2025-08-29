Assistenza
LED Lightstrip

Strisce di luci LED connesse

Philips Hue lightstrip è la principale soluzione di lightstrip a LED. Illumina qualsiasi ambiente. Crea l'atmosfera che desideri. È semplicemente geniale.

44 prodotti
Luce colorata

Luce colorata

(7)

Gradient

Gradient

(11)

Primo piano della parte anteriore di Estensione da 1 metro per Gradient Lightstrip

White and Color Ambiance

Estensione da 1 metro per Gradient Lightstrip
LED integrato
Richiede un kit base cons striscia LED luminosa gradient
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Gradient Lightstrip da 2 metri

White and Color Ambiance

Gradient Lightstrip da 2 metri
LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità

Scopri le nostre strisce luminose

Confronta tutte le opzioni per interni ed esterni.

Maggiori informazioni
Primo piano della parte anteriore di Play gradient lightstrip 65“

White and Color Ambiance

Play gradient lightstrip 65“
Realizzato per TV da 65" a 70"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
Primo piano della parte anteriore di Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile

White and Color Ambiance

Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile
Unità di alimentazione inclusa
Controllo immediato tramite Bluetooth
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Play gradient lightstrip 75“

White and Color Ambiance

Play gradient lightstrip 75“
Realizzato per TV a partire da 75"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
Saldi
Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 75" + Hue Bridge

Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 75" + Hue Bridge
Luce bianca e colorata
Per un'illuminazione ottimale della TV surround
Progettato per TV da 75 pollici con Hue Bridge incluso
Primo piano della parte anteriore di Play gradient lightstrip 55“

White and Color Ambiance

Play gradient lightstrip 55“
Realizzato per TV da 55" a 60"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
Primo piano della parte anteriore di Lightstrip Hue Solo da 5 metri

LIGHTSTRIPS

Lightstrip Hue Solo da 5 metri
Pieghevole, tagliabile e non estendibile
Mantieni il controllo con la nostra app pluripremiata
LED RGBWW fino a 1.700 lumen
5 metri
Primo piano della parte anteriore di Estensione Lightstrip Plus V4 da 1 metro

White and Color Ambiance

Estensione Lightstrip Plus V4 da 1 metro
LED integrato
Controllo immediato tramite Bluetooth
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Lightstrip da esterni 5 metri

White and Color Ambiance

Lightstrip da esterni 5 metri
Lightstrip 1 x 5 metri
Luce bianca e colorata
Unità di alimentazione inclusa
Controllo intelligente con il Hue Bridge*
Sconti fino al 40%
Primo piano della parte anteriore di Play Gradient Lightstrip per PC

LIGHTSTRIPS

Play Gradient Lightstrip per PC
Realizzato per lo schermo
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Hue Bridge incluso
Saldi
Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 55" + Hue Bridge

Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 55" + Hue Bridge
Luce bianca e colorata
Per un'illuminazione ottimale della TV surround
Progettato per TV da 55 pollici con Hue Bridge incluso
Guida alle strisce di luci LED

Come si installano e si configurano le strisce luminose?

Dove dovrei installare le strisce luci LED?

Puoi tagliare le strisce luminose intelligenti?

Come si installano le lightstrip LED connesse sul soffitto?

Cosa sono le strisce LED intelligenti RGBWW e RGBICWW?

Quanto sono luminose le strisce LED?

Le strisce luminose sono sicure?

Strisce di luci LED per ogni ambiente

usa le lightstrip

Come usare le strisce luci LED

Ottieni suggerimenti sull'utilizzo delle strisce luminose per interni ed esterni, ad esempio avvolgendole attorno al portico o rivestendo il soffitto del tuo soggiorno.
usa le lightstrip per la camera da letto

Strisce di luci LED per la camera da letto

Le strisce di LED connesse possono essere utilizzate per aggiungere tenui effetti decorativi a qualsiasi camera da letto o per trasformare lo spazio con una luce colorata.
usa le lightstrip per il soggiorno

Strisce di luci LED per il soggiorno

Posiziona le strisce di luci LED connesse in modo strategico in soggiorno per creare un'illuminazione d'accento per ogni occasione.

