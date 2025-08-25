Kamery, czujniki kontaktu, dzwonki do drzwi i inteligentne oświetlenie współpracują ze sobą, aby chronić Twoich bliskich — wszystko przy użyciu systemu Philips Hue, który już posiadasz.
Gdzie bezpieczeństwo domu spotyka się z inteligentnym oświetleniem
Kamery Secure
Obserwuj swój dom przez cały czas. Oferujące wyraźny i klarowny strumień na żywo w rozdzielczości 2K lub 1080p HD, tryb nocny oraz głośnik do dwukierunkowej komunikacji i dźwiękowych alarmów, te kamery są twoimi oczami i uszami, gdy cię nie ma.
Inteligentny dzwonek wideo
Monitoruj swoje drzwi wejściowe za pomocą inteligentnego dzwonka wideo. Zobacz, usłysz i dowiedz się, kto przyszedł, o każdej porze i z dowolnego miejsca. Po wykryciu ruchu światła włączają się, zapewniając lepszą widoczność.
Czujniki kontaktu
Najwyższy spokój ducha. Po uzbrojeniu czujniki kontaktowe wysyłają alert - a nawet włączają światła - gdy tylko ktoś otworzy okno, drzwi, szafkę lub sejf. Wymagany Philips Hue Bridge.
Plany
Uzyskaj więcej funkcji bezpieczeństwa, takich jak inteligentne strefy detekcji ruchu i dostęp do historii wideo z maksymalnie 60 dni. Wybierz opcję Basic lub Plus, w zależności od potrzeb.
Sterowanie przez aplikację
Alerty wysyłane bezpośrednio na Twój telefon. Uruchamiaj alarmy świetlne lub dźwiękowe jednym dotknięciem. Dzięki aplikacji Philips Hue masz inteligentne zabezpieczenia domu w zasięgu ręki.
Zacznij od inteligentnych zabezpieczeń
Uzyskaj wszystko, czego potrzebujesz, aby skonfigurować system bezpieczeństwa inteligentnego domu dzięki zestawowi startowemu. Otrzymasz wszystkie najlepsze funkcje w najlepszej cenie — i natychmiastowy spokój ducha dla swojego domu i portfela.
Dostosuj zabezpieczenia inteligentnego domu
Hue
Mostek
289,00 zł
Hue
Czujnik kontaktu Secure
339,00 zł
Hue
Czujnik kontaktu Secure
339,00 zł
Hue White and color ambiance
Inteligentna żarówka A60 E27 - 800 (2 szt.)
489,00 zł
293,40 zł
Hue
Zewnętrzny kabel przedłużający 2,5 m
99,00 zł
Hue
Przewodowa kamera Secure ze stojakiem na biurko
769,00 zł
Hue
Chroniący przed spadnięciem kabel Secure
79,00 zł
Hue White and color ambiance
Zewnętrzny reflektor Lily
729,00 zł
Pytania i odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa domu
Jakie rodzaje kamer Secure są dostępne?
Czego potrzebuję, aby zacząć korzystać z funkcji bezpieczeństwa Philips Hue?
Które produkty Philips Hue współpracują z konfiguracją Secure?
Czy mogę dodać urządzenia Secure do mojej konfiguracji Philips Hue sterowanej przez Bluetooth?
Czy dostępna jest bezpłatna wersja próbna dla płatnych funkcji planu Secure?
Nie możesz znaleźć odpowiedzi?
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.