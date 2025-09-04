Ondersteuning
  • 2K-video en tweerichtingsaudio
  • Werkt met Philips Hue lampen
  • Dag- en nachtvisie
Een persoon nadert de voordeur van een woning, waar door de videodeurbel Philips Hue lampen activeert.

Beveiliging die werkt met je Philips Hue lampen

Wanneer de videodeurbel bewegingen detecteert, gaan je Philips Hue lampen automatisch aan. Wanneer iemand op de deurbel drukt, knipperen je lampen zachtjes, zodat je weet dat er iemand bij je voor de deur staat.

Een persoon houdt buitenshuis via de Hue app de voordeur in de gaten met een Hue Secure videodeurbel.

Weet wie er voor je deur staat, waar je ook bent

Ontvang onmiddellijke meldingen wanneer beweging wordt gedetecteerd. Controleer de live videobeelden en praat met bezoekers met behulp van de ingebouwde microfoon. Dit brengt je gemoedsrust, zelfs wanneer je niet thuis bent.

Een man bedient zijn deurbel, Chime en Philips Hue verlichting via de Hue app op zijn smartphone.

Ultieme controle in één app

Beheer je deurbel, Chime en Philips Hue lampen allemaal vanuit de Hue app. Meerdere apps zijn niet nodig. Ontvang onmiddellijke meldingen, pas instellingen aan en blijf overal verbonden, allemaal vanuit je smartphone of tablet.

Een voordeur waar dozen worden afgeleverd en een ingevoegde foto van de bezorger die te zien is via een Hue videodeurbel.

Zie alles met scherpe details

Geniet van 2K-resolutie en een kijkhoek van 180°. Perfect om bezoekers en pakketjes op je stoep te zien staan.

Een meisje bekeken door een voordeurcamera die pakketjes aflevert bij een huis.

Kristalheldere weergave in kleur, zelfs in het donker

Ervaar op alle momenten van de dag scherpe, levensechte video. Starlight-technologie verbetert de prestaties bij weinig licht, waardoor je een heldere weergave krijgt van de ruimte voor je deur, volledig in kleur, zelfs in bijna volledige duisternis.

Iemand installeert een bedrade deurbel met een boormachine.

Makkelijk aan te sluiten

Monteer de bedrade deurbel in slechts enkele eenvoudige stappen. De deurbel is ontworpen om naadloos bij iedere voordeur te passen.

Een draadloze, slimme, witte Chime.

Slimme geluidsmeldingen, waar je maar wilt in huis

Voeg een slimme, draadloze Chime toe voor geluidsmeldingen waar je maar wilt in je huis, zodat je het altijd weet wanneer iemand voor de deur staat.

Vragen en antwoorden

Welk gereedschap heb ik nodig om de Hue Secure deurbel te installeren?

Heeft de Hue Secure deurbel een batterij (back-up)?

Werkt de Hue Secure deurbel met mijn bestaande deurbel (chime)?

Kan ik mijn Hue Secure deurbel zelf installeren of heb ik een elektricien nodig?

Wat is de kijkhoek van de camera?

Wat is de resolutie van de camera?

Is er voor de Hue Secure deurbel een Bridge nodig?

Is de deurbel weerbestendig?

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Zwart en wit

  • Materiaal

    Kunststof

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Afmetingen en gewicht verpakking

Service

Technische specificaties

De camera

Wat wordt ondersteund

Overig

