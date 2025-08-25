Als je je afvraagt: "Hoe laat ik mijn verlichting reageren op mijn muziek?" of "Hoe stel ik een beveiligingssysteem met verlichting in?" Dan hebben we hier een overzicht van alles wat je nodig hebt om dit voor elkaar te krijgen.
Wat je nodig hebt voor Philips Hue
Ik wil...
Handige, slimme bediening
Met deze configuratie voor slimme verlichting kun je je lampen automatiseren, bewegingssensoren en schakelaars gebruiken en je lampen vanaf elke locatie bedienen met de app.
Dit heb je nodig
- Philips Hue Bridge of Hue Bridge Pro
- Een Philips Hue lamp
- Hue app
- Hue MotionAware™
- Philips Hue dimmer switch (optioneel)
Kan ik deze opstelling zonder Bridge of Bridge Pro krijgen?
Kan ik deze opstelling zonder Bridge of Bridge Pro krijgen?
We raden aan...
Hue
Hue Bridge Pro
€ 89,99
Hue
Bridge
€ 59,99
Hue
Hue Motion sensor
€ 44,99
Hue
Dimmer switch (nieuwste model)
€ 21,99
Hue
Smart plug
€ 34,99
Hue
Tap dial switch
€ 49,99
Hue
Smart-knop
€ 21,99
Ik wil...
Prachtige lichteffecten
Laat je huis eruit zien als een Instagram-bericht. Met deze configuratie voor slimme verlichting kun je scènes instellen, je lampen tot leven wekken en effecten gebruiken.
Dit heb je nodig
- Philips Hue Bridge of Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance lampen
- Hue app
- Philips Hue dimmer of tap dial switch (optioneel)
Kan ik ook mooie lichteffecten creëren zonder een Bridge?
Kan ik ook mooie lichteffecten creëren zonder een Bridge?
We raden aan...
Hue White and Color Ambiance
Starterkit: 3 GU10 slimme spots
€ 179,99
Hue White and Color Ambiance
Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100)
€ 179,99
Bundel: Signe gradient vloerlamp wit + Hue Bridge
€ 389,98
€ 370,48
Hue White and Color Ambiance
Festavia lichtslinger
€ 219,99
Hue White and Color Ambiance
Gradient lightstrip 2 meter
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Signe gradient vloerlamp
€ 349,99
Ik wil...
Buitenverlichting kopen
Laat je voortuin, overkapping of terras stralen. Met deze configuratie voor slimme verlichting kun je buiten je woning slimme lampen installeren, of je ze nu aansluit op het elektriciteitsnetwerk of gebruikmaakt van laagspanning om ze op een willekeurige plek te plaatsen.
Dit heb je nodig
- Philips Hue Bridge of Hue Bridge Pro
- Philips Hue buitenlampen
- Hue app
Kan ik buitenlampen ook zonder een Bridge gebruiken?
Kan ik buitenlampen ook zonder een Bridge gebruiken?
Aanbevolen...
Hue White and Color Ambiance
Lily buitenspotlamp
€ 349,99
Hue White and Color Ambiance
Lily XL tuinspot
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip outdoor, 2 meter
€ 139,99
Hue White and Color Ambiance
Resonate muurlamp
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Calla sokkellamp
€ 129,99
Hue White and Color Ambiance
Appear muurlamp
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Impress buitenwandlamp (laagspanning)
€ 159,99
Ik wil...
Een beveiligingssysteem configureren
Kies voor een volledig beveiligingssysteem voor thuis. Met deze opstelling kun je je huis in realtime bewaken met slimme beveiligingscamera's en sensoren.
Wat je kunt gebruiken
- Philips Hue Bridge of Hue Bridge Pro
- Philips Hue lampen
- Hue Secure camera's
- Hue Secure contactsensoren
- Hue MotionAware™
Hoe configureer ik een Philips Hue Secure systeem?
Hoe configureer ik een Philips Hue Secure systeem?
We raden aan...
Hue
Secure starterkit met contactsensoren
€ 299,99
€ 179,99
Hue
Hue Motion sensor
€ 44,99
Hue
Secure starterkit met camera
€ 349,99
Hue
Secure Contact sensor
€ 69,99
Hue
Bridge
€ 59,99
Hue
Philips Hue Secure camera met verstraler
€ 309,99
Hue
Hue Secure Camera, bedraad met cameravoet
€ 169,99
Ik wil...
Verlichting om natuurlijk wakker te worden en te gaan slapen
Slimme verlichting voor meer welzijn. Met deze configuratie voor slimme verlichting kun je de automatiseringen Ontwaken en Gaan slapen creëren en de scène Natuurlijk licht gebruiken.
Dit heb je nodig
- Philips Hue Bridge of Hue Bridge Pro
- Philips Hue White ambiance of White and color ambiance lampen
- Hue app
Kan ik verlichting voor gaan slapen en ontwaken gebruiken zonder een Bridge?
Kan ik verlichting voor gaan slapen en ontwaken gebruiken zonder een Bridge?
We raden aan...
Hue White and Color Ambiance
Kogellamp - E14 slimme lamp
€ 64,99
Hue White and Color Ambiance
Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100) + smart button
€ 149,99
Hue White and Color Ambiance
Draagbare Go accentverlichting
€ 89,99
Hue White and Color Ambiance
Signe gradient tafellamp
€ 239,99
Ik wil...
