Wanner je Hue lampen koppelt met Google Assistent, krijg je spraakbediening — en de mogelijkheid om alle smartphones of tablets in je woning samen te brengen.
Wat je nodig hebt
Haal al je Google Home en Philips Hue accessoires in huis om alles in te stellen.
Philips Hue lampen
Of je nu lampen, armaturen of beide hebt, je Philips Hue lampen zijn compatibel met Google Home.
Apparaat dat Google Assistent ondersteunt
Kies uit een reeks Google producten die Google Assistent ondersteunen, of gebruik gewoon je mobiele apparaat!
Google Home-app
Download de Google Home-app op je mobiele apparaat.
Hue Bridge (voor volledige functionaliteit)
Je kunt Philips Hue koppelen met Google Home via Bluetooth, maar met de Hue Bridge heb je toegang tot nog meer functies, waaronder ondersteuning van Matter.
Configureren met Hue Bridge
- Open de Google Home-app.
- Tik links bovenaan op het plus-pictogram (+).
- Tik op Apparaat instellen.
- Tik op Werkt met Google.
- Selecteer in het volgende scherm Philips Hue uit de lijst. Je kunt omlaag bladeren om de optie te vinden of 'Philips Hue' intypen in de zoekbalk bovenaan het scherm.
- Je wordt doorgestuurd naar de pagina van je Philips Hue account. Tik op Ja om de Google Home-app toestemming te geven om je Hue lampen te bedienen. De app zal Philips Hue koppelen aan Google Assistent.
- Tik op het pictogram van de pijl terug om weer naar het hoofdscherm van de Google Home-app te gaan. Al je lampen van Philips Hue en je kamers worden nu getoond in de app.
Zeg gewoon: "Oké Google..."
Zodra je Philips Hue hebt gekoppeld met Google Home, kun je je lampen beginnen te bedienen met je stem!
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights in the kitchen.”
“Turn on the beside lamp.”
“Turn the bedroom blue.”
“Set Spring blossom in the living room.”
“Dim the lights to 60%.”
Vragen en antwoorden
Welke apparaten die de Google Assistent ondersteunen, kan ik gebruiken om mijn Philips Hue lampen te bedienen?
Waarom zie ik mijn Philips Hue lamp niet in de Google Home-app.
Wat moet ik doen als ik mijn Philips Hue lampen niet kan verbinden met mijn Google Assistent via het Google proces Eenvoudig instellen?
Wat zijn de voordelen van een verbinding met Google Home via Matter in de Hue app?
Hoe maak ik verbinding met Google Home via Matter in de Hue app?
Welke Google Home functies worden ondersteund via Matter?
Verlies ik alles van mijn huidige configuratie als ik Matter inschakel voor integratie met Google Home?
Ondersteunen alle Google Home en Google Nest apparaten Matter?
Compatibel met Matter
Verbind Google Assistent eenvoudiger met Matter. Dit protocol is naadloos, veilig en ontworpen voor de toekomst van de slimme woning.
Ondersteuning vragen
We helpen je graag! Als je meer ondersteuning nodig hebt bij het koppelen van Philips Hue en Google Home kun je de vragen en antwoorden lezen of contact met ons opnemen.
