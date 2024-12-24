Ondersteuning
starterkits voor slimme verlichting

Starterkits voor slimme LED-verlichting

Starterkits bevatten de Philips Hue Bridge, lampen en slimme accessoires, kortom alles wat je nodig hebt om je eigen slimme verlichtingssysteem te installeren.

Uitverkoop
Close-up van de voorkant van Bundel: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge

Bundel: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge
Warm tot koelwit licht
Voeg max. 50 lampen toe
Bediening met app, stem of accessoires

€ 159,97

€ 127,98

Exclusief
Close-up van de voorkant van Starterkit: 4 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch

White and Color Ambiance

Starterkit: 4 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch
Tot 1100 lumen*
Wit en gekleurd licht
Inclusief Hue Bridge
Inclusief Hue Dimmer switch

€ 229,99

Close-up van de voorkant van Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch

White and Color Ambiance

Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch
Tot 1055 lumen*
Wit en gekleurd licht
Inclusief Hue Bridge
Inclusief Hue Dimmer switch

€ 189,99

Close-up van de voorkant van Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch

White and Color Ambiance

Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch
Tot 1055 lumen*
Wit en gekleurd licht
Inclusief Hue Bridge
Inclusief Hue Dimmer switch

€ 149,99

Close-up van de voorkant van Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch

White ambiance

Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch
Tot 1055 lumen*
Warm- tot koelwit licht
Inclusief Hue Bridge
Inclusief Hue Dimmer switch

€ 129,99

Close-up van de voorkant van Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100)

White and Color Ambiance

Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100)
Tot 1055 lumen*
Wit en gekleurd licht
Slimme bediening
Inclusief Hue Bridge

€ 179,99

Exclusief
Close-up van de voorkant van Starterkit: 4 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch

White ambiance

Starterkit: 4 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch
Tot 1100 lumen
Warm- tot koelwit licht
Inclusief Hue Bridge
Inclusief Hue Dimmer switch

€ 159,99

Close-up van de voorkant van Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100)

White and Color Ambiance

Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100)
Tot 1055 lumen*
Wit en gekleurd licht
Inclusief Hue Bridge
Slimme bediening

€ 139,99

Close-up van de voorkant van Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100)

White

Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100)
Tot 1055 lumen*
Zacht warmwit licht
Eenvoudige installatie
Inclusief Hue Bridge

€ 79,99

Close-up van de voorkant van Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch

White

Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch
Tot 1055 lumen*
Warmwit licht
Inclusief Hue Bridge
Inclusief Hue Bridge

€ 99,99

Close-up van de voorkant van Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100) + smart button

White ambiance

Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100) + smart button
Tot 1055 lumen*
Warm- tot koelwit licht
Inclusief Hue Bridge
Inclusief smart button

€ 129,99

Close-up van de voorkant van Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch

White ambiance

Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch
Tot 1055 lumen*
Warm- tot koelwit licht
Inclusief Hue Bridge
Inclusief Hue Dimmer switch

€ 119,99

Informatie over starterkits voor slimme LED-verlichting

Kom meer te weten over starterkits voor slimme LED-verlichting

LED-starterkits en slimme verlichting

Slimme verlichting, wat is dat?

Voordat je je eerste starterskit voor slimme verlichting installeert, moet je weten wat slimme verlichting is en hoe het werkt.

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

