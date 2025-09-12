Verlengkabel voor buiten 5 m
De verlengkabel kan worden gebruikt om de afstand tussen de voeding en je eerste lichtpunt te vergroten of om de afstand tussen lichtpunten onderling te vergroten. De totale maximale systeemlengte per voeding is 35 meter.
De huidige prijs is 19,99 €
Productkenmerken
- Accessoire
- Verlengsnoer
- Lengte van 5 m
- Zwart
Eenvoudig te installeren en uit te breiden
Fleur donkere paden op, creëer accenten in je tuin of schep een unieke sfeer op het terras. Je kunt dat zelf doen met behulp van Hue spots of lichtzuilen. De producten zijn gebaseerd op laagspanning, dus veilig te gebruiken en gemakkelijk te installeren. Geen moeilijke dingen meer om buitenverlichting te realiseren: maak het en breidt het uit zoveel je wilt.
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Kunststof