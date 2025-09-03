*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Flux lightstrip voor buiten 10 m
De Flux stripverlichting voor buiten verfraait achtertuinen, terrassen en voortuinen met een levendige en decoratieve sfeer De Chromasync™ technologie biedt een nauwkeurige kleuraanpassing voor mooie verlopen. Verberg de strip voor een indirect strijklichteffect voor gevels, muren en hekken. Geniet van de verschillende tinten helder wit licht voor de praktische verlichting van je buitenruimte. Maak aangepaste buitenverlichtingsscènes en dynamische effecten die je gemakkelijk bediend met de Hue app of spraakopdrachten met slimme assistenten. De plaatsing van deze weerbestendige stripverlichting is eenvoudig: sluit hem aan op een standaard stopcontact met de meegeleverde laagspanningsvoeding of integreer ze in je bestaande laagspanningssysteem.
Formaat
Current price is {currentPrice}
Ontvang een bericht wanneer je kunt bestellen
Je ontvangt een e-mail wanneer dit product beschikbaar om te bestellen. We sturen je maar één e-mail. Check het Philips Hue Privacybeleid voor meer informatie.
Productkenmerken
- Customizable scenes and effects
- Chromasync™ precision color blending
- Bright, true white light
- 3000 lumens
- App and voice control
Voor totale, moeiteloze controle
Of je nu een prachtige lichtscène wilt instellen voor een feestje in de achtertuin, de sfeer wilt verhogen bij een diner op het terras of gewoon je LED strips wilt bedienen om een taak te voltooien; dit doe je allemaal heel eenvoudig met behulp van de Hue app of spraakbediening. Integreer lightstrips voor buiten met alle Philips Hue buitenlampen met behulp van een Hue Bridge Pro. Met de Bridge Pro heb je ook in je hele huis controle over je LED strips, vanaf elke plek op de wereld, en kun je automatiseringen plannen.
Creëer een oase van neon
Buigen, vormen en bewonderen. De Neon striplight voor buiten heeft een flexibel ontwerp, waarmee je je voor- of achtertuin kunt omtoveren in een waar paradijs met een levendige, neongloed. De lightstrip is ontworpen om op te vallen. Gebruik het licht om de perfecte sfeer te creëren, van een ontspannen loungesfeer tot een volledig feest onder de sterren! De Chromasync™ technologie biedt een nauwkeurige kleuraanpassing voor mooie neon kleurverlopen op je bomen, planten, fonteinen en tuinmuren. Waterdicht en eenvoudig te installeren. Sluit de lightstrip aan op een standaard stopcontact met behulp van de meegeleverde voedingsunit op laag vermogen.
Vul de nacht met helder echt wit licht
Ervaar het effect van daglicht als de zon al is ondergegaan met lightstrips voor buiten. Verlicht je achtertuin, voortuin en terras met pure wittonen, met speciale witte en warmwitte LED's. Perfect voor late avonden in de tuin, om bij te sporten als het al donker is of om de barbecue voor te bereiden. Met deze lightstrip heb je altijd de perfecte verlichting voor elke taak buiten. Hoe laat het ook is, je oase buiten schijnt helderder dan ooit!
Maak buitenruimtes compleet anders met licht
Weer of geen weer, verlicht je buitenruimte, in elk seizoen. Kies voor levendige, sfeerverhogende kleuren of helderwitte tinten om je tuinpaden, terras en planten te verlichten en de perfecte sfeer te creëren. Chromasync™‑technologie zorgt voor nauwkeurige, consistente kleuren en naadloze overgangen – vanuit elke hoek. Maak momenten in de achtertuin magisch met aanpasbare lichtscènes en dynamische effecten. Past perfect op balkonranden, een koof in het plafond op een terras of onder traptreden aan de voorkant van het huis. Je hoeft deze waterdichte lightstrip alleen maar aan te sluiten op het stopcontact met behulp van de meegeleverde voedingsunit op laag vermogen.
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Kleur(en)
Multi Color
Materiaal
Silicone