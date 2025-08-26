Hue MotionAware™

Verander je lampen in bewegingssensoren! Met MotionAware™ schakelen jouw lampen (of elke andere Hue lamp) zichzelf in of uit wanneer ze een aanwezigheid detecteren.

Deze innovatieve functie, die exclusief beschikbaar is met Bridge Pro, werkt door fluctuaties te meten in de sterkte van de Zigbee signalen die de lampen al naar elkaar sturen.

MotionAware™ is eenvoudig in te stellen in de Hue app en het grote merendeel van de Hue lampen en apparaten ondersteunt deze functie.