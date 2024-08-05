Zestawy inteligentnego oświetlenia

Niezależnie od tego, czy uzupełniasz swoją kolekcję inteligentnego oświetlenia, czy też zaczynasz tworzyć ją od zera, możesz skorzystać z tych starannie dobranych zestawów produktów Philips Hue, w tym zestawów z mostkiem Philips Hue Bridge, aby wyposażyć dowolny zakątek domu w inteligentne oświetlenie LED.
Produktów: 77
Wyprzedaż
Pakiet: reflektory punktowe Lily + czujnik zewnętrzny
Światło białe i kolorowe
Ruchome reflektory punktowe
Włącznie świateł ruchem
1 978 zł
1 780,2 zł
Multipak: GU10 white ambiance 6-pak
Okres żywotności ±10 lat
Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
Kompatybilne z Bluetooth i mostkiem Hue
Światło od zimnej bieli do ciepłej
676 zł
Wyprzedaż
Pakiet: żarówka GU10 do białego oświetlenia ambientowego + mostek Hue Bridge
Białe światło ciepłe do zimnego
Dodaj do 50 punktów światła
Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
787 zł
629,6 zł
Wyprzedaż
Pakiet: Lampa podłogowa Signe gradient + mostek Hue Bridge
Łączy białe i kolorowe światło
Odmień wnętrze światłem
Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
1 878 zł
1 784,1 zł
Wyprzedaż
Pakiet: Lampa podłogowa Signe gradient + mostek Hue Bridge
Łączy białe i kolorowe światło
Odmień wnętrze światłem
Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
1 878 zł
1 502,4 zł
Zestaw: 2 kamery Secure zasilane baterią akumulatorową
Kompleksowe szyfrowanie
Wideo w rozdzielczości 1080p HD
Zasilanie bateryjne
Elementy monatażowe do ścian załączone
1 638 zł
Zestaw: 2 kamery Secure przewodowe
Kompleksowe szyfrowanie
Wideo w rozdzielczości 1080p HD
Podłączenie do gniazdka
Elementy monatażowe do ścian załączone
1 358 zł
Zestaw: Taśma LED Gradient + przedłużenie
Świeci wieloma kolorami światła jednocześnie
W zestawie zasilacz
Sterowanie przez Bluetooth lub Mostek
2-metrowa podstawowa taśma świetlna + 1-metrowe przedłużenie
1 088 zł
-20%
Endurance zestaw: lightstrip Plus + ściemniacz + mostek
Taśma LED Plus 2m
Ściemniacz do indywidualnej regulacji
Prowadzona konfiguracja w aplikacji
Dostęp do pełnego zestawu funkcji
668 zł
534,4 zł
Multipak: przełącznik Dimmer switch 3-pak
Bezprzewodowa instalacja
Płynne ściemnianie
Zasilane baterią
Montaż wszędzie
327 zł
Wyprzedaż
Pakiet: Taśma LED + przedłużenie
Światło białe i kolorowe
Przedłużenie w zestawie
Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu i akcesoriów
360 zł
324 zł
Wyprzedaż
Pakiet: Lampa stołowa Signe gradient + mostek Hue Bridge
Łączy białe i kolorowe światło
Odmień wnętrze światłem
Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
1 348 zł
1 280,6 zł
Przewodnik po pakietach inteligentnego oświetlenia
Czy dostępne są zestawy z mostkiem Philips Hue Bridge?
Czy dostępne są zestawy z mostkiem Philips Hue Bridge?
Jakie elementy znajdują się w pakiecie z oświetleniem?
Jakie elementy znajdują się w pakiecie z oświetleniem?
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.