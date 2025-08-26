Ondersteuning
Nieuwe Hue Bridge Pro en Philips Hue Bridge voor bedieningssystemen voor slimme woningverlichting.

Accessoires voor slimme verlichting

Ontgrendel de volledige kracht van slimme verlichting. Activeer je verlichting met beweging. Stel een scène in met één druk op de knop.
Slimme accessoires maken niet alleen slimme lampen slimmer, ze maken ook je leven gemakkelijker.

Close-up van de voorkant van Bridge

Hue

Bridge
Eenvoudige installatie
Slimme bediening
Voeg tot 50 lampen toe
Bedien je lampen met je stem
Close-up van de voorkant van Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Automatiseert je verlichting
Overal te installeren
Close-up van de voorkant van Dimmer switch (nieuwste model)

Hue

Dimmer switch (nieuwste model)
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
Close-up van de voorkant van Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Synchroniseert lampen met tv-content: 8K bij 60 Hz en 4K bij 120 Hz
HDMI 2.1-gecertificeerd
Eén op één kleurensynchronisatie met de content op je scherm
Koppel tot 10 Philips Hue lampen
Close-up van de voorkant van Philips Hue wandschakelaarmodule 2-pack

Hue

Philips Hue wandschakelaarmodule 2-pack
Te monteren achter bestaande lichtschakelaar
Aangepaste lichtscène selectie
Bedien je Hue lampen met je bestaande schakelaar
Hue Bridge vereist
Close-up van de voorkant van Smart-knop

Smart Button

Smart-knop
Werkt op batterijen
45 mm
Mat ontwerp
Magnetisch of met beugel te bevestigen
Close-up van de voorkant van Tap dial switch

Hue

Tap dial switch
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
Close-up van de voorkant van Buitensensor

Hue

Buitensensor
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Weerbestendig
Automatiseert je verlichting
Close-up van de voorkant van HUE smart plug EU (type F)

Hue

HUE smart plug EU (type F)
Voeg elke lamp toe aan je Hue-systeem
Draadloze bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Close-up van de voorkant van Smart plug

Hue

Smart plug
Voeg elke lamp toe aan je Hue-systeem
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Close-up van de voorkant van Tap dial switch

Hue

Tap dial switch
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
Close-up van de voorkant van Hue Tap Switch Mini Wit

Accessoire

Hue Tap Switch Mini Wit
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
Kom meer te weten over slimme woningaccessoires

Nieuwe Hue Bridge Pro en Philips Hue Bridge voor bedieningssystemen voor slimme woningverlichting. Een persoon die slimme Philips Hue verlichting bedient met behulp van de Hue app op een smartphone. Een witte Philips Hue smart button op een tafel naast een laptop.

Aankoophandleiding bij een Hue Bridge

Bridge of Bridge Pro? Hier volgt alles wat je moet weten over slimme Hue verlichting, zodat je de juiste keuze kunt maken voor jouw systeem.
Een persoon die slimme Philips Hue verlichting bedient met behulp van de Hue app op een smartphone.

Hoe voeg ik slimme verlichtingsaccessoires toe aan het Philips Hue systeem?

Lees hier alles over het toevoegen van je slimme accessoire aan je Philips Hue verlichtingssysteem.
Een witte Philips Hue smart button op een tafel naast een laptop.

Hoe installeer ik een Philips Hue smart button?

Ontdek hoe je smart buttons en schakelaars installeert, voor een volledig aan te passen bediening van de slimme lampen in jouw woning.

Handleiding voor accessoires van slimme lampen

Wat is de Hue Bridge?

Heb ik een Hue Bridge nodig?

Wat zijn de beste slimme verlichtingsaccessoires?

Wat kun je doen met een bewegingssensor?

Wat is het verschil tussen een contactsensor en een bewegingssensor?

Wat kun je doen met een slimme lichtschakelaar?

Wat is een smart plug?

