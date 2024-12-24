Starterkits voor slimme LED-verlichting

Starterkits bevatten de Philips Hue Bridge, lampen en slimme accessoires, kortom alles wat je nodig hebt om je eigen slimme verlichtingssysteem te installeren.
16 producten
Uitverkoop
Bundel: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge
Warm tot koelwit licht
Voeg max. 50 lampen toe
Bediening met app, stem of accessoires
€ 159,97
€ 127,98
Exclusief
White and Color Ambiance
Starterkit: 4 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch
Tot 1100 lumen*
Wit en gekleurd licht
Inclusief Hue Bridge
Inclusief Hue Dimmer switch
€ 229,99
White and Color Ambiance
Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch
Tot 1055 lumen*
Wit en gekleurd licht
Inclusief Hue Bridge
Inclusief Hue Dimmer switch
€ 189,99
White and Color Ambiance
Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch
Tot 1055 lumen*
Wit en gekleurd licht
Inclusief Hue Bridge
Inclusief Hue Dimmer switch
€ 149,99
White ambiance
Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch
Tot 1055 lumen*
Warm- tot koelwit licht
Inclusief Hue Bridge
Inclusief Hue Dimmer switch
€ 129,99
White and Color Ambiance
Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100)
Tot 1055 lumen*
Wit en gekleurd licht
Slimme bediening
Inclusief Hue Bridge
€ 179,99
Exclusief
White ambiance
Starterkit: 4 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch
Tot 1100 lumen
Warm- tot koelwit licht
Inclusief Hue Bridge
Inclusief Hue Dimmer switch
€ 159,99
White and Color Ambiance
Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100)
Tot 1055 lumen*
Wit en gekleurd licht
Inclusief Hue Bridge
Slimme bediening
€ 139,99
White
Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100)
Tot 1055 lumen*
Zacht warmwit licht
Eenvoudige installatie
Inclusief Hue Bridge
€ 79,99
White
Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch
Tot 1055 lumen*
Warmwit licht
Inclusief Hue Bridge
Inclusief Hue Bridge
€ 99,99
White ambiance
Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100) + smart button
Tot 1055 lumen*
Warm- tot koelwit licht
Inclusief Hue Bridge
Inclusief smart button
€ 129,99
White ambiance
Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch
Tot 1055 lumen*
Warm- tot koelwit licht
Inclusief Hue Bridge
Inclusief Hue Dimmer switch
€ 119,99
Informatie over starterkits voor slimme LED-verlichting
Waarom moet ik een starterkit voor LED-verlichting aanschaffen?
Waarom moet ik een starterkit voor LED-verlichting aanschaffen?
Hoe gebruik ik een starterkit voor slimme verlichting?
Hoe gebruik ik een starterkit voor slimme verlichting?
Welke starterkit voor LED-verlichting moet ik aanschaffen?
Welke starterkit voor LED-verlichting moet ik aanschaffen?
Wat is een slimme verlichting starterkit?
Wat is een slimme verlichting starterkit?
Hoe configureer ik slimme LED-verlichting?
Hoe configureer ik slimme LED-verlichting?
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.