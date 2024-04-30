Creëer een slimme woning die al je bevelen beantwoordt - je hoeft alleen maar het woord te zeggen.
Philips Hue en Google Assistent
Slimmer, helderder Google Assistent
Haal het meeste uit je slimme woning
Of je nu het licht aandoet of je tot rust brengt voor een goede nachtrust, Philips Hue en Google Assistent werken samen om je slimme woning voor je te laten werken.
Bedien lampen met je stem
Gebruik de Google Assistent om je Philips Hue lampen - of zelfs je Hue sync box - met je stem te bedienen.
Val gemakkelijker in slaap en word op natuurlijke wijze wakker
Gebruik slaap- en ontwaakcommando's voor het automatiseren je slaapkamerlampen. Laat je lampen langzaam dimmen als het bedtijd is of geniet van een persoonlijke zonsopkomst als je eigen natuurlijke wekker.
Kies hoe je je systeem wilt instellen
Met de Bridge krijg je toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties. Ruimte niet geschikt voor een Bridge? Voeg met Bluetooth tot 10 lampen toe in een ruimte.
Google Nest aanschaffen
Ga naar de Google Store om speakers en schermen te vinden die Google Assistent ondersteunen, zoals de Google Nest Mini, Google Nest Hub of Google Nest Hub Max.