Philips Hue lightstrip è la principale soluzione di lightstrip a LED. Illumina qualsiasi ambiente. Crea l'atmosfera che desideri. È semplicemente geniale.
Estensione da 1 metro per Gradient Lightstrip
Gradient Lightstrip da 2 metri
Scopri le nostre strisce luminose
Confronta tutte le opzioni per interni ed esterni.Maggiori informazioni
Play gradient lightstrip 65“
Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile
Play gradient lightstrip 75“
Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 75" + Hue Bridge
Bundle price is € 278,82, price of the products in this bundle sold separately is € 309,80
Play gradient lightstrip 55“
Lightstrip Hue Solo da 5 metri
Estensione Lightstrip Plus V4 da 1 metro
Lightstrip da esterni 5 metri
Play Gradient Lightstrip per PC
Pacchetto: Hue Play Gradient Lightstrip TV 55" + Hue Bridge
Bundle price is € 233,82, price of the products in this bundle sold separately is € 259,80
Guida alle strisce di luci LED
Come si installano e si configurano le strisce luminose?
Dove dovrei installare le strisce luci LED?
Puoi tagliare le strisce luminose intelligenti?
Come si installano le lightstrip LED connesse sul soffitto?
Cosa sono le strisce LED intelligenti RGBWW e RGBICWW?
Quanto sono luminose le strisce LED?
Le strisce luminose sono sicure?
Strisce di luci LED per ogni ambiente
Hai bisogno di ricambi per il tuo prodotto Philips Hue?
Hai perso un cavo elettrico durante un trasloco? Hai bisogno di nuovi supporti per la tua Play Gradient lightstrip? Trova i pezzi di ricambio di cui hai bisogno per prolungare la durata dei tuoi prodotti Philips Hue.
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.