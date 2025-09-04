Wanneer de videodeurbel bewegingen detecteert, gaan je Philips Hue lampen automatisch aan. Wanneer iemand op de deurbel drukt, knipperen je lampen zachtjes, zodat je weet dat er iemand bij je voor de deur staat.
- 2K-video en tweerichtingsaudio
- Werkt met Philips Hue lampen
- Dag- en nachtvisie
Vaak samen gekocht
Hue
Hue Motion sensor
44,99 €
Hue
Secure Contact sensor
39,99 €
Hue White and Color Ambiance
Impress buitenwandlamp
149,99 €
Beveiliging die werkt met je Philips Hue lampen
Weet wie er voor je deur staat, waar je ook bent
Ontvang onmiddellijke meldingen wanneer beweging wordt gedetecteerd. Controleer de live videobeelden en praat met bezoekers met behulp van de ingebouwde microfoon. Dit brengt je gemoedsrust, zelfs wanneer je niet thuis bent.
Ultieme controle in één app
Beheer je deurbel, Chime en Philips Hue lampen allemaal vanuit de Hue app. Meerdere apps zijn niet nodig. Ontvang onmiddellijke meldingen, pas instellingen aan en blijf overal verbonden, allemaal vanuit je smartphone of tablet.
Zie alles met scherpe details
Geniet van 2K-resolutie en een kijkhoek van 180°. Perfect om bezoekers en pakketjes op je stoep te zien staan.
Kristalheldere weergave in kleur, zelfs in het donker
Ervaar op alle momenten van de dag scherpe, levensechte video. Starlight-technologie verbetert de prestaties bij weinig licht, waardoor je een heldere weergave krijgt van de ruimte voor je deur, volledig in kleur, zelfs in bijna volledige duisternis.
Makkelijk aan te sluiten
Monteer de bedrade deurbel in slechts enkele eenvoudige stappen. De deurbel is ontworpen om naadloos bij iedere voordeur te passen.
Slimme geluidsmeldingen, waar je maar wilt in huis
Voeg een slimme, draadloze Chime toe voor geluidsmeldingen waar je maar wilt in je huis, zodat je het altijd weet wanneer iemand voor de deur staat.
Vind een abonnement
Voor sommige functies van de Secure camera is een abonnement nodig om ze te ontgrendelen. Maak kennis met de verschillende abonnementen, ontdek wat ze uniek maakt en vind het juiste abonnement voor jou.
Vragen en antwoorden
Welk gereedschap heb ik nodig om de Hue Secure deurbel te installeren?
Welk gereedschap heb ik nodig om de Hue Secure deurbel te installeren?
Heeft de Hue Secure deurbel een batterij (back-up)?
Heeft de Hue Secure deurbel een batterij (back-up)?
Werkt de Hue Secure deurbel met mijn bestaande deurbel (chime)?
Werkt de Hue Secure deurbel met mijn bestaande deurbel (chime)?
Kan ik mijn Hue Secure deurbel zelf installeren of heb ik een elektricien nodig?
Kan ik mijn Hue Secure deurbel zelf installeren of heb ik een elektricien nodig?
Wat is de kijkhoek van de camera?
Wat is de kijkhoek van de camera?
Wat is de resolutie van de camera?
Wat is de resolutie van de camera?
Is er voor de Hue Secure deurbel een Bridge nodig?
Is er voor de Hue Secure deurbel een Bridge nodig?
Is de deurbel weerbestendig?
Is de deurbel weerbestendig?
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
Zwart en wit
Materiaal
Kunststof
Milieu
Milieu
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
Afmetingen en gewicht verpakking
Afmetingen en gewicht verpakking
Service
Service
Technische specificaties
Technische specificaties
De camera
De camera
Wat wordt ondersteund
Wat wordt ondersteund
Overig
Overig
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.