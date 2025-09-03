Philips Hue lightstrips zijn eersteklas LED-strips. Verlicht elke ruimte. Creëer de perfecte sfeer. Briljanter wordt het niet!
Handleiding voor lightstrips
Hoe installeer en configureer ik lightstrips?
Hoe installeer en configureer ik lightstrips?
Waar plaats je je lightstrips?
Waar plaats je je lightstrips?
Kun je slimme lightstrips op maat knippen?
Kun je slimme lightstrips op maat knippen?
Hoe bevestig ik lightstrips aan het plafond?
Hoe bevestig ik lightstrips aan het plafond?
Wat zijn slimme RGBWW- en RGBICWW-LED-strips?
Wat zijn slimme RGBWW- en RGBICWW-LED-strips?
Hoe helder geven de lightstrips licht?
Hoe helder geven de lightstrips licht?
Zijn lightstrips veilig?
Zijn lightstrips veilig?
lightstrips voor elke kamer
Heb je vervangende onderdelen nodig voor je Philips Hue product?
Stroomkabel kwijtgeraakt tijdens een verhuizing? Heb je nieuwe bevestigingen nodig voor je Play gradient lightstrip? Zoek de vervangende onderdelen die je nodig hebt om de levensduur van je Philips Hue producten te verlengen.
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.