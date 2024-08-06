Bundels voor slimme verlichting

Ondersteuning
Of het nu gaat om een uitbreiding van je slimme verlichtingssysteem of een geheel nieuw systeem, met deze zorgvuldig samengestelde Philips Hue bundels, waaronder die met de Philips Hue Bridge, heb je in een handomdraai overal in huis slimme LED-verlichting.

77 producten
Alle producten Starterkits (16) LED-Lampen (90) Lightstrips (24) Beveiliging (32)
Close-up van de voorkant van Bundel: 6x Slimme GU10 spot - White and Color Ambiance

Bundel: 6x Slimme GU10 spot - White and Color Ambiance
Levensduur van ±10 jaar
Direct draadloos dimmen
Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
Wit en gekleurd licht

€ 319,98

Close-up van de voorkant van Bundel: 6x Slimme GU10 spot - White Ambiance

Bundel: 6x Slimme GU10 spot - White Ambiance
Levensduur van ±10 jaar
Direct draadloos dimmen
Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
Warm tot koel wit licht

€ 139,98

Close-up van de voorkant van Bundel: Gradient lightstrip 2m basisset + 1m uitbreiding

Bundel: Gradient lightstrip 2m basisset + 1m uitbreiding
Schijnt meerdere kleuren licht tegelijk
Voeding inbegrepen
Bediening met Bluetooth of Bridge
2 meter basislichtstrip + 1 meter verlenging

€ 224,98

Uitverkoop
Close-up van de voorkant van Bundel: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge

Bundel: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge
Warm tot koelwit licht
Voeg max. 50 lampen toe
Bediening met app, stem of accessoires

€ 159,97

€ 127,98

Close-up van de voorkant van Bundel: 2x Secure Camera's met Batterij

Bundel: 2x Secure Camera's met Batterij
End-to-end encriptie
1080p HD video
Accu
inclusief adapter

€ 359,98

Close-up van de voorkant van Bundel: 2x Secure bedrade camera

Bundel: 2x Secure bedrade camera
End-to-end encriptie
1080p HD video
stopcontact ready
inclusief adapter

€ 299,98

Close-up van de voorkant van Bundel: 3x Secure Bedrade Camera

Bundel: 3x Secure Bedrade Camera
End-to-end encriptie
1080p HD video
stopcontact ready
inclusief adapter

€ 449,97

Uitverkoop
Close-up van de voorkant van Bundel: Signe gradient vloerlamp zwart + Hue Bridge

Bundel: Signe gradient vloerlamp zwart + Hue Bridge
Mengt wit en gekleurd licht
Kleur de muur met licht
Bediening met app, stem of accessoires

€ 389,98

€ 311,98

Close-up van de voorkant van Bundel: 3x Dimmer Switch

Bundel: 3x Dimmer Switch
Installatie zonder kabels
Vloeiend dimmen
Werkt op batterijen
Overal te monteren

€ 65,97

Uitverkoop
Close-up van de voorkant van Bundel: Appear muurlamp + buitensensor

Bundel: Appear muurlamp + buitensensor
Wit en gekleurd licht
Naar boven en beneden gerichte buitenverlichting
Schakel lampen in met beweging

€ 219,98

€ 197,98

Handleiding voor slimme verlichtingsbundels

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

