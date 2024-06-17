Jak uzyskać najlepsze oświetlenie do makijażu

Jeśli chcesz użyć lustra Hollywood lub lustra toaletowego z tylko jednym rzędem żarówek u góry, należy zadbać o to, aby użyć właściwych żarówek.

Istnieją cztery obszary, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniej żarówki do toaletki:

Ciepło: przy tak wielu żarówkach trzeba będzie zminimalizować ciepło żarówek, aby uniknąć roztopienia się makijażu i spoconej twarzy.

Jasność: zbyt jasna żarówka może być gorsza od ciemnej. Patrzysz bezpośrednio w kierunku źródła światła, tak więc powinna być wystarczająco jasna, aby dobrze widzieć bez szkody dla oczu.

Kolor: idealne do makijażu jest łagodne światło białe, które dopiero zaczyna robić się chłodne. Ponieważ naturalne światło dzienne jest najlepszym rodzajem światła, optymalnym wyborem będzie żarówka właśnie w tym kolorze.

Energooszczędność: duże lustro toaletowe z wbudowanymi żarówkami będzie zużywać więcej energii niż pojedyncza lampa.

I ponownie oczywistym wyborem są żarówki LED. Nie emitują ciepła, można je łatwo przyciemniać, oferują szeroką gamę kolorów i są bardziej energooszczędne — zwłaszcza żarówki inteligentne.