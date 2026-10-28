Hue 엔터테인먼트 설정 만들기

Philips Hue 조명을 TV와 동기화하는 방법을 잘 모르시나요?
간단한 설정이나 최고의 경험을 원하든지, 모든 가정에 적합한 Hue 동기화 선택지가 있습니다.

어떻게 조명을 동기화하고 싶으신가요?

삼성 TV 또는 LG TV와 조명을 동기화하기

삼성 TV 또는 LG TV와 조명을 동기화하기

어떤 TV에서든 모든 콘텐츠와 조명을 동기화하기

어떤 TV에서든 모든 콘텐츠와 조명을 동기화하기

HDMI 연결 콘텐츠와 조명을 동기화하기

HDMI 연결 콘텐츠와 조명을 동기화하기

엔터테인먼트 조명이 설치된 TV 화면과 Philips Hue Sync TV 앱이 표시된 화면입니다.

Sync TV 앱

삼성 또는 LG TV와 조명을 동기화

Hue Sync TV 앱을 통해 호환되는 삼성 및 LG TV와 Hue 조명을 직접 동기화하세요. 내장 스트리밍 앱, 영화, 스포츠, 게임 등 화면 속 모든 콘텐츠에 즉각 반응하는 몰입감 넘치는 조명을 마음껏 누리세요. 별도의 동기화 하드웨어가 필요하지 않습니다.

필요 사항
- 호환되는 삼성 및 LG TV*
- 컬러 지원 Hue 조명 하나 이상
- Hue Sync TV 앱(구독 필요)
- Hue Bridge
- Hue 앱

다음에 가장 적합
- TV 전용 앱 및 지상파 TV와 동기화
- 캐주얼 게임 플레이
- 최소한의, 하드웨어가 필요 없는 구성

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Sync TV 앱 자주 묻는 질문

어떤 TV와 호환되나요?*

어떻게 시작하나요?

삼성이나 LG TV와 조명을 동기화하려면 Hue Bridge가 필요한가요?


 

TV에 어안 렌즈가 장착된 Philips Hue Play 화면 동기화 장치가 화면의 콘텐츠를 감지합니다.

Play 화면 동기화

모든 TV의 모든 콘텐츠와 조명을 동기화

Play 화면 동기화 장치로 최대 85인치의 모든 TV에 TV용 조명을 적용할 수 있습니다. 이 장치는 TV에 연결되며, 내장된 어안 렌즈가 화면의 콘텐츠와 색상을 포착하여 TV의 기본 앱과 방송 프로그램을 포함한 모든 콘텐츠에 맞춰 Hue 조명을 실시간으로 동기화합니다. 

필요 사항
- Play 화면 동기화 장치
- Hue TV 스트립 조명* 하나 이상
- Hue 앱

다음에 가장 적합
- 화면상의 모든 콘텐츠 동기화
- 기본 TV 앱 및 지상파 TV
- 간단한 플러그 앤 플레이 설정

필요 사항...

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Play 화면 동기화 자주 묻는 질문

Play 화면 동기화란 무엇인가요?

왜 Play 화면 동기화를 선택해야 할까요?

Play 화면 동기화로 조명을 동기화하려면 Hue Bridge가 필요한가요?*


 

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TV 앞의 엔터테인먼트 시스템 위에 놓인 Philips Hue Play sync box 4k.

Play HDMI sync box 4K 또는 8K

HDMI 연결 콘텐츠와 조명을 동기화

Play HDMI sync box 4K 및 8K는 스트리밍 박스나 게임 콘솔과 같은 HDMI 연결 장치와 함께 사용하여 빠르고 정확하게 실시간으로 조명을 동기화합니다. Play HDMI sync box 4K는 선명한 4K 화질로 매일 즐기는 게임과 영화 감상에 이상적입니다. Play HDMI sync box 8K는 차세대 게임과 고급 홈 시네마 환경을 위해 더 높은 해상도와 초당 최대 120프레임을 지원합니다.

필요 사항
- Play HDMI sync box
- Hue TV 스트립 조명* 하나 이상
- Hue 앱

다음에 가장 적합
- HDMI 연결 콘텐츠 동기화
- 고급 게임 환경
- 빠르고 원활한 TV 조명 동기화

필요 사항...

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Philips Hue Play HDMI sync box 4K

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HDMI sync box 자주 묻는 질문

시작하려면 무엇이 필요할까요?

Play HDMI sync box 4K와 sync box 8K의 차이점은 무엇인가요?

HDMI sync box로 조명을 동기화하려면 Hue Bridge가 필요할까요?*


 

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동기화 옵션 비교

아직 결정을 못하셨나요? Hue Sync 솔루션을 비교해 보고 TV와 엔터테인먼트 환경에 최적화된 설정을 찾으세요.

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모든 TV 콘텐츠 동기화
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HDMI 기기와 호환

모든 TV 콘텐츠 동기화
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설치 난이도

고급
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쉬움
쉬움

TV 호환성

모든 TV
모든 TV
최대 85인치까지 모든 TV
호환 가능한 TV 전용

Hue Bridge 필요

아니요
아니요
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