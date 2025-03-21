Sterowanie światłami za pomocą telefonu

Oficjalne aplikacje Philips Hue

Nasze aplikacje do inteligentnego oświetlenia są dostępne do pobrania bezpłatnie i zapewniają dostęp do wszystkich popularnych funkcji systemu Philips Hue.

Aplikacja Hue

Aplikacja Hue

Możesz sterować całym oświetleniem Philips Hue niezależnie od tego, czy zostało połączone za pomocą mostka Hue Bridge, czy też przez Bluetooth. Główna aplikacja do sterowania systemem Philips Hue pozwala włączać i wyłączać światła, tworzyć automatyzacje i timery, synchronizować światła z telewizją i muzyką, sterować systemem bezpieczeństwa inteligentnego domu, a nawet uaktualnić system Bluetooth poprzez dodanie mostka Hue Bridge.

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Poznaj aplikację Hue
Aplikacja Sync Desktop

Aplikacja Hue Sync na komputer

Aplikacja Hue Sync na komputer została stworzona specjalnie z myślą o komputerach. Jest ona bardzo popularna wśród graczy, ponieważ pozwala połączyć kolorowe oświetlenie Philips Hue z grą na ekranie komputera.

Pobierz w App Store

macOS Big Sur i nowsze

Pobierz w Windows Store

Windows 10 (x64)

Aplikacja Hue Sync jest dostępna do pobrania tylko w wersji na komputer

Poznaj funkcję Synchronizacja z komputerem PC
Ekran aplikacji Philips Hue Sync TV na telewizorze w salonie

Aplikacja Hue Sync TV

Synchronizuj światła w swoim kinie domowym ze wszystkim, co oglądasz w telewizji — bez względu na sposób odtwarzania — dzięki aplikacji Hue Sync TV. Dostępna na telewizorach Samsung z 2022 roku i nowszych.¹

Poznaj aplikację Hue Sync TV

Poznaj Hue

Jak działa system Hue

Jak działa system Hue
Co potrafi Hue

Co potrafi Hue
Poznaj źródła światła

Poznaj źródła światła

1. Dostępna na telewizorach Samsung QLED od 2022 r. i nowszych, dla modeli Q60 (obsługa dla Q700 będzie wkrótce dostępna). Jeśli telewizor obsługuje aplikację Hue Sync TV, pojawi się on podczas wyszukiwania w aplikacji modeli z nią zgodnych. Możesz też sprawdzić specyfikacje konkretnego modelu na stronie www.samsung.com.

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