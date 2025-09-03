Voor totale, moeiteloze controle

Of je nu een prachtige lichtscène wilt instellen voor een feestje in de achtertuin, de sfeer wilt verhogen bij een diner op het terras of gewoon je LED strips wilt bedienen om een taak te voltooien; dit doe je allemaal heel eenvoudig met behulp van de Hue app of spraakbediening. Integreer lightstrips voor buiten met alle Philips Hue buitenlampen met behulp van een Hue Bridge Pro. Met de Bridge Pro heb je ook in je hele huis controle over je LED strips, vanaf elke plek op de wereld, en kun je automatiseringen plannen.