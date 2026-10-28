Hue Sync TV 앱을 통해 호환되는 삼성 및 LG TV와 Hue 조명을 직접 동기화하세요. 내장 스트리밍 앱, 영화, 스포츠, 게임 등 화면 속 모든 콘텐츠에 즉각 반응하는 몰입감 넘치는 조명을 마음껏 누리세요. 별도의 동기화 하드웨어가 필요하지 않습니다.



필요 사항

- 호환되는 삼성 및 LG TV*

- 컬러 지원 Hue 조명 하나 이상

- Hue Sync TV 앱(구독 필요)

- Hue Bridge

- Hue 앱

다음에 가장 적합

- TV 전용 앱 및 지상파 TV와 동기화

- 캐주얼 게임 플레이

- 최소한의, 하드웨어가 필요 없는 구성