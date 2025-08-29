Ondersteuning

Ontdek hoe geavanceerd een slimme Hue woning is — en hoe eenvoudig om te installeren en gebruiken.

 

De basis
De basis

Alles wat 'slim' is, moet instructies kunnen ontvangen. Slimme lampen van Hue communiceren via Zigbee of Bluetooth, afhankelijk van of je een Hue Bridge hebt.

De Bridge en Bridge Pro zijn slimme hubs die verbinding maken met je router om een Zigbee netwerk op te zetten. Zodra je ze hebt geïnstalleerd, kunnen je lampen met de Bridge en met elkaar communiceren.

Elke lamp herhaalt het signaal, wat inhoudt dat je het netwerk kunt uitbreiden door extra lampen toe te voegen. Dit noemen we een mesh-netwerk.

Bluetooth-technologie met slimme lampen

Als je geen slimme hub wilt, kun je Bluetooth gebruiken. Op deze manier gebruik je je mobiele apparaat om rechtstreeks met de lampen te communiceren.

Als jij (en je apparaat) bewegen, beweegt het netwerk met je mee. Daarom is er een grens aan de afstand waarop je de lampen kunt bedienen.

Dit is wat je krijgt bij elk type systeem: Bluetooth vs. Bridge vs. Bridge Pro.

Communicatieprotocol: Hoe onze apparaten met elkaar "praten"

Bereik: Verbindingsafstand

Max. aantal ondersteunde lampen

Max. aantal ondersteunde accessoires

Chip: gebouwd voor ultrasnelle reacties

GPU: ontworpen voor complexe algoritmen en AI-toepassingen

Werkt met: integreer je verlichting naadloos in je slimme huis

Spraakbediening: zijn de lampen compatibel met spraakbedieningspartners

Bedien vanaf elke locatie: met een internetverbinding

Maak automatiseringen: Plan je verlichting volgens je routines

Hue Sync: synchroniseer je verlichting met je tv, muziek, games en Hue Secure

Hue MotionAware™: Gebruik lampen als bewegingssensoren

Zigbee-beveiligingssysteem

Verbeterde AES-128-bits versleuteling via het Zigbee Trust Center
App bediening, vanuit huis en onderweg

App bediening, vanuit huis en onderweg

Bediening van je slimme woning

De Hue app is je commandocentrum. Met de begeleide installatie is je systeem zo klaar: tik om direct je lampen te bedienen, automatiseringen te maken en meer.

Maak terugkerende instellingen voor je verlichting en beveiligingssysteem.

 

 

Synchroniseer je verlichting met tv, games en muziek.

 

 

Krijg een overzicht van je beveiligingssysteem.

 

 

Beheer gebruikersmachtigingen, toegang van derden en meer.

 

 

Onze LED-verlichting

Onze lampen zijn niet alleen mooi maar ook slim. Al onze lampen en lichteffecten worden onderzocht en ontworpen op ons hoofdkantoor in Nederland.

 

Chromasync™

Professionele verlichting voor je huis met nauwkeurige kleurafstemming voor al je slimme lampen. Kies voor diep verzadigde kleuren, zachte pastelkleuren en verschillende tinten wit licht, zonder kleurverschil tussen de lampen en armaturen.

 

 

White

Zacht wit licht dat prettig voor de ogen is. 

Hue White ambiance

Kleurtemperatuur: 2200-6500 K

Alle tinten wit licht, van warm oranje tot koel blauw.

White and Color Ambiance

Kleurtemperatuur: 2200 – 6500 K 
Meer dan 16 miljoen kleuren 

Alle tinten wit licht en alle kleuren.

 

 

Kleurtemperatuur: 2200 – 6500 K Meer dan 16 miljoen kleuren  

Deze lampen worden beschouwd als RGBWWIC, wat inhoudt dat ze meerdere kleuren licht tegelijk kunnen geven. 

Wat Hue anders maakt? Hue gradient lampen worden bediend in groepen LED's, in plaats van afzonderlijk, zodat je altijd een gelijkmatige, geleidelijke mix van kleuren krijgt.

Ons innovatieve ontwerp van nauwkeurig gerangschikte LED's projecteert kleur als geen ander licht.

Volspectrum daglicht

Breng het daglicht naar binnen met dimbaar wit licht in alle tinten. Geniet van het breedste scala aan wittinten, van de warmste kaarsvlamtinten van amber tot de koelste heldere wittinten van een natuurlijke blauwe lucht.

Ultralaag dimmen

Kies voor het vriendelijkste nachtlampje met ultralage dimopties. Dim je lampen tot slechts 0,2% van hun totale helderheid.

Wat is slimme verlichting?

Ga terug naar de basis met deze handige gids voor slimme lichttechnologie.
Aan de slag

Bekijk welke lampen en accessoires je nodig hebt, afhankelijk van wat je wilt doen.
Functies

Ontdek wat je allemaal kunt doen met Hue.

