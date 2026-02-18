Ondersteuning

Meer informatie over slimme LED-railverlichting

railverlichting

Wat is railverlichting?

Ontdek hoe Perifo past in jouw woning en wat je ermee kunt doen.

slimme raillampen

Ontwerp je eigen LED-railverlichting

Ontdek hoe je de onderdelen van Perifo kunt samenstellen en het systeem zelf kunt ontwerpen.

wandrailverlichting

Koop een slimme railverlichtingsset

Laat ons weten waar je naar op zoek bent, dan zoeken wij daar een passende set bij.

Handleiding voor slimme LED-railverlichting

Wat is railverlichting?

Hoe werkt slimme LED-railverlichting?

Kun je LED-railverlichting aan de wand monteren?

Heb ik een Philips Hue Bridge nodig voor Perifo LED-railverlichting?

Waar plaats ik de voedingsunit voor railverlichting?

Waar kan ik slimme LED-railverlichting installeren?

Kan ik een slimme railverlichtingsset verder uitbreiden door meer lampen of rails toe te voegen?

Welke lampen werken met Perifo-railverlichting?

Kan ik slimme LED-railverlichting zelf installeren?

Wat heb ik nodig om aan de slag te gaan met slimme LED-railverlichting?

Kan ik zowel zwarte als witte onderdelen gebruiken bij het samenstellen van mijn LED-railverlichtingssysteem?

Wat is een verlengingskabel en afdekking voor de elektriciteitsdoos voor railverlichting?

Kan ik andere Philips Hue lampen gebruiken met slimme LED-railverlichting?

Hoe weet ik hoeveel rails en connectors ik nodig heb voor railverlichting?

Kan ik elke lamp in mijn LED-railverlichtingssysteem onafhankelijk van elkaar bedienen?

Kan ik de voedingsunit van railverlichting voor plafondmontage aan de wand monteren of de voedingsunit van railverlichting voor wandmontage aan het plafond monteren?

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay