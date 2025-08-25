Ondersteuning

Wat je nodig hebt voor Philips Hue

Als je je afvraagt: "Hoe laat ik mijn verlichting reageren op mijn muziek?" of "Hoe stel ik een beveiligingssysteem met verlichting in?" Dan hebben we hier een overzicht van alles wat je nodig hebt om dit voor elkaar te krijgen. 

Ik wil...

Handige, slimme bediening

Handige, slimme bediening

Prachtige lichteffecten

Prachtige lichteffecten

Buitenverlichting kopen

Buitenverlichting kopen

Een beveiligingssysteem installeren

Een beveiligingssysteem installeren

Verlichting om natuurlijk wakker te worden en te gaan slapen

Verlichting om natuurlijk wakker te worden en te gaan slapen

Lampen met de tv synchroniseren

Lampen met de tv synchroniseren

Lampen met muziek synchroniseren

Lampen met muziek synchroniseren

Lampen met een pc synchroniseren

Lampen met een pc synchroniseren

Handige bediening van Philips Hue

Ik wil...

Handige, slimme bediening

Met deze configuratie voor slimme verlichting kun je je lampen automatiseren, bewegingssensoren en schakelaars gebruiken en je lampen vanaf elke locatie bedienen met de app.

Dit heb je nodig
- Philips Hue Bridge of Hue Bridge Pro
- Een Philips Hue lamp
- Hue app
- Hue MotionAware™
- Philips Hue dimmer switch (optioneel)

Kan ik deze opstelling zonder Bridge of Bridge Pro krijgen?

We raden aan...

Nieuw
Hue Bridge Pro

Hue

Hue Bridge Pro
Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
Geschikt voor Hue Sync, MotionAware™
Hiermee bedien je verlichting overal in huis
Geavanceerde encryptie met Zigbee Trust Center

€ 89,99

Flash Sale -25%
Bridge

Hue

Bridge
Eenvoudige installatie
Slimme bediening
Voeg tot 50 lampen toe
Bedien je lampen met je stem

€ 59,99

Flash Sale -25%
Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Automatiseert je verlichting
Overal te installeren

€ 44,99

Flash Sale -25%
Dimmer switch (nieuwste model)

Hue

Dimmer switch (nieuwste model)
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening

€ 21,99

Flash Sale -25%
Smart plug

Hue

Smart plug
Voeg elke lamp toe aan je Hue-systeem
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 34,99

Flash Sale -25%
Tap dial switch

Hue

Tap dial switch
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening

€ 49,99

Flash Sale -25%
Smart-knop

Hue

Smart-knop
Bedien lampen met één klik
Schakel het licht in op basis van het tijdstip
Aangepaste functionaliteit
Flexibele, draadloze montage

€ 21,99

Mooie lichteffecten van Philips Hue

Ik wil...

Prachtige lichteffecten

Laat je huis eruit zien als een Instagram-bericht. Met deze configuratie voor slimme verlichting kun je scènes instellen, je lampen tot leven wekken en effecten gebruiken.

Dit heb je nodig
- Philips Hue Bridge of Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance lampen
- Hue app
- Philips Hue dimmer of tap dial switch (optioneel)

Kan ik ook mooie lichteffecten creëren zonder een Bridge?

We raden aan...

Flash Sale -25%
Starterkit: 3 GU10 slimme spots

Hue White and Color Ambiance

Starterkit: 3 GU10 slimme spots
Wit en gekleurd licht
Slimme bediening
Bediening met app of stem*
Inclusief Hue Bridge

€ 179,99

Tijdelijk niet op voorraad

Flash Sale -25%
Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100)

Hue White and Color Ambiance

Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100)
Tot 1055 lumen*
Wit en gekleurd licht
Slimme bediening
Inclusief Hue Bridge

€ 179,99

Uitverkoop
Bundel: Signe gradient vloerlamp wit + Hue Bridge

Bundel: Signe gradient vloerlamp wit + Hue Bridge
Mengt wit en gekleurd licht
Kleur de muur met licht
Bediening met app, stem of accessoires

€ 389,98

€ 370,48

Flash Sale -25%
Festavia lichtslinger

Hue White and Color Ambiance

Festavia lichtslinger
Creëer een kleurverloop
250 slimme, gekleurde LED's
Kabel van 20m
Voor binnen en buiten gebruik

€ 219,99

Flash Sale -25%
Gradient lightstrip 2 meter

Hue White and Color Ambiance

Gradient lightstrip 2 meter
Geïntegreerde LED-lamp
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 159,99

Flash Sale -25%
Signe gradient vloerlamp

Hue White and Color Ambiance

Signe gradient vloerlamp
Eiken
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 349,99

Philips Hue buitenverlichting

Ik wil...

