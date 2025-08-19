Ondersteuning
Slimme beveiliging voor thuis

Slimme beveiliging voor thuis

Beveilig je huis met licht voor een extra gevoel van bescherming, of je nu thuis bent of niet. Met Philips Hue krijg je niet alleen slimme huisbeveiliging - je krijgt ook heldere huisbeveiliging.

Close-up van de voorkant van Hue Secure Camera, batterij

Hue

Hue Secure Camera, batterij
End-to-end versleuteling
1080P HD-video
Werkt op batterijen
Wandmontage inclusief
Close-up van de voorkant van Hue Secure Camera, bedraad

Hue

Hue Secure Camera, bedraad
End-to-end versleuteling
1080P HD-video
Aan te sluiten op stopcontact
Wandmontage inclusief
Close-up van de voorkant van Secure Contact sensor

Hue

Secure Contact sensor
Draadloze installatie
Automatiseert je verlichting
Lange batterijduur
Montage op deuren en vensters
Close-up van de voorkant van Bundel: 2x Secure Camera's met Batterij

Bundel: 2x Secure Camera's met Batterij
End-to-end encriptie
1080p HD video
Accu
inclusief adapter
Close-up van de voorkant van Hue Secure Camera, bedraad

Hue

Hue Secure Camera, bedraad
End-to-end versleuteling
1080P HD-video
Aan te sluiten op stopcontact
Wandmontage inclusief
Close-up van de voorkant van Philips Hue Secure camera met verstraler

Hue

Philips Hue Secure camera met verstraler
End-to-end data encryptie
1080p HD-video
Wit en gekleurd licht
Wordt aangesloten op het elektriciteitsnet van je woning
Close-up van de voorkant van Hue Secure Camera, bedraad met cameravoet

Hue

Hue Secure Camera, bedraad met cameravoet
End-to-end versleuteling
1080P HD-video
Aan te sluiten op stopcontact
Cameravoet inbegrepen
Close-up van de voorkant van Secure Contact sensor

Hue

Secure Contact sensor
Draadloze installatie
Automatiseert je verlichting
Lange batterijduur
Montage op deuren en vensters
Close-up van de voorkant van Bundel: 2x Secure bedrade camera

Bundel: 2x Secure bedrade camera
End-to-end encriptie
1080p HD video
stopcontact ready
inclusief adapter
Close-up van de voorkant van Hue Secure Camera, bedraad met cameravoet

Hue

Hue Secure Camera, bedraad met cameravoet
End-to-end versleuteling
1080P HD-video
Aan te sluiten op stopcontact
Cameravoet inbegrepen
Handleiding voor slimme woningbeveiliging

Wat is slimme woningbeveiliging?

Hoe maak ik mijn slimme woning veiliger?

Zijn er draadloze beveiligingscamera's?

Wat is slimme woningbewaking?

Op zoek naar het antwoord op een vraag over slimme woningbeveiliging?

Meer informatie over slimme beveiliging voor thuis

beveiligingsverlichting

Wat is beveiligingsverlichting?

Effectieve beveiligingsverlichting is tegenwoordig niet meer alleen een kwestie van hier en daar een paar felle lampen ophangen.
bewegingssensors voor beveiliging

De beste veiligheidstips voor het gebruik van bewegingssensoren

Moeite om het licht in de gang met je elleboog aan te doen terwijl je zware tassen met boodschappen draagt? Wat nou als je lichaam de lichtschakelaar wordt?
automatisering van beveiliging en verlichting

Voel je veiliger met automatisering van woningverlichting

Laat je Philips Hue lampen, sensoren, beveiligingscamera's en de Hue app samenwerken en geniet van een gerust gevoel, of je nu thuis bent of niet.

