Close-up van de voorkant van Accessoire Verlengkabel voor buiten 5 m

Verlengkabel voor buiten 5 m

De verlengkabel kan worden gebruikt om de afstand tussen de voeding en je eerste lichtpunt te vergroten of om de afstand tussen lichtpunten onderling te vergroten. De totale maximale systeemlengte per voeding is 35 meter.

Productkenmerken

  • Accessoire
  • Verlengsnoer
  • Lengte van 5 m
  • Zwart
Eenvoudig te installeren en uit te breiden

Eenvoudig te installeren en uit te breiden

Fleur donkere paden op, creëer accenten in je tuin of schep een unieke sfeer op het terras. Je kunt dat zelf doen met behulp van Hue spots of lichtzuilen. De producten zijn gebaseerd op laagspanning, dus veilig te gebruiken en gemakkelijk te installeren. Geen moeilijke dingen meer om buitenverlichting te realiseren: maak het en breidt het uit zoveel je wilt.

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Zwart

  • Materiaal

    Kunststof

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Tuin

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

