System Philips Hue to nie tylko dostęp do inteligentnych funkcji — dzięki niemu zyskasz również konfigurację inteligentnego domu, której elementy bezproblemowo ze sobą współpracują.
System Philips Hue to nie tylko dostęp do inteligentnych funkcji — dzięki niemu zyskasz również konfigurację inteligentnego domu, której elementy bezproblemowo ze sobą współpracują.
Przekształć swoje światła w czujniki ruchu! Dzięki technologii MotionAware™ Twoje światła (lub dowolne inne światła Hue) włączają się lub wyłączają automatycznie po wykryciu obecności.
Ta innowacyjna funkcja, dostępna wyłącznie w systemie Bridge Pro, działa na zasadzie pomiaru wahań siły sygnałów Zigbee, które światła wysyłają do siebie.
MotionAware™ jest łatwy do skonfigurowania w aplikacji Hue, a ogromna większość świateł i urządzeń Hue, zarówno starych, jak i nowych, go wspiera.
Aplikacja Hue pomoże Ci utworzyć do 4 stref ruchu w Twoim domu i pomoże przypisać 3 lub 4 kompatybilne światła do każdej strefy.
Otrzymuj powiadomienia i uruchamiaj alarmy, gdy w obszarach wykrywania ruchu zostaną wykryci intruzi (wymagana subskrypcja).
Wybierz, jak działa MotionAware™: zdefiniuj obszar detekcji, skalibruj czułość, stwórz przedziały czasowe, kiedy detekcja jest aktywna, i wybierz, które światła są wyzwalane.
Technologia MotionAware™ z czasem automatycznie uczy się zmian zachodzących w pomieszczeniach, aby zapewnić optymalne wykrywanie ruchu.
Ustaw harmonogramy, aby światła włączały się i wyłączały — według wybranych ustawień — o dowolnej porze.
Niech twoje światła powoli jaśnieją rano i przygasają przed snem, aby delikatniej budzić się i stworzyć bardziej relaksującą rutynę przed snem.
Niech twoje światła włączają się automatycznie, gdy zbliżasz się do domu, a wyłączają, gdy wychodzisz.
Wybierz swoją kombinację świateł i ustawień, które możesz włączać i wyłączać w dowolnym momencie.
Odliczaj ze światłem! Ustaw timer, aby twoje światła migały lub zmieniały kolor po określonym czasie.
Chodzi o stworzenie scenerii — i mamy na myśli to dosłownie. Sceny to połączenie kolorów i jasności świateł, które określa nastrój (lub „atmosferę”) pomieszczenia.
Sceny te, tworzone przez projektantów oświetlenia, są kategoryzowane ze względu na nastrój, okazję (tak, mamy sceny świąteczne!) i klimat.
Animuj swoje światła, aby naśladowały świece, kosmos, podwodne eksploracje... i wiele więcej!
Przez 24 godziny te sceny pozwalają twoim światłom na przejście przez różne ustawienia w ciągu dnia.
Dzięki oświetleniu gradientowemu zyskujesz większą funkcjonalność. Wybierz spośród Linear, lustrzanego i rozproszonego dla różnych efektów oświetleniowych.
Obserwuj, jak Twoje światła przyciemniają się, rozjaśniają, migają i zmieniają kolor w rytm telewizji, filmów, gier i muzyki.
Jedyny system bezpieczeństwa domowego, który naprawdę integruje oświetlenie, kamery i czujniki.
To widoczny i słyszalny dzwonek do drzwi. Skonfiguruj dzwonek Hue, aby migał światłami, odtwarzał dźwięk i wysyłał natychmiastowe powiadomienie.
Dowiedz się, czy kamerę lub dzwonek do drzwi uruchomiła osoba, zwierzę, pojazd czy paczka. Możesz nawet wyłączyć alerty dotyczące określonych zdarzeń lub otrzymywać powiadomienia push o ważnych sprawach.
Ustaw automatyzację obecności Mimic jako część swojego systemu zabezpieczeń, aby światła włączały się i wyłączały o oczekiwanych porach, gdy ktoś jest w domu.
Wszystkie Twoje urządzenia Hue bezproblemowo ze sobą współpracują — a możesz nimi sterować za pomocą aplikacji Hue.
System Philips Hue współpracuje z wieloma inteligentnymi urządzeniami domowymi, platformami i asystentami, aby sprawić, że Twoje życie będzie jeszcze wygodniejsze.
Uzyskaj pełen zestaw funkcji, obejmujący automatyzację, pełną kontrolę domu, Hue Sync i Hue Secure.
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.