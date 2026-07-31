Slimme lampen en woningbeveiliging

Hue Play lampen — meeslepende entertainment begint hier

Hue Play vloerlampen en tafellampen rond het tv-gedeelte in de woonkamer met kleurverlopen in roze, blauw en geel, die overeenkomen met de kleuren op het tv-scherm.

Zet de eerste stap in de wereld van Hue-entertainment met de Play tafel- en vloerlampen. Synchroniseer ze met films, gaming en muziek voor dynamische wall washing effecten die elk moment op het scherm weerspiegelen.

Shop Play-lampen

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Nieuw. En onmiskenbaar Hue.

Nieuwe Hue producten

Nieuw
Hue Bedrade dimmer switch (1 kanaal)

Hue Bedrade dimmer switch (1 kanaal)

€ 59,99

Nieuw
Hue Bedrade wandschakelaarmodule (2 verpakking)

Hue Bedrade wandschakelaarmodule (2 verpakking)

€ 79,99

Nieuw
Hue White and Color Ambiance Hue Play vloerlamp groot

Hue White and Color Ambiance Hue Play vloerlamp groot

€ 149,99

Nieuw
Hue Bedrade aan-uitschakelaar (2 kanaal)

Hue Bedrade aan-uitschakelaar (2 kanaal)

€ 54,99

Nieuw
Hue White and Color Ambiance Hue Play vloerlamp compact

Hue White and Color Ambiance Hue Play vloerlamp compact

€ 139,99

Nieuw
Hue Bedrade aan-uitschakelaar (1 kanaal)

Hue Bedrade aan-uitschakelaar (1 kanaal)

€ 49,99

Nieuw
Hue White and Color Ambiance Hue Play tafellamp

Hue White and Color Ambiance Hue Play tafellamp

€ 79,99

Nieuw
Hue White and Color Ambiance B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp

Hue White and Color Ambiance B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp

€ 109,99

Nieuw
Hue White and Color Ambiance B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp

Hue White and Color Ambiance B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp

€ 159,99

Nieuw
Hue Bedrade wandschakelaarmodule (1 verpakking)

Hue Bedrade wandschakelaarmodule (1 verpakking)

€ 44,99

Nieuw
Hue White ambiance B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp

Hue White ambiance B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp

€ 69,99

Nieuw
Hue White and Color Ambiance B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp

Hue White and Color Ambiance B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp

€ 64,99

Nieuw
Hue White ambiance B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp

Hue White ambiance B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp

€ 34,99

Nieuw
Hue White ambiance B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp

Hue White ambiance B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp

€ 49,99

Nieuw
Hue White B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp

Hue White B39 kaarslamp - E14 slimme LED-lamp

€ 34,99

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Entertainmentverlichting

Maak van kijken en gamen een meeslepende ervaring.

Synchroniseer lichten met je scherm! Zie ze in realtime reageren op elke film en game voor een meeslepende surround-lichtervaring.

Entertainment kopen

Eindeloze mogelijkheden voor elke ruimte, elk moment

Echte briljante ideeën

Kijk hoe anderen slimme lampen van Philips Hue gebruiken om sfeer te creëren en deel jouw eigen creatie op Instagram met de hashtag #philipshue

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Slimme beveiliging

Slimme beveiliging

Buiten

Buiten

Sfeerverlichting

Sfeerverlichting

LED strips

LED strips

Entertainment

Entertainment

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