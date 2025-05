Met de draadloze, draagbare Philips Hue Go tafellamp heb je altijd slimme verlichting bij de hand. De white and color ambiance LED-lamp geeft licht in 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren en brandt tot wel 3 uur op één acculading. Dus of je nu een kleuraccent zoekt op een vaste plaats, of gewoon de als sfeermaker op bijvoorbeeld de tuintafel, de Hue Go levert altijd de perfecte sfeer. En dat gaat heel gemakkelijk, met een knop op de tafellamp zelf of met de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet. Via Bluetooth besturing dim of schakel je de lamp eenvoudig in- en uit. Als je hem verbindt met de Hue bridge geniet je van allerlei extra slimme verlichtingsmogelijkheden, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.