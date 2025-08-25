Met deze configuratie voor slimme verlichting kun je je lampen automatiseren, bewegingssensoren en schakelaars gebruiken en je lampen vanaf elke locatie bedienen met de app.

Dit heb je nodig

- Philips Hue Bridge of Hue Bridge Pro

- Een Philips Hue lamp

- Hue app

- Hue MotionAware™

- Philips Hue dimmer switch (optioneel)