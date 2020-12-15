Wij willen bezoekers van onze website zo relevant mogelijke informatie bieden. Daarom trachten we onze site zo veel mogelijk aan te passen aan elke bezoeker. Dat doen we niet alleen met de inhoud van onze website, maar ook met de advertenties die worden weergegeven.
Deze aanpassingen kunnen wij alleen uitvoeren, als wij weten wat uw interesses zijn. Op basis van de Signify-websites die u bezoekt, maken wij een segmentprofiel van u. Vervolgens passen wij op basis van deze interesses de inhoud en advertenties op onze website aan diverse groepen klanten aan. Als bijvoorbeeld uit uw surfgedrag blijkt dat u vergelijkbare interesses hebt als het segment "man, 30 tot 45 jaar, getrouwd met kinderen en geïnteresseerd in voetbal', krijgt u natuurlijk andere advertenties te zien dan iemand in het segment 'vrouw, 20 tot 30 jaar, alleenstaand en geïnteresseerd in reizen'.
Op deze manier kunnen ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen uw interesses achterhalen. In die gevallen kan de informatie over uw huidige websitebezoek worden gecombineerd met informatie van voorgaande bezoeken aan andere websites dan die van ons.
Ook als dergelijke cookies niet worden gebruikt, moet u er rekening mee houden dat u toch advertenties op onze site te zien krijgt. Deze advertenties zijn echter niet op uw interesses afgestemd.
Deze cookies maken het volgende mogelijk:
- Uw bezoek aan de websites wordt vastgelegd en op basis daarvan worden uw interesses in kaart gebracht.
- Een controle wordt uitgevoerd om te achterhalen of u op een advertentie hebt geklikt.
- Informatie over uw surfgedrag wordt doorgegeven aan andere websites.
- Services van derden worden gebruikt om u advertenties te tonen.
- U krijgt steeds gerichtere advertenties te zien op basis van uw sociale-mediagebruik.