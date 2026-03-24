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색색의 smart 조명이 PC에 동기화되어 있는 책상에 앉아 게임을 하면서 몰입적 엔터테인먼트 경험을 즐기는 사람.

PC와 조명을 동기화하여 진정한 몰입형 게임 경험을 만끽하세요.

2026년 2월 12일

방 안의 조명이 사이버펑크 도시의 네온 조명이 밝혀진 거리나 비밀 임무 중 모든 미세한 그림자에 반응한다고 상상해 보세요. PC 설정에 조명을 동기화하면 단순히 화면을 보는 것이 아니라 게임 속 세계로 들어가는 경험을 할 수 있습니다.   캐주얼 게이머든 프로 게이머든, 주변 환경을 컴퓨터 모니터의 역동적인 연장선으로 바꾸면 일반적인 RGB 스트립으로는 결코 따라올 수 없는 분위기를 연출할 수 있습니다. 

일반적인 솔루션과 전문적인 동기화 솔루션의 차이점

대부분의 사용자는 눈의 피로를 줄이기 위해 모니터 뒤에 Philips Hue 스트립 조명과 같은 고정형 LED 스트립을 설치하는 간단한 "바이어스 조명"으로 시작합니다. 하지만 게이밍 동기화 조명을 찾고 있는 게이머들은 대부분 그보다 한 단계 더 나아가 실시간 반응을 원합니다. 

일반적인 Wi-Fi 기반 조명은 종종 약간의 지연이 발생하여 동작 후 색상이 몇 분의 1초 정도 후에 변경됩니다. 조명을 PC와 효과적으로 동기화하려면 지연 시간을 최소화하는 시스템이 필요합니다.   Philips Hue는 메시 네트워크를 통해 로컬 차원에서 통신을 처리하는 Hue Bridge와 Hue Bridge Pro를 통해 Zigbee 프로토콜을 사용합니다. 즉, Hue 조명은 각 조명이 Wi-Fi에 직접 연결되는 대신 서로 직접 통신하여 상호 연결된 네트워크를 형성합니다. 이를 통해 화면 속 폭발이나 분위기 변화에 조명이 즉각적으로 반응합니다. 

방법 1: Philips Hue Sync 데스크톱 앱

대부분의 PC 게이머에게 PC와 조명을 동기화하는 가장 쉬운 방법은 무료 데스크톱 소프트웨어를 사용하는 것입니다.  

PC 게이머용: Hue Sync 데스크톱 앱

Philips Hue를 사용하여 조명을 PC와 동기화하는 방법

전문가 등급의 게이밍 동기화 조명을 연출하려면 지연을 최소화하고 즉시 점등을 지원하는 시스템이 필요합니다. Philips Hue 에코시스템은 전용 Bridge와 Zigbee 프로토콜을 사용해 홈 Wi-Fi 네트워크의 속도를 늦추지 않고 조명이 즉시 반응하도록 합니다.

Hue Sync 데스크톱 앱 시작하기

PC 게이머를 위한 비밀 병기는 바로  Philips Hue Sync 데스크톱 앱입니다. Windows와 macOS 모두에서 사용할 수 있는 이 무료 도구는 화면 콘텐츠를 분석하여 방에 맞는 "조명 스크립트"로 변환해 줍니다.

  1. 하드웨어 설정: 모니터 뒤에  Hue Play gradient 스트립 조명 과 같은 색상 조절이 가능한 조명을 설치하거나 책상 주변에 Hue Play 바를 설치하세요.
  2. Hue Bridge: Bridge 또는 Bridge Pro smart 허브가 라우터에 연결되어 있는지 확인하세요. Bridge Pro의 경우 무선으로 연결되어 있어야 합니다. 이 허브는 조명 동기화 명령을 처리하는 역할을 합니다.
  3. 엔터테인먼트 공간: Philips Hue 모바일 앱에서 "엔터테인먼트 공간"을 만드세요. 이는 시스템에 각 조명이 3차원 공간에서 사용자의 의자를 기준으로 정확히 어디에 위치하는지 알려줍니다.
  4. 앱 실행: 데스크톱 앱을 열고, 지역을 선택한 다음, "조명 동기화 시작"을 누르세요.

