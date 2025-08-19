Slimme beveiliging voor thuis

Beveilig je huis met licht voor een extra gevoel van bescherming, of je nu thuis bent of niet. Met Philips Hue krijg je niet alleen slimme huisbeveiliging - je krijgt ook heldere huisbeveiliging.
35 producten
Flash Sale -25%
Hue
Hue Secure Camera, batterij
End-to-end versleuteling
1080P HD-video
Werkt op batterijen
Wandmontage inclusief
Current price is {currentPrice}
Flash Sale -25%
Hue
Hue Secure Camera, bedraad
End-to-end versleuteling
1080P HD-video
Aan te sluiten op stopcontact
Wandmontage inclusief
Current price is {currentPrice}
Flash Sale -25%
Hue
Secure Contact sensor
Draadloze installatie
Automatiseert je verlichting
Lange batterijduur
Montage op deuren en vensters
Current price is {currentPrice}
Flash Sale -25%
Hue
Hue Secure Camera, batterij
End-to-end versleuteling
1080P HD-video
Werkt op batterijen
Wandmontage inclusief
Current price is {currentPrice}
Bundel: 2x Secure Camera's met Batterij
End-to-end encriptie
1080p HD video
Accu
inclusief adapter
Current price is {currentPrice}
Flash Sale -25%
Hue
Hue Secure Camera, bedraad
End-to-end versleuteling
1080P HD-video
Aan te sluiten op stopcontact
Wandmontage inclusief
Current price is {currentPrice}
Flash Sale -25%
Hue
Philips Hue Secure camera met verstraler
End-to-end data encryptie
1080p HD-video
Wit en gekleurd licht
Wordt aangesloten op het elektriciteitsnet van je woning
Current price is {currentPrice}
Flash Sale -25%
Hue
Hue Secure Camera, bedraad met cameravoet
End-to-end versleuteling
1080P HD-video
Aan te sluiten op stopcontact
Cameravoet inbegrepen
Current price is {currentPrice}
Flash Sale -25%
Hue
Secure Contact sensor
Draadloze installatie
Automatiseert je verlichting
Lange batterijduur
Montage op deuren en vensters
Current price is {currentPrice}
Bundel: 2x Secure bedrade camera
End-to-end encriptie
1080p HD video
stopcontact ready
inclusief adapter
Current price is {currentPrice}
Bundel: 2x Secure Camera's met Batterij
End-to-end encriptie
1080p HD video
Accu
inclusief adapter
Current price is {currentPrice}
Flash Sale -25%
Hue
Hue Secure Camera, bedraad met cameravoet
End-to-end versleuteling
1080P HD-video
Aan te sluiten op stopcontact
Cameravoet inbegrepen
Current price is {currentPrice}
Handleiding voor slimme woningbeveiliging
Wat is slimme woningbeveiliging?
Wat is slimme woningbeveiliging?
Hoe maak ik mijn slimme woning veiliger?
Hoe maak ik mijn slimme woning veiliger?
Zijn er draadloze beveiligingscamera's?
Zijn er draadloze beveiligingscamera's?
Wat is slimme woningbewaking?
Wat is slimme woningbewaking?
Op zoek naar het antwoord op een vraag over slimme woningbeveiliging?
Op zoek naar het antwoord op een vraag over slimme woningbeveiliging?
Meer informatie over slimme beveiliging voor thuis
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.