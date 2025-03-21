Nasze aplikacje do inteligentnego oświetlenia są dostępne do pobrania bezpłatnie i zapewniają dostęp do wszystkich popularnych funkcji systemu Philips Hue.
Sterowanie światłami za pomocą telefonu
Oficjalne aplikacje Philips Hue
Aplikacja Hue
Możesz sterować całym oświetleniem Philips Hue niezależnie od tego, czy zostało połączone za pomocą mostka Hue Bridge, czy też przez Bluetooth. Główna aplikacja do sterowania systemem Philips Hue pozwala włączać i wyłączać światła, tworzyć automatyzacje i timery, synchronizować światła z telewizją i muzyką, sterować systemem bezpieczeństwa inteligentnego domu, a nawet uaktualnić system Bluetooth poprzez dodanie mostka Hue Bridge.
Aplikacja Hue Sync na komputer
Aplikacja Hue Sync na komputer została stworzona specjalnie z myślą o komputerach. Jest ona bardzo popularna wśród graczy, ponieważ pozwala połączyć kolorowe oświetlenie Philips Hue z grą na ekranie komputera.
Aplikacja Hue Sync jest dostępna do pobrania tylko w wersji na komputer
Aplikacja Hue Sync TV
Synchronizuj światła w swoim kinie domowym ze wszystkim, co oglądasz w telewizji — bez względu na sposób odtwarzania — dzięki aplikacji Hue Sync TV. Dostępna na telewizorach Samsung z 2022 roku i nowszych.¹
1. Dostępna na telewizorach Samsung QLED od 2022 r. i nowszych, dla modeli Q60 (obsługa dla Q700 będzie wkrótce dostępna). Jeśli telewizor obsługuje aplikację Hue Sync TV, pojawi się on podczas wyszukiwania w aplikacji modeli z nią zgodnych. Możesz też sprawdzić specyfikacje konkretnego modelu na stronie www.samsung.com.