간편한 PC 동기화 설정을 위한 Hue 제품

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￦105,000

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Play gradient lightstrip 65"

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￦350,900

Hue 조명 제어 장치와 LED 스트립 조명 컬렉션을 살펴보세요.

 

 

방법 2: Philips Hue Play HDMI sync box

데스크톱 앱이 강력하기는 하지만 셋업에 따라(특히 대형 모니터나 TV에 연결된 고급 게이밍 PC를 사용하는 경우) Play HDMI sync box 8K를 사용하면 훨씬 좋습니다. 

모니터 아래 나무 책상 위에 놓여 있는 직사각형 모양의 HDMI sync box가 환경 색상 조명을 화면 위 콘텐츠에 동기화하고 있는 모습.

PC 게이밍 용도로 sync box를 선택해야 하는 이유는 뭔가요?

  • 성능: 앱과 달리 sync box는 PC의 CPU 리소스를 전혀 사용하지 않습니다. HDMI 신호를 직접 분석합니다. 
  • 차세대 사양: 최신 8K 모델은 HDMI 2.1을 지원하여  4K 120Hz  또는  8K 60Hz  풀 라이트 동기화로 재생할 수 있습니다. 
  • 원활한 DRM: 게임용 PC로 스트리밍 플랫폼에서 영화나 시리즈를 시청하는 경우, sync box는 데스크톱 화면 캡처 소프트웨어보다 보호된 콘텐츠를 훨씬 더 원활하게 처리합니다.

다른  TV 조명 아이디어를 확인해 보세요.

모니터 뒷면에 부착된 유연한 LED 스트립 조명은 그라데이션 색상을 표시하여 게임 환경에서 벽과 책상을 밝혀줍니다.

어떤 게임 동기화 솔루션이 당신에게 가장 적합할까요? PC에 sync box가 필요한가요?

꼭 그럴 필요는 없습니다. HDMI sync box는 주로 콘솔이나 TV용으로 사용됩니다. PC 게이밍의 경우 데스크톱 앱이 동기화와 비슷하게 높은 수준의 동기화를 제공합니다.

HDMI sync box 8k

PC 동기화 앱

콘솔 게임을 지원합니다

PC 게이밍 지원

HDMI 2.1 인증

PC 사양에 따라 다릅니다.

eARC 지원

화면 주사율

8K 60Hz, 4K 120Hz, 4K 60Hz
PC에서 지원하는 모든 새로 고침률

호환 대상

전체 TV
전체 PC*

HDMI로 연결된 콘텐츠를 동기화합니다.

Corsair/Razer 제품과 호환됩니다.

권장 Philips Hue 게이밍 테이블 램프

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브릿지

Hue

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￦105,000

Play 라이트 바 더블 팩

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Play 라이트 바 더블 팩

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Hue Go 포터블 테이블 램프

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품절 임박 항목

Hue 테이블 램프를 살펴보세요 

 

 

한층 더 향상된 몰입감: 모니터를 넘어

 게이밍 룸 조명을 한 단계 더 끌어올리려면 조명을 다른 게이밍 생태계와 통합할 수 있습니다.

Razer Chroma 및 Corsair iCUE와의 통합

Philips Hue는 기존 기기와 매끄럽게 호환되도록 설계했습니다. Razer Chroma 또는 Corsair iCUE를 지원하는 마우스와 키보드를 사용하여 방 조명을 동기화할 수 있습니다.    이를 통해 주변기기와 조명이 게임 내 트리거에 모두 반응하는 통합된 조명 "유기체"가 만들어집니다. 예를 들어 체력이 낮을 때는 빨간색으로 깜빡입니다. 

Smart 조명이 책상과 모니터, 수직 플로어 램프 뒤의 벽에 보라색과 파란색 빛을 비추고 있는 게이밍 룸 셋업 모습.

최적의 성능을 위해 설정을 미세 조정하세요

 Hue Sync smart 조명 시스템 은 단순히 "설정하고 잊어버리는" 시스템이 아닙니다. 앱을 통해 플레이 스타일에 맞게 동작 방식을 맞춤 설정할 수 있습니다.

