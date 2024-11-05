Philips Hue + Spotify

Ultieme ervaring: een unieke integratie van muziek en verlichting die beeld en geluid op elkaar afstemt. Koppel je Philips Hue account aan je Spotify-account en laat je lampen meedansen op je favoriete muziek.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Dompel jezelf onder in muziek

Ontdek hoe je muziek tot leven komt

Of je nu ontspant met rustige muziek of je innerlijke rockster loslaat, muziek wordt een beleving die je hoort, ziet en voelt.

Philips Hue + Spotify instellen

Je hebt maar een paar dingen nodig om Philips Hue + Spotify te gebruiken: een Hue Bridge, gekleurde lampen en een audioapparaat.

Mobiel apparaat met daarop het scherm om een entertainmentruimte te maken in de Hue app

Creëer je eigen ruimte

Je hebt gekleurde lampen nodig die zijn gegroepeerd in een entertainmentruimte in de Philips Hue app. Heb je nog geen entertainmentruimte? Je kunt deze instellen wanneer je je accounts koppelt.

Mobiel apparaat met daarop het instellingenscherm voor Philips Hue + Spotify in de Hue app

Koppel je accounts

Open het tabblad Synchroniseren in de Philips Hue app en volg de aanwijzingen op het scherm om je aan te melden bij je accounts van Philips Hue en Spotify.

Mobiel apparaat met daarop het tabblad Synchroniseren in de Hue app

Zie de geluiden bewegen

Tik op Synchronisatie starten op het tabblad Synchronisatie en speel een nummer of afspeellijst af op een apparaat dat is ingelogd op je Spotify-account: een telefoon, tablet of zelfs een computer.

Een symfonie van licht en geluid

De slimme verlichting van Philips Hue en de muziek van Spotify zijn in perfecte harmonie. Haal alles uit je muziek en verander de manier waarop je de muziek beleeft.

Een slimme lamp op een bijzettafel met een mobiel apparaat met daarop het tabblad Synchroniseren in de Hue app

Unieke integratie

Philips Hue genereert lichtscripts om de beat van de muziek weer te geven. Door Spotify wordt het algoritme nog geavanceerder. Lichtscripts worden perfect op elk nummer afgestemd, zodat deze passen bij het genre, de stijl en de maat.

Slimme vloerlamp met mobiel apparaat met daarop de Hue scènegalerij in de Hue app

Personaliseer de manier waarop je synchroniseert

Verfijn je beleving door de intensiteit, helderheid en zelfs het kleurenpalet van je lampen aan te passen. Jouw muziek is persoonlijk en dat zouden je lampen ook moeten zijn. 

Slimme luidspreker op nachtkastje

Gebruik een audioapparaat naar keuze

Geen geluidssysteem is te klein voor Philips Hue + Spotify. Gebruik een volledig surroundsoundsysteem of ontspan met een koptelefoon die is aangesloten op je telefoon.

Ontdek synchronisatie met muziek
Bedroom being lit up by atmospheric smart lighting

Werkt met Philips Hue lampen met kleurfunctie

Creëer een entertainmentruimte met je favoriete slimme lampen. Voor Philips Hue + Spotify heb je Philips Hue White and Color Ambiance lampen nodig en een Hue Bridge. 

Ontdek de collectie
Slaapkamer met slimme tafellampen en slimme spots met een mobiel apparaat met daarop het tabblad Synchroniseren in de Hue app

Aan de slag met Spotify

Philips Hue + Spotify werkt zowel met gratis als betaalde Spotify-accounts. Creëer een Spotify-account, download de app voor je telefoon of computer en geniet van de enorme bibliotheek met nummers en afspeellijsten. 

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Assortiment van Philips Hue lampen, Hue Bridge en slimme spots

Gekleurde lampen en Hue Bridge vereist

Je hebt gekleurde slimme Philips Hue lampen en een Hue Bridge nodig om je lampen te laten reageren op muziek. 

Ontdek hoe het werkt

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Vragen en antwoorden

Werkt de integratie van Philips Hue + Spotify met alle Philips Hue producten?

Wat is het verschil tussen Philips Hue + Spotify en de muziekmodus van de Philips Hue Play HDMI sync box?

Wat is het verschil tussen de integratie van Philips Hue + Spotify en apps van derden?

Welke soorten Spotify-accounts zijn compatibel met Philips Hue + Spotify?

Kan ik Philips Hue + Spotify gebruiken zonder een Spotify-account?

Hebben gebruikers een Spotify Premium-account nodig om Philips Hue + Spotify te verbinden met de Philips Hue app?

Hoe maak ik een verbinding tussen Philips Hue en Spotify?

Kan ik Philips Hue + Spotify bedienen met een spraakassistent?

Welke versie van de Hue app heb ik nodig voor Philips Hue + Spotify?

Assortiment van Philips Hue lampen, Hue Bridge en slimme spots

Ondersteuning vragen

We helpen je graag! Als je meer ondersteuning nodig hebt bij het koppelen van Philips Hue en Spotify, kun je de vragen en antwoorden lezen of contact met ons opnemen.

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