Slimme lightstrips

Philips Hue lightstrips zijn eersteklas LED-strips. Verlicht elke ruimte. Creëer de perfecte sfeer. Briljanter wordt het niet!

Handleiding voor lightstrips

Hoe installeer en configureer ik lightstrips?

Waar plaats je je lightstrips?

Kun je slimme lightstrips op maat knippen?

Hoe bevestig ik lightstrips aan het plafond?

Wat zijn slimme RGBWW- en RGBICWW-LED-strips?

Hoe helder geven de lightstrips licht?

Zijn lightstrips veilig?

lightstrips voor elke kamer

slimme lightstrips gebruiken

Hoe gebruik ik slimme lightstrips?

Ontvang tips over het gebruik van lightstrips voor binnen en buiten. Je kunt ze bijvoorbeeld over je veranda heen draperen of aan de rand van het plafond in je woonkamer hangen.
lightstrips voor de woonkamer

Plaats de slimme lightstrips op verschillende plekken in de woonkamer om met accentverlichting de juiste sfeer te creëren.

Heb je vervangende onderdelen nodig voor je Philips Hue product?

Stroomkabel kwijtgeraakt tijdens een verhuizing? Heb je nieuwe bevestigingen nodig voor je Play gradient lightstrip? Zoek de vervangende onderdelen die je nodig hebt om de levensduur van je Philips Hue producten te verlengen. 

Onderdeel zoeken voor mijn product
Informatie over de garantie

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen).

