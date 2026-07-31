Zet de eerste stap in de wereld van Hue-entertainment met de Play tafel- en vloerlampen. Synchroniseer ze met films, gaming en muziek voor dynamische wall washing effecten die elk moment op het scherm weerspiegelen.
Slimme lampen en woningbeveiliging
Nieuw. En onmiskenbaar Hue.
Nieuwe Hue producten
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Entertainmentverlichting
Maak van kijken en gamen een meeslepende ervaring.
Synchroniseer lichten met je scherm! Zie ze in realtime reageren op elke film en game voor een meeslepende surround-lichtervaring.
Eindeloze mogelijkheden voor elke ruimte, elk moment
Echte briljante ideeën
Kijk hoe anderen slimme lampen van Philips Hue gebruiken om sfeer te creëren en deel jouw eigen creatie op Instagram met de hashtag #philipshue
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