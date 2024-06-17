Jak uzyskać najlepsze oświetlenie do makijażu

Jak uzyskać najlepsze oświetlenie do makijażu

13/07/2023

Przy nakladaniu makijażu - światło może być Twoim najlepszym przyjacielem lub największym wrogiem. Jeśli pomieszczenie jest zbyt ciemne lub zbyt jasne, możesz łatwo użyć kolorów niewłaściwych dla siebie. 

Nikt nie chce mieć na twarzy źle rozprowadzonego podkładu, upewnij się więc, że Twoje światło do makijażu jest odpowiednie, korzystając z poniższych wskazówek.

Ustaw stolik do makijażu w naturalnym świetle 

Jeśli robisz sobie makijaż w pokoju z oknem, przez które wpada dużo naturalnego światła słonecznego, ustaw stół i lustro przed oknem, a nie obok lub naprzeciwko. Inaczej mogą pojawić się cienie — a te mogą spowodować nierównomierne nałożenie makijażu.

Jeśli nie możesz ustawić lustra do makijażu w idealnej pozycji, po prostu zasłoń okno, kiedy światło nie jest odpowiednie. Chociaż naturalne światło jest pochlebne, lepiej zastąpić je sztucznym światłem, aby pozbyć się problemu cieni.

Użyj odpowiedniego rodzaju żarówki w Twoim oświetleniu do makijażu 

Jeśli miejsce do makijażu nie ma idealnego naturalnego oświetlenia, najlepszym rozwiązaniem jest sztuczne światło. Ale przy tak wielu opcjach żarówek — żarowych, świetlówek, LED — znalezienie najlepszej konfiguracji może wymagać nieco wiedzy specjalistycznej.

Żarówki tradycyjne należą do tych najczęściej używanych, ale niestety emitują ciepło (a nikt nie chce roztopionego makijażu i spoconej twarzy). Ponadto ich kolor i temperatura są ustawione na stałe. Żarówki te emitują ciepłe, białe światło, które idealnie nadaje się do makijażu, ale nie są przyjazne dla środowiska ich użytkowanie może być, także kosztowne na dłuższą mete.

Kobieta patrząca w lustro łazienkowe Philips Hue Adore

Świetlówki to prawdopodobnie najbardziej niekorzystne oświetlenie do makijażu. Są zmorą każdego wizażysty — podkreślają Twoje wady i ukrywają najlepsze cechy.

Zdecydowanym zwycięzcą są światła LED. Energooszczędne i często oferujące możliwość przyciemniania światła LED są wystarczająco jasne, aby zapewnić wyraźny widok twarzy, gwarantując przy tym równomierne oświetlenie. Jeszcze lepszą opcją są inteligentne światła LED, których barwę można regulować w zakresie od ciepłego do chłodnego białego światła (np. linia Philips Hue White ambiance), dzięki czemu można uzyskać dokładnie taki odcień światła i jasność, jakich się potrzebuje.

Żarówki do oświetlenia toaletki do makijażu

Jeśli chcesz użyć lustra Hollywood lub lustra toaletowego z tylko jednym rzędem żarówek u góry, należy zadbać o to, aby użyć właściwych żarówek.

Istnieją cztery obszary, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniej żarówki do toaletki:

Ciepło: przy tak wielu żarówkach trzeba będzie zminimalizować ciepło żarówek, aby uniknąć roztopienia się makijażu i spoconej twarzy.

Jasność: zbyt jasna żarówka może być gorsza od ciemnej. Patrzysz bezpośrednio w kierunku źródła światła, tak więc powinna być wystarczająco jasna, aby dobrze widzieć bez szkody dla oczu. 

Kolor: idealne do makijażu jest łagodne światło białe, które dopiero zaczyna robić się chłodne. Ponieważ naturalne światło dzienne jest najlepszym rodzajem światła, optymalnym wyborem będzie żarówka właśnie w tym kolorze.

Energooszczędność: duże lustro toaletowe z wbudowanymi żarówkami będzie zużywać więcej energii niż pojedyncza lampa. 

I ponownie oczywistym wyborem są żarówki LED. Nie emitują ciepła, można je łatwo przyciemniać, oferują szeroką gamę kolorów i są bardziej energooszczędne — zwłaszcza żarówki inteligentne.

Lustro Philips Hue Adore umieszczone nad umywalką w łazience

Ustawienie świateł LED do makijażu

Podobnie jak w przypadku ustawiania stolika do makijażu przed oknem, umieść oświetlenie LED do makijażu bezpośrednio przed swoją twarzą. Zapewnia to równomierną dystrybucję światła i eliminuje możliwość powstawania cieni. Jeśli w pokoju jest lampa sufitowa — jak ma to miejsce w większości pomieszczeń — wyłącz ją podczas robienia makijażu i używaj tylko świateł, które znajdują się na stoliku do makijażu. 

Świetny pomysł: zaoszczędź czas na instalowaniu tych wszystkich żarówek i zamiast tego użyj lustra toaletowego Adore, dzięki któremu nie musisz stosować żarówek, zapewniając płynny pierścień światła białego o barwie od ciepłej do chłodnej.

Wiele opraw oświetleniowych do makijażu

Jeśli używasz lamp, rodzaj światła, które wybierzesz, zależy od przestrzeni, w której lub wzdłuż której znajduje się Twoja toaletka. Źródło światła powinno się znajdować dokładnie na wysokości twarzy, ponieważ umieszczone powyżej lub poniżej spowoduje powstanie cieni.

Jeśli Twoje lustro nie ma zintegrowanych żarówek, idealnym rozwiązaniem jest lampa ustawiona na stoliku. Regulowana głowica pozwala skierować światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne, i wyeliminować wszelkie cienie.

Jeśli używasz standardowej lampy, rozważ użycie dwóch zamiast jednej — przed sobą, z lewej i prawej strony, aby rzucić na twarz bardziej równomierne światło. Jeśli nie masz na swojej toaletce miejsca na lampy, wybierz lampę podłogową ze źródłem światła ustawionym na wysokości twarzy.

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