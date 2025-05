Passend snoer voor hanglamp

Voeg aan elke ruimte van je huis een minimalistische stijl toe met deze snoeren voor hanglampen, die speciaal zijn ontworpen voor Lightguide lampen (apart verkrijgbaar). Het snoer is beschikbaar in zwart of wit en heeft een metalen houder waarmee je de voet van de lamp perfect kunt verhullen, zodat deze opgaat in je interieur. Laat een snoer van het plafond naar beneden hangen voor een subtiele uitstraling of voeg er een aantal samen om een statement te maken.