  • 미묘함 vs. 강렬함: 경쟁적인 슈팅 게임의 경우, 즉각적인 피드백을 위해 "강렬함"을 사용하십시오. 영화 같은 RPG 게임의 경우, "Subtle"은 더욱 부드럽고 편안한 전환을 제공합니다.
  • 밝기 조절: 앱 실행 시 조명이 자동으로 어두워지도록 설정하여 화면에 시선이 집중되도록 할 수 있습니다.
  • 오디오 동기화: 게임을 잠시 쉬는 동안 음악 모드로 전환하여  음악에 맞춰 조명을 동기화하여 책상을 나만의 조명 쇼로 바꿀 수 있습니다.

게이머를 위한 바이어스 라이팅의 이점

단순히 "멋있어 보이는 것"을 넘어,  조명을 PC와 동기화하는 방법을 배우는 것은 건강과 업무 효율 향상에 실질적인 이점을 제공합니다. 

  1. 눈의 피로 감소: 모니터 뒤쪽 벽을 조명하면 밝은 화면과 어두운 방 사이의 강한 대비를 줄일 수 있습니다.
  2. 집중력 향상: 환경 조명은 물리적 공간에 자리잡고 있으면서 디지털 공간은 확장해 게임 내 세상 "존" 내에 더 오래 머물 수 있게 도와줍니다.
  3. 게이밍 분위기: 기존 디스플레이는 절대 제공할 수 없는 "물리적 피드백" 층을 더해줍니다.

조명 동기화가 PC 성능에 영향을 미치나요?

최소한으로. Hue Sync 앱은 고도로 최적화되어 있으며, Bridge는 Zigbee를 통해 조명과의 통신을 처리하므로 CPU는 프레임 처리에 집중할 수 있습니다.

탁월한 몰입감: Chromasync™ 및 RGBICWW Gradient 효과

기본 조명 수준을 넘어 더욱 향상된 게임 환경을 원하는 게이머들에게 차세대 동기화 기술은 시각적 품질 면에서 상당한 도약을 제공합니다.

  • Chromasync™ 정밀 블렌딩: Philips Hue Flux 및 OmniGlow 시리즈에 새롭게 적용된 Chromasync™ 는 고급 색상 혼합 기술입니다. 흐릿한 색상 전환에 어려움을 겪는 기존 스트립과 달리, Chromasync™는 고성능 칩을 사용하여 정밀하고 매우 부드러운 그라데이션을 구현합니다. 그 결과 모니터의 자연스러운 연장선처럼 느껴지는 "라이트 워시(light wash)"를 만들어 줍니다.
  • RGBICWW 기술: 대부분의 고급 Hue 스트립은 이제 RGBICWW (빨강, 초록, 파랑, 독립 제어, 따뜻한 흰색, 차가운 흰색) 기술을 사용합니다. 이는 두 가지 이유에서 중요한 차별화 요소입니다.
    •  독립 제어(IC): 이 기능을 사용하면 단일 스트립에 여러 가지 색상을 동시에 표시하여 화면의 특정 영역에 맞출 수 있습니다(예: 왼쪽 하단에 불꽃, 오른쪽 상단에 파란 하늘).
    • 전용 화이트 LED(WW): 이 스트립에는 웜톤과 콜드 톤의 전용 화이트 LED가 포함되어 있어 생산적인 작업이나 독서용으로 적합한 "Authentic White" 조명을 만들 수 있으며, 일반 RGB 스트립의 경우 똑같은 빛을 만들려고 하면 "푸르스름"하거나 착색된 듯한 느낌이 납니다.
  • OmniGlow 확산: 내부 기술 외에도 하드웨어 디자인은 확산 케이스를 사용하여 저가형 스트립에서 흔히 볼 수 있는 "구슬 모양"을 없앴습니다. 이렇게 하면  RGBICWW gradient 효과가 벽에 완벽하게 어우러져 부드럽고 영화 같은 빛을 만들어냅니다.

: 기존 설정에 이러한 기능을 통합하는 경우 Hue Bridge 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하여  Chromasync™ 동적 효과를 완전히 활성화하세요.

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