대부분의 사용자는 눈의 피로를 줄이기 위해 모니터 뒤에 Philips Hue 스트립 조명과 같은 고정형 LED 스트립을 설치하는 간단한 "바이어스 조명"으로 시작합니다. 하지만 게이밍 동기화 조명을 찾고 있는 게이머들은 대부분 그보다 한 단계 더 나아가 실시간 반응을 원합니다.

일반적인 Wi-Fi 기반 조명은 종종 약간의 지연이 발생하여 동작 후 색상이 몇 분의 1초 정도 후에 변경됩니다. 조명을 PC와 효과적으로 동기화하려면 지연 시간을 최소화하는 시스템이 필요합니다. Philips Hue는 메시 네트워크를 통해 로컬 차원에서 통신을 처리하는 Hue Bridge와 Hue Bridge Pro를 통해 Zigbee 프로토콜을 사용합니다. 즉, Hue 조명은 각 조명이 Wi-Fi에 직접 연결되는 대신 서로 직접 통신하여 상호 연결된 네트워크를 형성합니다. 이를 통해 화면 속 폭발이나 분위기 변화에 조명이 즉각적으로 반응합니다.