Laat je woning stralen met decoratieve verlichting zoals slimme lichtsnoeren voor binnen en buiten.
White and Color Ambiance
Festavia lichtslinger
€ 119,99
€ 219,99
Nieuw!
Hoe gebruik ik decoratieve lampen
Ontdek hoe je decoratieve lampen kunt gebruiken om voor elke gelegenheid de juiste sfeer te creëren.Meer informatie
€ 359,99
Handleiding voor slimme LED-lichtsnoeren
Hoe kan ik een lichtsnoer het beste ophangen?
Hoeveel meter lichtsnoer heb ik nodig?
Hoe gebruik ik slimme lichtsnoeren als decoratie?
Hoe gebruik ik decoratieve lichtsnoeren voor binnen?
Wat zijn de beste LED-lichtsnoeren voor de kerstboom?
Meer informatie over slimme LED-lichtsnoeren
Hoe gebruik ik lichtsnoeren voor buiten als decoratie?
Lichtsnoeren voor buiten zijn niet alleen perfect voor de feestdagen: je kunt ze het hele jaar door als decoratie gebruiken. Of je ze nu in de voor- of achtertuin hangt, met onze slimme lichtsnoeren krijgt elke buitenruimte een betoverende sfeer.
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.