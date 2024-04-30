Ondersteuning

Philips Hue en Google Assistent

Creëer een slimme woning die al je bevelen beantwoordt - je hoeft alleen maar het woord te zeggen.

Slimmer, helderder Google Assistent

Haal het meeste uit je slimme woning

Of je nu het licht aandoet of je tot rust brengt voor een goede nachtrust, Philips Hue en Google Assistent werken samen om je slimme woning voor je te laten werken.

Man die op de bank tv kijkt met surroundverlichting en een slimme speaker op de bijzettafel naast hem

Bedien lampen met je stem

Gebruik de Google Assistent om je Philips Hue lampen - of zelfs je Hue sync box - met je stem te bedienen.

Bekijk spraakcommando's
Val gemakkelijker in slaap en word op natuurlijke wijze wakker

Gebruik slaap- en ontwaakcommando's voor het automatiseren je slaapkamerlampen. Laat je lampen langzaam dimmen als het bedtijd is of geniet van een persoonlijke zonsopkomst als je eigen natuurlijke wekker.

 

Man en vrouw die een huis met een slimme speaker binnenlopen

Kies hoe je je systeem wilt instellen

Met de Bridge krijg je toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties. Ruimte niet geschikt voor een Bridge? Voeg met Bluetooth tot 10 lampen toe in een ruimte.

Ontdek hoe het werkt
Google Assistent en Google Assistent instellen

Procedure

Volg deze stapsgewijze instructies om Philips Hue in te stellen in de Google Home-app.

Lees de handleiding
Google Nest

Google Nest aanschaffen

Ga naar de Google Store om speakers en schermen te vinden die Google Assistent ondersteunen, zoals de Google Nest Mini, Google Nest Hub of Google Nest Hub Max.

Ga naar de Google Store
