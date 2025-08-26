Met Philips Hue heb je niet alleen toegang tot slimme functies, maar werken alle apparaten in je slimme woning naadloos met elkaar samen.
Verander je lampen in bewegingssensoren! Met MotionAware™ schakelen jouw lampen (of elke andere Hue lamp) zichzelf in of uit wanneer ze een aanwezigheid detecteren.
Deze innovatieve functie, die exclusief beschikbaar is met Bridge Pro, werkt door fluctuaties te meten in de sterkte van de Zigbee signalen die de lampen al naar elkaar sturen.
MotionAware™ is eenvoudig in te stellen in de Hue app en het grote merendeel van de Hue lampen en apparaten ondersteunt deze functie.
De Hue app begeleidt jou in het maken van maximaal 4 bewegingsgebieden rondom je woning. Je kunt 3 tot 4 compatibele lampen toewijzen aan elk gebied.
Ontvang meldingen en activeer alarmen wanneer indringers worden gedetecteerd in je bewegingsgebieden (abonnement vereist).
Kies hoe MotionAware™ zich gedraagt: definieer het detectiegebied, kalibreer de gevoeligheid, maak tijdvensters wanneer de detectie live is en selecteer welke lichten worden geactiveerd.
MotionAware™ leert na verloop van tijd automatisch over veranderingen in je kamers om optimale bewegingsdetectie te garanderen.
Plan zelf wanneer je verlichting aan- of uitgaat – met instellingen die jij kiest.
Laat je lichten 's ochtends langzaam aangaan en dim ze voor het slapengaan voor een zachter ontwaken en een meer ontspannen bedtijdroutine.
Laat je lichten automatisch aangaan als je dichtbij huis bent en uitgaan als je weggaat.
Kies jouw combinatie van lampen en instellingen om op elk gewenst moment in- of uit te schakelen.
Tel af met licht! Stel een timer in om je lampen na een bepaalde tijd te laten knipperen of van kleur te laten veranderen.
Het draait allemaal om de scène - en dat bedoelen we letterlijk. Scènes zijn de combinatie van de kleuren en helderheid van je lampen, die de stemming (of "ambiance") van de kamer bepalen.
Deze scènes zijn gemaakt door lichtontwerpers en zijn ingedeeld op stemming, gelegenheid (ja, we hebben kerstscènes!) en sfeer.
Laat je lampen kaarsen, de kosmos, een onderwaterverkenning en nog veel meer nabootsen!
Deze scènes lopen over een periode van 24 uur en laten je verlichting gedurende de dag automatisch wisselen tussen verschillende instellingen.
Met verloopverlichting krijg je meer functionaliteit. Kies uit Lineair, Gespiegeld en Verspreid voor verschillende verlichtingslooks.
Zie hoe je verlichting dimt, oplicht, knippert en van kleur verandert synchroon met TV, films, games en muziek.
Het enige beveiligingssysteem voor thuis dat verlichting, camera's en sensoren echt integreert.
Een deurbel die zowel zichtbaar als hoorbaar is. Stel een Hue deurbel in om je lampen te laten knipperen, een geluid af te spelen en direct een melding te ontvangen.
Weet of je camera of deurbel is geactiveerd door een persoon, dier, voertuig of pakje. Je kunt zelfs waarschuwingen voor bepaalde dingen uitschakelen of pushmeldingen krijgen voor belangrijke dingen.
Stel een Mimic aanwezigheidsautomatisering in als onderdeel van je beveiligingssysteem, zodat je verlichting aan en uit gaat op de tijden die je verwacht als er iemand thuis is.
Al jouw Hue apparaten werken naadloos met elkaar samen en je kunt ze allemaal bedienen met de Hue app.
Philips Hue werkt samen met talloos veel andere apparaten, platformen en assistenten voor je slimme woning om je leven gemakkelijker te maken.
Kies voor het volledige assortiment aan mogelijkheden, inclusief automatiseringen, volledige controle over alle apparaten in je woning, Hue Sync en Hue Secure.
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.