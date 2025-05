Weerbestendig (IP44)

Deze Philips Hue buitenarmatuur is speciaal ontworpen voor gebruik in buitenomgevingen en is uitvoerig getest. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht vanuit alle richtingen. Hierdoor is hij ideaal voor algemeen gebruik buitenshuis.