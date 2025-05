Plaats de sensor waar je maar wilt

Met de diverse meegeleverde installatieonderdelen, kun je de sensor op een gladde muur of in de binnen- of buitenhoek van een muur of pilaar plaatsen. Of je kunt hem aan een paal of regenpijp bevestigen. Perfect voor je voortuin, om de hoek van de deur, de garage of elke andere plek in en rondom huis waar je de sensor wilt gebruiken.