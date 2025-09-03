Hoe gebruik ik LED strips voor buiten?

Stripverlichting voor buiten kan speels, praktisch en alles daartussenin zijn. Net als de Flux-verlichting voor binnen, is de Flux-stripverlichting voor buiten ontworpen voor een indirect wall washging effect op de patio, buitenmuren, schuttingen en overkappingen vanuit onopvallende plaatsen. Hij is ook helder genoeg voor activiteiten en speciale gelegenheden. De Neon stripverlichting is een decoratieve directe verlichting die is gemaakt om fonteinen te benadrukken, bloemperken te omlijnen en kleur te geven aan elke hoek. Buig en vorm het tot je eigen meesterwerk!