Buitenverlichting kopen

Laat je voortuin, overkapping of terras stralen. Met deze configuratie voor slimme verlichting kun je buiten je woning slimme lampen installeren, of je ze nu aansluit op het elektriciteitsnetwerk of gebruikmaakt van laagspanning om ze op een willekeurige plek te plaatsen.

Dit heb je nodig
- Philips Hue Bridge of Hue Bridge Pro
- Philips Hue buitenlampen
- Hue app

Kan ik buitenlampen ook zonder een Bridge gebruiken?

Aanbevolen...

Flash Sale -25%
Lily buitenspotlamp

Hue White and Color Ambiance

Lily buitenspotlamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - basiseenheid
Slimme bediening met Hue Bridge*

€ 349,99

Flash Sale -25%
Lily XL tuinspot

Hue White and Color Ambiance

Lily XL tuinspot
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - uitbreiding
Slimme bediening met Hue Bridge*

€ 159,99

Flash Sale -25%
Lightstrip outdoor, 2 meter

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip outdoor, 2 meter
1x Lightstrip 2 meter
Wit en gekleurd licht
Inclusief voeding
Slimme bediening met Hue Bridge*

€ 139,99

Flash Sale -25%
Resonate muurlamp

Hue White and Color Ambiance

Resonate muurlamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*

€ 159,99

Flash Sale -25%
Calla sokkellamp

Hue White and Color Ambiance

Calla sokkellamp
Laagspanning
Matzwarte afwerking
105 x 252 mm
Voedingsunit apart verkrijgbaar

€ 129,99

Het artikel is bijna uitverkocht

Flash Sale -25%
Appear muurlamp

Hue White and Color Ambiance

Appear muurlamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*

€ 159,99

Flash Sale -25%
Impress buitenwandlamp (laagspanning)

Hue White and Color Ambiance

Impress buitenwandlamp (laagspanning)
Laagspanning
Matzwarte afwerking
240 x 120 mm
Voedingsunit apart verkrijgbaar

€ 159,99

Het artikel is bijna uitverkocht

Philips Hue beveiligingssysteem

Ik wil...

Een beveiligingssysteem configureren

Kies voor een volledig beveiligingssysteem voor thuis. Met deze opstelling kun je je huis in realtime bewaken met slimme beveiligingscamera's en sensoren.

Wat je kunt gebruiken
- Philips Hue Bridge of Hue Bridge Pro
- Philips Hue lampen
- Hue Secure camera's
- Hue Secure contactsensoren
- Hue MotionAware™

Hoe configureer ik een Philips Hue Secure systeem?

We raden aan...

Tot 40% korting
Secure starterkit met contactsensoren

Hue

Secure starterkit met contactsensoren
Tot 1055 lumen*
Wit en gekleurd licht
Contactsensoren inbegrepen
Bridge meegeleverd

€ 299,99

€ 179,99

Flash Sale -25%
Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Automatiseert je verlichting
Overal te installeren

€ 44,99

Flash Sale -25%
Secure starterkit met camera

Hue

Secure starterkit met camera
Tot 1055 lumen*
Wit en gekleurd licht
Camera en sensoren inbegrepen
Bridge meegeleverd

€ 349,99

Het artikel is bijna uitverkocht

Flash Sale -25%
Secure Contact sensor

Hue

Secure Contact sensor
Draadloze installatie
Automatiseert je verlichting
Lange batterijduur
Montage op deuren en vensters

€ 69,99

Flash Sale -25%
Bridge

Hue

Bridge
Eenvoudige installatie
Slimme bediening
Voeg tot 50 lampen toe
Bedien je lampen met je stem

€ 59,99

Flash Sale -25%
Philips Hue Secure camera met verstraler

Hue

Philips Hue Secure camera met verstraler
End-to-end data encryptie
1080p HD-video
Wit en gekleurd licht
Wordt aangesloten op het elektriciteitsnet van je woning

€ 309,99

Flash Sale -25%
Hue Secure Camera, bedraad met cameravoet

Hue

Hue Secure Camera, bedraad met cameravoet
End-to-end versleuteling
1080P HD-video
Aan te sluiten op stopcontact
Cameravoet inbegrepen

€ 169,99

Philips Hue verlichting om natuurlijk wakker te worden en te gaan slapen

Ik wil...

