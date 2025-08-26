Hue MotionAware™

Przekształć swoje światła w czujniki ruchu! Dzięki technologii MotionAware™ Twoje światła (lub dowolne inne światła Hue) włączają się lub wyłączają automatycznie po wykryciu obecności.

Ta innowacyjna funkcja, dostępna wyłącznie w systemie Bridge Pro, działa na zasadzie pomiaru wahań siły sygnałów Zigbee, które światła wysyłają do siebie.

MotionAware™ jest łatwy do skonfigurowania w aplikacji Hue, a ogromna większość świateł i urządzeń Hue, zarówno starych, jak i nowych, go wspiera.