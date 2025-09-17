Ondersteuning
vloerlampen

Slimme LED-vloerlampen

Of je nu een leeslamp nodig hebt of een hoek van de kamer decoratief wilt verlichten, er is altijd een slimme vloerlamp die bij jou past.

Handleiding voor slimme LED-vloerlampen

Waar moet ik vloerlampen plaatsen in de woonkamer?

Waar kan ik in mijn slaapkamer het beste LED-vloerlampen plaatsen?

Hoe helder moet een vloerlamp zijn?

Wat is een slimme vloerlamp?

Werken slimme LED-vloerlampen met spraakassistenten?

Heb ik slimme lampen nodig voor vloerlampen?

Meer informatie over slimme LED-vloerlampen

vloerlampen voor de woonkamer

Ideeën voor de verlichting van kleine woonkamers

Met een slimme vloerlamp kun je met de juiste plaatsing en verlichting de woonkamer groter laten lijken.

vloerlampen voor de sportruimte thuis

Waar vind ik de beste verlichting voor mijn sportruimte thuis?

Creëer de beste verlichting voor je sportruimte thuis, ontdek welke slimme vloerlampen er zijn en waar je deze het beste kunt plaatsen.

slimme vloerlampen voor de woonkamer

Stijlvolle ideeën voor woonkamerverlichting

Gebruik slimme plafondlampen om voor elke gelegenheid een prachtige sfeer te creëren in één van de meest gebruikte ruimtes in huis: de woonkamer.

Heb je vervangende onderdelen nodig voor je Philips Hue product?

Ben je tijdens een verhuizing een voedingskabel kwijtgeraakt? Of heb je nieuwe montagehaken nodig voor je Play gradient lightstrip? Zoek de vervangende onderdelen die je nodig hebt om de levensduur van je Philips Hue producten te verlengen. 

Onderdeel zoeken voor mijn product
Informatie over de garantie

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay