Hue-app

Bedien al je Philips Hue lampen op jouw manier, via de Hue Bridge of Bluetooth. Met deze app voor het Philips Hue systeem kun je je lampen aan- en uitdoen, automatiseringen creëren, timers instellen, je lampen synchroniseren met je tv en muziek, je slimme beveiligingssysteem voor thuis bedienen en zelfs je Bluetooth-systeem upgraden door een Hue Bridge toe te voegen.