Lampen met de tv synchroniseren
We weten dat je je afvraagt waarom je dat nodig zou hebben. Maar heb vertrouwen, dat wordt snel duidelijk. Met deze configuratie voor slimme verlichting kun je je lampen synchroniseren met tv-series, films of games.
Dit heb je nodig
- Philips Hue Bridge of Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance lampen
- Philips Hue Play HDMI sync box of de Philips Hue Sync app voor tv*
- Hue app
* De sync box kan worden gebruikt met elke tv die via HDMI kan worden verbonden met andere apparaten, zoals een decoder, streamingapparaat of gamingconsole. De Sync TV app is compatibel met bepaalde Samsung en LG TV's.
Kan ik lampen met mijn tv synchroniseren zonder een Bridge?
Kan ik lampen met mijn tv synchroniseren zonder een Bridge?
We raden aan...
LIGHTSTRIPS
Play gradient lightstrip voor PC
€ 199,99
€ 119,99
Hue White and Color Ambiance
Play gradient lightstrip 65 inch
€ 219,99
Bundel: 2x Play lightbars wit + Hue Bridge
€ 199,98
€ 189,98
Ik wil...
Lampen met muziek synchroniseren
Laat je lampen bewegen op het ritme van de muziek. Met deze configuratie voor slimme verlichting kun je je lampen synchroniseren met muziek.
Dit heb je nodig
- Philips Hue Bridge of Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance lampen
- Philips Hue Play HDMI sync box (optioneel)*
- Hue app
* Als je een Spotify-account hebt, kun je de muziek direct synchroniseren vanuit de Philips Hue app. Als je muziek wilt synchroniseren via een andere dienst kun je de Philips Hue Play HDMI sync box gebruiken.
Kan ik lampen met mijn muziek synchroniseren zonder een Bridge?
Kan ik lampen met mijn muziek synchroniseren zonder een Bridge?
We raden aan...
Hue White and Color Ambiance
Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100)
€ 139,99
Hue White and Color Ambiance
Draagbare Go accentverlichting
€ 89,99
Hue White and Color Ambiance
Hue Go draagbare tafellamp
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Signe gradient tafellamp
€ 219,99
Hue White and Color Ambiance
Festavia lichtslinger
€ 119,99
Hue White and Color Ambiance
Festavia lichtslinger
€ 219,99
Bundel: 2x Play lightbars wit + Hue Bridge
€ 199,98
€ 189,98
Bundel: Signe gradient vloerlamp zwart + Hue Bridge
€ 389,98
€ 311,98
Ik wil...
Lampen met een pc synchroniseren
Gamers snappen het. Met deze configuratie voor slimme verlichting kun je je lampen synchroniseren met alles wat er te zien is op je computerscherm.
Dit heb je nodig
- Philips Hue Bridge of Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance lampen
- Philips Hue Sync pc-app
- Hue app
Kan ik lampen met mijn pc synchroniseren zonder een Bridge?
Kan ik lampen met mijn pc synchroniseren zonder een Bridge?
We raden aan...
LIGHTSTRIPS
Play gradient lightstrip voor PC
€ 199,99
€ 119,99
LIGHTSTRIPS
Play gradient lightstrip voor PC
€ 169,99
€ 101,99
Hue White and Color Ambiance
Gradient lightstrip 2 meter
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Play tafellamp, enkelpak
€ 79,99
Bundel: 2x Play lightbars wit + Hue Bridge
€ 199,98
€ 189,98
Bundel: Signe gradient tafellamp wit + Hue Bridge
€ 279,98
€ 265,98
Bundel: lightstrip + verlengstuk
€ 79,98
€ 71,98
Vragen en antwoorden
Waarom is er voor sommige configuraties een Philips Hue Bridge nodig?
Waarom is er voor sommige configuraties een Philips Hue Bridge nodig?
Wat moet ik doen met mijn normale schakelaars?
Wat moet ik doen met mijn normale schakelaars?
Wat gebeurt er als iemand de lichtschakelaar uitschakelt?
Wat gebeurt er als iemand de lichtschakelaar uitschakelt?
Kan ik beginnen met Bluetooth en later een Bridge toevoegen?
Kan ik beginnen met Bluetooth en later een Bridge toevoegen?
Hoe zit het met mijn armaturen waarvan ik de ingebouwde lampen niet kan vervangen door slimme lampen?
Hoe zit het met mijn armaturen waarvan ik de ingebouwde lampen niet kan vervangen door slimme lampen?
Moet ik altijd de app gebruiken om mijn lampen te bedienen?
Moet ik altijd de app gebruiken om mijn lampen te bedienen?
Wat is het verschil tussen een smart hub en een Bridge?
Wat is het verschil tussen een smart hub en een Bridge?
Op welke plek in mijn huis kan ik het beste beginnen?
Op welke plek in mijn huis kan ik het beste beginnen?
Moet ik technisch onderlegd zijn om slimme lampen te kunnen gebruiken?
Moet ik technisch onderlegd zijn om slimme lampen te kunnen gebruiken?
Wat als ik een fysieke dimmer switch heb in plaats van een lichtschakelaar?
Wat als ik een fysieke dimmer switch heb in plaats van een lichtschakelaar?
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.