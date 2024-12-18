Smart home producten

Ondersteuning
Bekijk de volledige collectie Philips Hue producten voor de slimme woning. Richt je hele huis – binnen en buiten – in met slimme armaturen, lampen, beveiligingscamera's en sensoren.

652 producten
Alle producten Starterkits (16) LED-Lampen (90) Lightstrips (24) Beveiliging (32)
(31)

(74)

(133)

(31)

(1)

(6)

(105)

(2)

(6)

(1)

(73)

(1)

(2)

Close-up van de voorkant van Perifo cilinderspot

White and Color Ambiance

Perifo cilinderspot
5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden

€ 119,99

Close-up van de voorkant van GU10 - slimme spot - (3-pack)

White and Color Ambiance

GU10 - slimme spot - (3-pack)
Wit en gekleurd licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 159,99

Close-up van de voorkant van Bridge

Hue

Bridge
Eenvoudige installatie
Slimme bediening
Voeg tot 50 lampen toe
Bedien je lampen met je stem

€ 59,99

Close-up van de voorkant van Perifo plafond 100 W, voeding met 2 lichtpunten

Hue

Perifo plafond 100 W, voeding met 2 lichtpunten
Ontworpen voor het plafond
Verbinding tussen twee rails
Werkt op elektriciteit
Tot 100 Watt vermogen

€ 99,99

Close-up van de voorkant van GU10 - slimme spot - (3-pack)

White ambiance

GU10 - slimme spot - (3-pack)
Warm- tot koelwit licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 69,99

Nieuw
Close-up van de voorkant van Hue Play wall washer

White and Color Ambiance

Hue Play wall washer
ColorCast technologie
1035 lumen
Hoogte x breedte: 15,7 x 9,1 cm
Matzwart

€ 349,99

Close-up van de voorkant van Signe gradient vloerlamp

White and Color Ambiance

Signe gradient vloerlamp
Zwart
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 329,99

Close-up van de voorkant van Resonate muurlamp

White and Color Ambiance

Resonate muurlamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*

€ 159,99

Close-up van de voorkant van Lily buitenspotlamp

White and Color Ambiance

Lily buitenspotlamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - basiseenheid
Slimme bediening met Hue Bridge*

€ 349,99

Close-up van de voorkant van Hue Secure Camera, bedraad

Hue

Hue Secure Camera, bedraad
End-to-end versleuteling
1080P HD-video
Aan te sluiten op stopcontact
Wandmontage inclusief

€ 149,99

Close-up van de voorkant van Gradient lightstrip 2 meter

White and Color Ambiance

Gradient lightstrip 2 meter
Geïntegreerde LED-lamp
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 159,99

1-12 van 652

Gids met producten voor de slimme woning

Wat zijn smart home producten?

Welke smart home producten werken met Google Home?

Welke smart home producten werken met Alexa?

Welke apparaten voor het bedienen van de verlichting hebben we?

Welke andere soorten smart home producten bieden we?

Meer informatie over smart home producten

slimme verlichting en smart home producten

Slimme verlichting, wat is dat?

Als je je afvraagt wat de mogelijkheden van slimme lampen zijn, raadpleeg dan onze handleiding over slimme verlichting.
slimme beveiligingsproducten

Wat is beveiligingsverlichting?

Effectieve beveiligingsverlichting is tegenwoordig niet meer alleen een kwestie van hier en daar een paar felle lampen ophangen.

slimme woningautomatisering

Slimme woningautomatisering

Laat je Philips Hue lampen, sensoren, beveiligingscamera's en de Hue app samenwerken en geniet van een gerust gevoel, of je nu thuis bent of niet.

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

