Pomoc
Zestawy inteligentnego oświetlenia

Zestawy inteligentnego oświetlenia

Niezależnie od tego, czy uzupełniasz swoją kolekcję inteligentnego oświetlenia, czy też zaczynasz tworzyć ją od zera, możesz skorzystać z tych starannie dobranych zestawów produktów Philips Hue, w tym zestawów z mostkiem Philips Hue Bridge, aby wyposażyć dowolny zakątek domu w inteligentne oświetlenie LED.

Produktów: 77
Wszystkie produkty Zestawy startowe (16) Żarówki (88) Taśmy LED (24) Bezpieczeństwo (32)
Białe ciepłe do chłodnego

Białe ciepłe do chłodnego

(13)

Światło kolorowe

Światło kolorowe

(12)

Gradient

Gradient

(5)

Wyprzedaż
Zbliżenie przedniej części produktu Pakiet: reflektory punktowe Lily + czujnik zewnętrzny

Pakiet: reflektory punktowe Lily + czujnik zewnętrzny
Światło białe i kolorowe
Ruchome reflektory punktowe
Włącznie świateł ruchem

1 978 zł

1 780,2 zł

Zbliżenie przedniej części produktu Multipak: GU10 white ambiance 6-pak

Multipak: GU10 white ambiance 6-pak
Okres żywotności ±10 lat
Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
Kompatybilne z Bluetooth i mostkiem Hue
Światło od zimnej bieli do ciepłej

676 zł

Wyprzedaż
Zbliżenie przedniej części produktu Pakiet: żarówka GU10 do białego oświetlenia ambientowego + mostek Hue Bridge

Pakiet: żarówka GU10 do białego oświetlenia ambientowego + mostek Hue Bridge
Białe światło ciepłe do zimnego
Dodaj do 50 punktów światła
Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów

787 zł

629,6 zł

Wyprzedaż
Zbliżenie przedniej części produktu Pakiet: Lampa podłogowa Signe gradient + mostek Hue Bridge

Pakiet: Lampa podłogowa Signe gradient + mostek Hue Bridge
Łączy białe i kolorowe światło
Odmień wnętrze światłem
Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów

1 878 zł

1 784,1 zł

Wyprzedaż
Zbliżenie przedniej części produktu Pakiet: Lampa podłogowa Signe gradient + mostek Hue Bridge

Pakiet: Lampa podłogowa Signe gradient + mostek Hue Bridge
Łączy białe i kolorowe światło
Odmień wnętrze światłem
Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów

1 878 zł

1 502,4 zł

Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw: 2 kamery Secure zasilane baterią akumulatorową

Zestaw: 2 kamery Secure zasilane baterią akumulatorową
Kompleksowe szyfrowanie
Wideo w rozdzielczości 1080p HD
Zasilanie bateryjne
Elementy monatażowe do ścian załączone

1 638 zł

Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw: 2 kamery Secure przewodowe

Zestaw: 2 kamery Secure przewodowe
Kompleksowe szyfrowanie
Wideo w rozdzielczości 1080p HD
Podłączenie do gniazdka
Elementy monatażowe do ścian załączone

1 358 zł

Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw: Taśma LED Gradient + przedłużenie

Zestaw: Taśma LED Gradient + przedłużenie
Świeci wieloma kolorami światła jednocześnie
W zestawie zasilacz
Sterowanie przez Bluetooth lub Mostek
2-metrowa podstawowa taśma świetlna + 1-metrowe przedłużenie

1 088 zł

-20%
Zbliżenie przedniej części produktu Endurance zestaw: lightstrip Plus + ściemniacz + mostek

Endurance zestaw: lightstrip Plus + ściemniacz + mostek
Taśma LED Plus 2m
Ściemniacz do indywidualnej regulacji
Prowadzona konfiguracja w aplikacji
Dostęp do pełnego zestawu funkcji

668 zł

534,4 zł

Zbliżenie przedniej części produktu Multipak: przełącznik Dimmer switch 3-pak

Multipak: przełącznik Dimmer switch 3-pak
Bezprzewodowa instalacja
Płynne ściemnianie
Zasilane baterią
Montaż wszędzie

327 zł

Wyprzedaż
Zbliżenie przedniej części produktu Pakiet: Taśma LED + przedłużenie

Pakiet: Taśma LED + przedłużenie
Światło białe i kolorowe
Przedłużenie w zestawie
Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu i akcesoriów

360 zł

324 zł

Wyprzedaż
Zbliżenie przedniej części produktu Pakiet: Lampa stołowa Signe gradient + mostek Hue Bridge

Pakiet: Lampa stołowa Signe gradient + mostek Hue Bridge
Łączy białe i kolorowe światło
Odmień wnętrze światłem
Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów

1 348 zł

1 280,6 zł

1-12 z 77

Przewodnik po pakietach inteligentnego oświetlenia

Czy dostępne są zestawy z mostkiem Philips Hue Bridge?

Jakie elementy znajdują się w pakiecie z oświetleniem?

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay