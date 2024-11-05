Ultieme ervaring: een unieke integratie van muziek en verlichting die beeld en geluid op elkaar afstemt. Koppel je Philips Hue account aan je Spotify-account en laat je lampen meedansen op je favoriete muziek.
Philips Hue + Spotify
Ontdek hoe je muziek tot leven komt
Of je nu ontspant met rustige muziek of je innerlijke rockster loslaat, muziek wordt een beleving die je hoort, ziet en voelt.
Philips Hue + Spotify instellen
Je hebt maar een paar dingen nodig om Philips Hue + Spotify te gebruiken: een Hue Bridge, gekleurde lampen en een audioapparaat.
Creëer je eigen ruimte
Je hebt gekleurde lampen nodig die zijn gegroepeerd in een entertainmentruimte in de Philips Hue app. Heb je nog geen entertainmentruimte? Je kunt deze instellen wanneer je je accounts koppelt.
Koppel je accounts
Open het tabblad Synchroniseren in de Philips Hue app en volg de aanwijzingen op het scherm om je aan te melden bij je accounts van Philips Hue en Spotify.
Zie de geluiden bewegen
Tik op Synchronisatie starten op het tabblad Synchronisatie en speel een nummer of afspeellijst af op een apparaat dat is ingelogd op je Spotify-account: een telefoon, tablet of zelfs een computer.
Een symfonie van licht en geluid
De slimme verlichting van Philips Hue en de muziek van Spotify zijn in perfecte harmonie. Haal alles uit je muziek en verander de manier waarop je de muziek beleeft.
Unieke integratie
Philips Hue genereert lichtscripts om de beat van de muziek weer te geven. Door Spotify wordt het algoritme nog geavanceerder. Lichtscripts worden perfect op elk nummer afgestemd, zodat deze passen bij het genre, de stijl en de maat.
Personaliseer de manier waarop je synchroniseert
Verfijn je beleving door de intensiteit, helderheid en zelfs het kleurenpalet van je lampen aan te passen. Jouw muziek is persoonlijk en dat zouden je lampen ook moeten zijn.
Gebruik een audioapparaat naar keuze
Geen geluidssysteem is te klein voor Philips Hue + Spotify. Gebruik een volledig surroundsoundsysteem of ontspan met een koptelefoon die is aangesloten op je telefoon.
Aan de slag met Spotify
Philips Hue + Spotify werkt zowel met gratis als betaalde Spotify-accounts. Creëer een Spotify-account, download de app voor je telefoon of computer en geniet van de enorme bibliotheek met nummers en afspeellijsten.
Gekleurde lampen en Hue Bridge vereist
Je hebt gekleurde slimme Philips Hue lampen en een Hue Bridge nodig om je lampen te laten reageren op muziek.
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€ 109,99
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€ 329,99
Vragen en antwoorden
Werkt de integratie van Philips Hue + Spotify met alle Philips Hue producten?
Werkt de integratie van Philips Hue + Spotify met alle Philips Hue producten?
Wat is het verschil tussen Philips Hue + Spotify en de muziekmodus van de Philips Hue Play HDMI sync box?
Wat is het verschil tussen Philips Hue + Spotify en de muziekmodus van de Philips Hue Play HDMI sync box?
Wat is het verschil tussen de integratie van Philips Hue + Spotify en apps van derden?
Wat is het verschil tussen de integratie van Philips Hue + Spotify en apps van derden?
Welke soorten Spotify-accounts zijn compatibel met Philips Hue + Spotify?
Welke soorten Spotify-accounts zijn compatibel met Philips Hue + Spotify?
Kan ik Philips Hue + Spotify gebruiken zonder een Spotify-account?
Kan ik Philips Hue + Spotify gebruiken zonder een Spotify-account?
Hebben gebruikers een Spotify Premium-account nodig om Philips Hue + Spotify te verbinden met de Philips Hue app?
Hebben gebruikers een Spotify Premium-account nodig om Philips Hue + Spotify te verbinden met de Philips Hue app?
Hoe maak ik een verbinding tussen Philips Hue en Spotify?
Hoe maak ik een verbinding tussen Philips Hue en Spotify?
Kan ik Philips Hue + Spotify bedienen met een spraakassistent?
Kan ik Philips Hue + Spotify bedienen met een spraakassistent?
Welke versie van de Hue app heb ik nodig voor Philips Hue + Spotify?
Welke versie van de Hue app heb ik nodig voor Philips Hue + Spotify?
Ondersteuning vragen
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