Mooi en slim

Het iconische ontwerp van de Philips Hue Iris lamp is opnieuw uitgevonden. De Iris is verkrijgbaar in het zwart of in het wit en is ontworpen met een met stof bekleed snoer, gemengde materialen en een aluminium binnenbuis. Deze verfijnde, slimme lamp heeft een uniek lichteffect waarmee je met backlight voor een ware kleurexplosie zorgt.