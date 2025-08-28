Open de Google Home-app.

Tik links bovenaan op het plus-pictogram (+).

Tik op Apparaat instellen.

Tik op Werkt met Google.

Selecteer in het volgende scherm Philips Hue uit de lijst. Je kunt omlaag bladeren om de optie te vinden of 'Philips Hue' intypen in de zoekbalk bovenaan het scherm.

Je wordt doorgestuurd naar de pagina van je Philips Hue account. Tik op Ja om de Google Home-app toestemming te geven om je Hue lampen te bedienen. De app zal Philips Hue koppelen aan Google Assistent.