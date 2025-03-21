1. Dostępna na telewizorach Samsung QLED od 2022 r. i nowszych, dla modeli Q60 (obsługa dla Q700 będzie wkrótce dostępna). Jeśli telewizor obsługuje aplikację Hue Sync TV, pojawi się on podczas wyszukiwania w aplikacji modeli z nią zgodnych. Możesz też sprawdzić specyfikacje konkretnego modelu na stronie www.samsung.com.