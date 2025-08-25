Pomoc

Gdzie bezpieczeństwo domu spotyka się z inteligentnym oświetleniem

Kamery, czujniki kontaktu, dzwonki do drzwi i inteligentne oświetlenie współpracują ze sobą, aby chronić Twoich bliskich — wszystko przy użyciu systemu Philips Hue, który już posiadasz.

Biały Hue zabezpieczenie umieszczone na półce obok rośliny

Kamery Secure

Obserwuj swój dom przez cały czas. Oferujące wyraźny i klarowny strumień na żywo w rozdzielczości 2K lub 1080p HD, tryb nocny oraz głośnik do dwukierunkowej komunikacji i dźwiękowych alarmów, te kamery są twoimi oczami i uszami, gdy cię nie ma.

Czarna kamera Hue Doorbell zamontowana na ścianie.

Inteligentny dzwonek wideo

Monitoruj swoje drzwi wejściowe za pomocą inteligentnego dzwonka wideo. Zobacz, usłysz i dowiedz się, kto przyszedł, o każdej porze i z dowolnego miejsca. Po wykryciu ruchu światła włączają się, zapewniając lepszą widoczność.

Czujnik kontaktu Hue

Czujniki kontaktu

Najwyższy spokój ducha. Po uzbrojeniu czujniki kontaktowe wysyłają alert - a nawet włączają światła - gdy tylko ktoś otworzy okno, drzwi, szafkę lub sejf. Wymagany Philips Hue Bridge. 

Para przeglądająca na tablecie nagrania z systemu bezpieczeństwa

Plany

Uzyskaj więcej funkcji bezpieczeństwa, takich jak inteligentne strefy detekcji ruchu i dostęp do historii wideo z maksymalnie 60 dni. Wybierz opcję Basic lub Plus, w zależności od potrzeb.

Podejrzana sylwetka zbliżająca się do tylnych drzwi

Sterowanie przez aplikację

Alerty wysyłane bezpośrednio na Twój telefon. Uruchamiaj alarmy świetlne lub dźwiękowe jednym dotknięciem. Dzięki aplikacji Philips Hue masz inteligentne zabezpieczenia domu w zasięgu ręki.

Kompleksowe szyfrowanie zabezpieczeń inteligentnego domu Philips Hue

Zyskaj szyfrowanie end-to-end

Twoja prywatność jest naszym priorytetem. Domyślnie każda kamera Philips Hue Secure korzysta z szyfrowania typu end-to-end (E2EE). Wszystkie wideo, audio i migawki są szyfrowane za pomocą hasła, które masz tylko Ty.

Dwie inteligentne żarówki Philips Hue, Hue Bridge Pro, dwa czujniki kontaktowe Hue i przewodowa kamera zabezpieczająca Hue w kolorze białym.

Zacznij od inteligentnych zabezpieczeń

Uzyskaj wszystko, czego potrzebujesz, aby skonfigurować system bezpieczeństwa inteligentnego domu dzięki zestawowi startowemu. Otrzymasz wszystkie najlepsze funkcje w najlepszej cenie — i natychmiastowy spokój ducha dla swojego domu i portfela.

Dostosuj zabezpieczenia inteligentnego domu

Flash Sale -25%
Mostek

Hue

Mostek
Prosta konfiguracja
Różne sposoby sterowania światłem
Dodaj do 50 punktów światła
Sterowanie za pomocą głosu

289,00 zł

Flash Sale -25%
Czujnik kontaktu Secure

Hue

Czujnik kontaktu Secure
Montaż bezprzewodowy
Automatyczne włączanie oświetlenia
Długa żywotność baterii
Montaż w drzwiach i oknach

339,00 zł

Flash Sale -25%
Czujnik kontaktu Secure

Hue

Czujnik kontaktu Secure
Montaż bezprzewodowy
Automatyczne włączanie oświetlenia
Długa żywotność baterii
Montaż w drzwiach i oknach

339,00 zł

Do 40% rabatu
Inteligentna żarówka A60 E27 - 800 (2 szt.)

Hue White and color ambiance

Inteligentna żarówka A60 E27 - 800 (2 szt.)
Do 806 lm*
Białe i kolorowe światło
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

489,00 zł

293,40 zł

Flash Sale -25%
Zewnętrzny kabel przedłużający 2,5 m

Hue

Zewnętrzny kabel przedłużający 2,5 m
Przedłużacz
Długość 5 m
Czarny

99,00 zł

Flash Sale -25%
Przewodowa kamera Secure ze stojakiem na biurko

Hue

Przewodowa kamera Secure ze stojakiem na biurko
Kompleksowe szyfrowanie
Wideo HD 1080P
Podłączana do gniazdka
Stojak w zestawie

769,00 zł

Flash Sale -25%
Chroniący przed spadnięciem kabel Secure

Hue

Chroniący przed spadnięciem kabel Secure
Kompatybilny ze wszystkimi kamerami Secure
Wykonany z wysokiej klasy materiałów
Utrudnia niechciane usuwanie
Zalecany do kamer instalowanych na wysokości powyżej 2 m

79,00 zł

Flash Sale -25%
Zewnętrzny reflektor Lily

Hue White and color ambiance

Zewnętrzny reflektor Lily
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
System niskonapięciowy – moduł podstawowy
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

729,00 zł

Led lights for your smart home

Kup oświetlenie dostosowane do pomieszczeń

Philips Hue oferuje oświetlenie do każdego pomieszczenia, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Przeglądaj według takich pomieszczeń jak salon, kuchnia, sypialnia, łazienka itd., aby zobaczyć, które produkty polecamy do każdego z nich.

Oświetlenie LED dostosowane do pomieszczeń

Pytania i odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa domu

Jakie rodzaje kamer Secure są dostępne?

Czego potrzebuję, aby zacząć korzystać z funkcji bezpieczeństwa Philips Hue?

Które produkty Philips Hue współpracują z konfiguracją Secure?

Czy mogę dodać urządzenia Secure do mojej konfiguracji Philips Hue sterowanej przez Bluetooth?

Czy dostępna jest bezpłatna wersja próbna dla płatnych funkcji planu Secure?

Nie możesz znaleźć odpowiedzi?

