Stel handige timers in

Geniet van langere avonden buiten, maak je laatste klusje af in de tuin of laat je verwelkomen door licht. Je Philips Hue verlichting schakelt automatisch in volgens een tijdschema of op basis van zonsopgang en zonsondergang. Uiteraard kun je de verlichting op deze manier ook uitschakelen of dimmen. Je hoeft je dus nooit meer af te vragen of er nog lampen aan zijn.