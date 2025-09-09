Assistenza
Grazie alla disponibilità di forme e basi diverse, puoi usare le nostre lampadine Smart con quasi tutte le lampade o gli apparecchi che hai in casa, per rendere la tua illuminazione connessa senza difficoltà.

Bianca calda tenue

Bianca calda tenue

(18)

Bianca da calda a fredda

Bianca da calda a fredda

(25)

Luce colorata

Luce colorata

(30)

Nuovo
Primo piano della parte anteriore di A60 - lampadina connessa E27 - 1600

White and Color Ambiance

A60 - lampadina connessa E27 - 1600
Fino a 1.600 lumen
Luce diurna a spettro completo
Oscuramento ultra-basso 0,2%
Tecnologia di precisione dei colori Chromasync™
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Essential A60 - lampadina smart E27 - 806 lm - 8 W - confezione da 4

Lampadina

Essential A60 - lampadina smart E27 - 806 lm - 8 W - confezione da 4
Fino a 806 lumen
Essential luce bianca
Regolazione della luminosità bassa fino al 2%
Essential a colori

Brillante sicurezza domestica

Lascia che la luce il sistema Secure lavorino insieme e avrai la massima tranquillità nel palmo della tua mano.

Maggiori informazioni
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Essential A60 - lampada smart E27 - 806 lm - 8 W - confezione da 3

Lampadina

Essential A60 - lampada smart E27 - 806 lm - 8 W - confezione da 3
Fino a 806 lumen
Essential luce bianca
Regolazione della luminosità bassa fino al 2%
Essential a colori
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Essential GU10 - faretto spot smart - 345 lm - 4,7 W - confezione da 2

Lampadina

Essential GU10 - faretto spot smart - 345 lm - 4,7 W - confezione da 2
Fino a 345 lumen
Essential luce bianca
Regolazione della luminosità bassa fino al 2%
Essential a colori
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Essential A60 - lampadina smart E27 - 806 lm - 8 W

Lampadina

Essential A60 - lampadina smart E27 - 806 lm - 8 W
Fino a 806 lumen
Essential luce bianca
Regolazione della luminosità bassa fino al 2%
Essential a colori
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Essential starter kit: 3 GU10 lampadine connesse (345 lm)

White and Color Ambiance

Essential starter kit: 3 GU10 lampadine connesse (345 lm)
Fino a 345 lumen
Colore delle luci Essential
Regolazione della luminosità bassa fino al 2%
Hue Bridge incluso
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Essential starter kit: 3 lampadine connesse GU10 (345 lm) + Smart button

White and Color Ambiance

Essential starter kit: 3 lampadine connesse GU10 (345 lm) + Smart button
Fino a 345 lumen
Colore delle luci Essential
Hue Bridge incluso
Smart button incluso
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Essential starter kit: 4 E27 lampadine connesse (806 lm)

White and Color Ambiance

Essential starter kit: 4 E27 lampadine connesse (806 lm)
Fino a 806 lumen
Colore delle luci Essential
Regolazione della luminosità bassa fino al 2%
Hue Bridge incluso
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Essential starter kit: 2 E27 lampade intelligenti (806 lm)

White and Color Ambiance

Essential starter kit: 2 E27 lampade intelligenti (806 lm)
Fino a 806 lumen
Colore delle luci Essential
Regolazione della luminosità bassa fino al 2%
Hue Bridge incluso
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Essential starter kit: 3 E27 lampadine connesse (806 lm)

White and Color Ambiance

Essential starter kit: 3 E27 lampadine connesse (806 lm)
Fino a 806 lumen
Colore delle luci Essential
Regolazione della luminosità bassa fino al 2%
Hue Bridge incluso
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di A60 - lampadina connessa E27 - 1100

White

A60 - lampadina connessa E27 - 1100
Fino a 1.100 lumen
Luce bianca calda
Oscuramento ultra-basso 5%
Controllo vocale o mediante app
Nuovo
Primo piano della parte anteriore di A60 - lampadina connessa E27 - 1600

White Ambiance

A60 - lampadina connessa E27 - 1600
Fino a 1.600 lumen
Luce diurna a spettro completo
Oscuramento ultra-basso 0,2%
Controllo vocale o mediante app
Guida alle lampadine smart

Qual è la differenza tra le lampadine smart White Ambiance e White?

Quanto durano le lampadine smart?

Quanto sono luminose le lampadine smart?

Le lampadine smart funzionano anche quando il Wi-Fi non funziona?

Come funzionano le lampadine smart?

Le lampadine smart funzionano con qualsiasi lampada?

Tutte le lampadine smart necessitano di uno smart hub?

Quali sono i tipi di lampadine per la sicurezza?

Ho bisogno di aiuto con la mia lampadina intelligente. Cosa dovrei fare?

Le lampadine smart sono compatibili con Bluetooth?

Tutte le lampadine smart sono ?

Scopri di più sulle lampadine Smart

lampadine LED e illuminazione connessa

Informazioni sull'illuminazione smart

Se ti stai ancora chiedendo cosa possono davvero fare le lampadine smart, inizia con la nostra guida all'illuminazione smart.

lampadine led mr16 e gu 10

Lampadine MR16 vs. GU10

Questi due supereroi dell'illuminazione sono compatti e dirigono la luce esattamente dove serve. Ma qual è la differenza tra le lampadine MR16 e GU10?

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