Verlichting om natuurlijk wakker te worden en te gaan slapen

Slimme verlichting voor meer welzijn. Met deze configuratie voor slimme verlichting kun je de automatiseringen Ontwaken en Gaan slapen creëren en de scène Natuurlijk licht gebruiken.

Dit heb je nodig
- Philips Hue Bridge of Hue Bridge Pro
- Philips Hue White ambiance of White and color ambiance lampen
- Hue app

Kan ik verlichting voor gaan slapen en ontwaken gebruiken zonder een Bridge?

We raden aan...

Flash Sale -25%
Kogellamp - E14 slimme lamp

Hue White and Color Ambiance

Kogellamp - E14 slimme lamp
Wit en gekleurd licht
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 64,99

Flash Sale -25%
Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100) + smart button

Hue White and Color Ambiance

Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100) + smart button
Tot 1055 lumen*
Wit en gekleurd licht
Inclusief Hue Bridge
Inclusief smart button

€ 149,99

Flash Sale -25%
Draagbare Go accentverlichting

Hue White and Color Ambiance

Draagbare Go accentverlichting
Geïntegreerde LED en batterij
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 89,99

Flash Sale -25%
Signe gradient tafellamp

Hue White and Color Ambiance

Signe gradient tafellamp
Eiken
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 239,99

Philips Hue lampen synchroniseren met de tv

Ik wil...

Lampen met de tv synchroniseren

We weten dat je je afvraagt waarom je dat nodig zou hebben. Maar heb vertrouwen, dat wordt snel duidelijk. Met deze configuratie voor slimme verlichting kun je je lampen synchroniseren met tv-series, films of games. 

Dit heb je nodig
- Philips Hue Bridge of Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance lampen
- Philips Hue Play HDMI sync box of de Philips Hue Sync app voor tv*
- Hue app

* De sync box kan worden gebruikt met elke tv die via HDMI kan worden verbonden met andere apparaten, zoals een decoder, streamingapparaat of gamingconsole. De Sync TV app is compatibel met bepaalde Samsung en LG TV's.

Kan ik lampen met mijn tv synchroniseren zonder een Bridge?

We raden aan...

Tot 40% korting
Play gradient lightstrip voor PC

LIGHTSTRIPS

Play gradient lightstrip voor PC
Geschikt voor monitoren van 24 tot 27 inch
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Inclusief Hue Bridge

€ 199,99

€ 119,99

Flash Sale -25%
Play gradient lightstrip 65 inch

Hue White and Color Ambiance

Play gradient lightstrip 65 inch
Geschikt voor tv's van 65” tot 70"
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Hue Bridge en Hue sync box vereist

€ 219,99

Uitverkoop
Bundel: 2x Play lightbars wit + Hue Bridge

Bundel: 2x Play lightbars wit + Hue Bridge
Wit en gekleurd licht
Geschikt voor tv
Bediening met app, stem of accessoires

€ 199,98

€ 189,98

Philips Hue lampen synchroniseren met muziek

Ik wil...

Lampen met muziek synchroniseren

Laat je lampen bewegen op het ritme van de muziek. Met deze configuratie voor slimme verlichting kun je je lampen synchroniseren met muziek.

Dit heb je nodig
- Philips Hue Bridge of Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance lampen
- Philips Hue Play HDMI sync box (optioneel)*
- Hue app

* Als je een Spotify-account hebt, kun je de muziek direct synchroniseren vanuit de Philips Hue app. Als je muziek wilt synchroniseren via een andere dienst kun je de Philips Hue Play HDMI sync box gebruiken. 

Kan ik lampen met mijn muziek synchroniseren zonder een Bridge?

We raden aan...

