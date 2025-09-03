Gebruik onze handige gids om te bepalen welke Philips Hue LED stripverlichting het meest geschikt is voor jou en je huis.
De stripverlichting voor binnen heeft een flexibel ontwerp, is eenvoudig te installeren en geeft zowel wit als gekleurd licht. Gebruik ze voor sfeerverlichting en functionele verlichting die in elke ruimte passen.
Hoe gebruik ik LED strips voor binnen?
Bedenk hoe je je ruimte wilt verlichten. Wil je indirect of direct licht? Hoeveel helderheid heb je nodig?
Flux- en ultraheldere Flux-stripverlichting is ontworpen voor een indirect wall washing effect op de muur vanuit onopvallende plaatsen, en vult de ruimte met diffuus licht - ideaal voor decoratie en het creëren van sfeer. OmniGlow is gemaakt om als direct licht te worden gebruikt. De gelijkmatige lichtlijn zorgt voor een stralend middelpunt dat niet hoeft te worden verborgen. Ideaal voor sfeerverlichting en praktische verlichting.
Flux-stripverlichtingKoop nu
Ultraheldere Flux-stripverlichtingKoop nu
OmniGlow-stripverlichtingKoop nu
Wit licht en kleurverloop
LED-type
Lichtverdeling
Lumen
Kamer
Ontwerp van stripverlichting
Plaatsing
Levensduur
Kunnen op maat worden geknipt
Afgeknipte stukken kunnen opnieuw worden aangesloten
Uitbreidbaar
Werkt in een entertainmentruimte
Communicatieprotocol
LED-stripverlichting voor buiten
Kies voor levendige neondecoratie, kleurrijk sfeerlicht en helder, praktisch wit licht om al je buitenruimtes te transformeren. Hun weerbestendige ontwerp en veilige Low-volt opstelling zorgen voor extra gemoedsrust.
Hoe gebruik ik LED strips voor buiten?
Stripverlichting voor buiten kan speels, praktisch en alles daartussenin zijn. Net als de Flux-verlichting voor binnen, is de Flux-stripverlichting voor buiten ontworpen voor een indirect wall washging effect op de patio, buitenmuren, schuttingen en overkappingen vanuit onopvallende plaatsen. Hij is ook helder genoeg voor activiteiten en speciale gelegenheden. De Neon stripverlichting is een decoratieve directe verlichting die is gemaakt om fonteinen te benadrukken, bloemperken te omlijnen en kleur te geven aan elke hoek. Buig en vorm het tot je eigen meesterwerk!
Wit licht en kleurverloop
Lichtverdeling
Buitenruimte
LED-type
Lumen
Levensduur
Afgeknipte stukken kunnen opnieuw worden aangesloten
Uitbreidbaar
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.