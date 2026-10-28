Philips Hue 조명을 TV와 동기화하는 방법을 잘 모르시나요?
간단한 설정이나 최고의 경험을 원하든지, 모든 가정에 적합한 Hue 동기화 선택지가 있습니다.
Hue 엔터테인먼트 설정 만들기
Philips Hue 조명을 TV와 동기화하는 방법을 잘 모르시나요?
Sync TV 앱
삼성 또는 LG TV와 조명을 동기화
Hue Sync TV 앱을 통해 호환되는 삼성 및 LG TV와 Hue 조명을 직접 동기화하세요. 내장 스트리밍 앱, 영화, 스포츠, 게임 등 화면 속 모든 콘텐츠에 즉각 반응하는 몰입감 넘치는 조명을 마음껏 누리세요. 별도의 동기화 하드웨어가 필요하지 않습니다.
필요 사항
- 호환되는 삼성 및 LG TV*
- 컬러 지원 Hue 조명 하나 이상
- Hue Sync TV 앱(구독 필요)
- Hue Bridge
- Hue 앱
다음에 가장 적합
- TV 전용 앱 및 지상파 TV와 동기화
- 캐주얼 게임 플레이
- 최소한의, 하드웨어가 필요 없는 구성
Sync TV 앱 추천 제품
Play gradient light tube 대형
￦372,900
Bridge Pro
￦202,000
Sync TV 앱 자주 묻는 질문
어떤 TV와 호환되나요?*
어떤 TV와 호환되나요?*
어떻게 시작하나요?
어떻게 시작하나요?
삼성이나 LG TV와 조명을 동기화하려면 Hue Bridge가 필요한가요?
삼성이나 LG TV와 조명을 동기화하려면 Hue Bridge가 필요한가요?
Play 화면 동기화
모든 TV의 모든 콘텐츠와 조명을 동기화
Play 화면 동기화 장치로 최대 85인치의 모든 TV에 TV용 조명을 적용할 수 있습니다. 이 장치는 TV에 연결되며, 내장된 어안 렌즈가 화면의 콘텐츠와 색상을 포착하여 TV의 기본 앱과 방송 프로그램을 포함한 모든 콘텐츠에 맞춰 Hue 조명을 실시간으로 동기화합니다.
필요 사항
- Play 화면 동기화 장치
- Hue TV 스트립 조명* 하나 이상
- Hue 앱
다음에 가장 적합
- 화면상의 모든 콘텐츠 동기화
- 기본 TV 앱 및 지상파 TV
- 간단한 플러그 앤 플레이 설정
Play 화면 동기화 자주 묻는 질문
Play 화면 동기화란 무엇인가요?
Play 화면 동기화란 무엇인가요?
왜 Play 화면 동기화를 선택해야 할까요?
왜 Play 화면 동기화를 선택해야 할까요?
Play 화면 동기화로 조명을 동기화하려면 Hue Bridge가 필요한가요?*
Play 화면 동기화로 조명을 동기화하려면 Hue Bridge가 필요한가요?*
Play 화면 동기화 추천 제품
Play 라이트 바 더블 팩
￦234,300
Play HDMI sync box 4K 또는 8K
HDMI 연결 콘텐츠와 조명을 동기화
Play HDMI sync box 4K 및 8K는 스트리밍 박스나 게임 콘솔과 같은 HDMI 연결 장치와 함께 사용하여 빠르고 정확하게 실시간으로 조명을 동기화합니다. Play HDMI sync box 4K는 선명한 4K 화질로 매일 즐기는 게임과 영화 감상에 이상적입니다. Play HDMI sync box 8K는 차세대 게임과 고급 홈 시네마 환경을 위해 더 높은 해상도와 초당 최대 120프레임을 지원합니다.
필요 사항
- Play HDMI sync box
- Hue TV 스트립 조명* 하나 이상
- Hue 앱
다음에 가장 적합
- HDMI 연결 콘텐츠 동기화
- 고급 게임 환경
- 빠르고 원활한 TV 조명 동기화
HDMI sync box 자주 묻는 질문
시작하려면 무엇이 필요할까요?
시작하려면 무엇이 필요할까요?
Play HDMI sync box 4K와 sync box 8K의 차이점은 무엇인가요?
Play HDMI sync box 4K와 sync box 8K의 차이점은 무엇인가요?
HDMI sync box로 조명을 동기화하려면 Hue Bridge가 필요할까요?*
HDMI sync box로 조명을 동기화하려면 Hue Bridge가 필요할까요?*
HDMI sync box 추천 제품
Hue Play 월 워셔
￦329,000
동기화 옵션 비교
아직 결정을 못하셨나요? Hue Sync 솔루션을 비교해 보고 TV와 엔터테인먼트 환경에 최적화된 설정을 찾으세요.
Sync box 8KSync box 8k 구매하기
Sync box 4KHue sync box 4K 구입
화면 동기화화면 동기화 구입
Sync TV 앱Sync TV 앱 자세히 보기
다음에 가장 적합
TV 앱과 연동
HDMI 기기와 호환
설치 난이도
TV 호환성
Hue Bridge 필요