Flash Sale -25%
Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100)

Hue White and Color Ambiance

Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100)
Tot 1055 lumen*
Wit en gekleurd licht
Inclusief Hue Bridge
Slimme bediening

€ 139,99

Flash Sale -25%
Draagbare Go accentverlichting

Hue White and Color Ambiance

Draagbare Go accentverlichting
Geïntegreerde LED en batterij
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 89,99

Flash Sale -25%
Hue Go draagbare tafellamp

Hue White and Color Ambiance

Hue Go draagbare tafellamp
Werkt binnen en buiten
Bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 159,99

Flash Sale -25%
Signe gradient tafellamp

Hue White and Color Ambiance

Signe gradient tafellamp
White
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 219,99

Flash Sale -25%
Festavia lichtslinger

Hue White and Color Ambiance

Festavia lichtslinger
Creëer een kleurverloop
100 slimme, gekleurde LED's
Kabel van 8 m
Voor binnen en buiten gebruik

€ 119,99

Flash Sale -25%
Festavia lichtslinger

Hue White and Color Ambiance

Festavia lichtslinger
Creëer een kleurverloop
250 slimme, gekleurde LED's
Kabel van 20m
Voor binnen en buiten gebruik

€ 219,99

Uitverkoop
Bundel: 2x Play lightbars wit + Hue Bridge

Bundel: 2x Play lightbars wit + Hue Bridge
Wit en gekleurd licht
Geschikt voor tv
Bediening met app, stem of accessoires

€ 199,98

€ 189,98

Uitverkoop
Bundel: Signe gradient vloerlamp zwart + Hue Bridge

Bundel: Signe gradient vloerlamp zwart + Hue Bridge
Mengt wit en gekleurd licht
Kleur de muur met licht
Bediening met app, stem of accessoires

€ 389,98

€ 311,98

Philips Hue lampen synchroniseren met een pc

Ik wil...

Lampen met een pc synchroniseren

Gamers snappen het. Met deze configuratie voor slimme verlichting kun je je lampen synchroniseren met alles wat er te zien is op je computerscherm.

Dit heb je nodig
- Philips Hue Bridge of Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance lampen
- Philips Hue Sync pc-app
- Hue app

Kan ik lampen met mijn pc synchroniseren zonder een Bridge?

We raden aan...

Tot 40% korting
Play gradient lightstrip voor PC

LIGHTSTRIPS

Play gradient lightstrip voor PC
Geschikt voor monitoren van 24 tot 27 inch
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Inclusief Hue Bridge

€ 199,99

€ 119,99

Tot 40% korting
Play gradient lightstrip voor PC

LIGHTSTRIPS

Play gradient lightstrip voor PC
Geschikt voor monitoren van 32 tot 34 inch
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Hiervoor heb je een Hue Bridge nodig

€ 169,99

€ 101,99

Flash Sale -25%
Gradient lightstrip 2 meter

Hue White and Color Ambiance

Gradient lightstrip 2 meter
Geïntegreerde LED-lamp
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 159,99

Flash Sale -25%
Play tafellamp, enkelpak

Hue White and Color Ambiance

Play tafellamp, enkelpak
Enkelpak
Geïntegreerde LED-lamp
Zwart
Slimme bediening met Hue Bridge*

€ 79,99

Uitverkoop
Bundel: 2x Play lightbars wit + Hue Bridge

Bundel: 2x Play lightbars wit + Hue Bridge
Wit en gekleurd licht
Geschikt voor tv
Bediening met app, stem of accessoires

€ 199,98

€ 189,98

Uitverkoop
Bundel: Signe gradient tafellamp wit + Hue Bridge

Bundel: Signe gradient tafellamp wit + Hue Bridge
Mengt wit en gekleurd licht
Kleur de muur met licht
Bediening met app, stem of accessoires

€ 279,98

€ 265,98

Uitverkoop
Bundel: lightstrip + verlengstuk

Bundel: lightstrip + verlengstuk
Wit en gekleurd licht
Inclusief verlengstuk
Bediening met app, stem of accessoires

€ 79,98

€ 71,98

Vragen en antwoorden

Waarom is er voor sommige configuraties een Philips Hue Bridge nodig?

Wat moet ik doen met mijn normale schakelaars?

Wat gebeurt er als iemand de lichtschakelaar uitschakelt? 

Kan ik beginnen met Bluetooth en later een Bridge toevoegen?

Hoe zit het met mijn armaturen waarvan ik de ingebouwde lampen niet kan vervangen door slimme lampen? 

Moet ik altijd de app gebruiken om mijn lampen te bedienen?

Wat is het verschil tussen een smart hub en een Bridge?

Op welke plek in mijn huis kan ik het beste beginnen?

Moet ik technisch onderlegd zijn om slimme lampen te kunnen gebruiken?

Wat als ik een fysieke dimmer switch heb in plaats van een lichtschakelaar?

Hoe het werkt

Hoe het werkt

Verdiep je in de prachtige wereld van Philips Hue.

Ontdek meer
App

App

En ontdek wat je allemaal kunt met onze bekroonde app.

Ontdek meer

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay