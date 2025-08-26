Pomoc

Cechy

System Philips Hue to nie tylko dostęp do inteligentnych funkcji — dzięki niemu zyskasz również konfigurację inteligentnego domu, której elementy bezproblemowo ze sobą współpracują.

 

Sterowanie
Żarówki
Bezpieczeństwo
Integracje

Sterowanie

 

 

Osoba wchodząca do pomieszczenia, w którym ustawiono strefę wykrywania ruchu Hue MotionAware.

Hue MotionAware™

Przekształć swoje światła w czujniki ruchu! Dzięki technologii MotionAware™ Twoje światła (lub dowolne inne światła Hue) włączają się lub wyłączają automatycznie po wykryciu obecności.

Ta innowacyjna funkcja, dostępna wyłącznie w systemie Bridge Pro, działa na zasadzie pomiaru wahań siły sygnałów Zigbee, które światła wysyłają do siebie. 

MotionAware™ jest łatwy do skonfigurowania w aplikacji Hue, a ogromna większość świateł i urządzeń Hue, zarówno starych, jak i nowych, go wspiera.

Dowiedz się więcej

Wiele obszarów detekcji

Aplikacja Hue pomoże Ci utworzyć do 4 stref ruchu w Twoim domu i pomoże przypisać 3 lub 4 kompatybilne światła do każdej strefy.

Kompatybilność z Hue Secure

Otrzymuj powiadomienia i uruchamiaj alarmy, gdy w obszarach wykrywania ruchu zostaną wykryci intruzi (wymagana subskrypcja).

W pełni konfigurowalny

Wybierz, jak działa MotionAware™: zdefiniuj obszar detekcji, skalibruj czułość, stwórz przedziały czasowe, kiedy detekcja jest aktywna, i wybierz, które światła są wyzwalane.

Dostosowuje się do Twojej przestrzeni

Technologia MotionAware™ z czasem automatycznie uczy się zmian zachodzących w pomieszczeniach, aby zapewnić optymalne wykrywanie ruchu.

 

 

Para wchodzi do pokoju dziennego oświetlonego lampą Philips Hue, emitującą ciepłe białe światło.

Automatyzacje

Ustaw harmonogramy, aby światła włączały się i wyłączały — według wybranych ustawień — o dowolnej porze.

Pobudka i zasypianie

Niech twoje światła powoli jaśnieją rano i przygasają przed snem, aby delikatniej budzić się i stworzyć bardziej relaksującą rutynę przed snem.

Powrót do domu i wyjście z domu

Niech twoje światła włączają się automatycznie, gdy zbliżasz się do domu, a wyłączają, gdy wychodzisz.

Dostosuj

Wybierz swoją kombinację świateł i ustawień, które możesz włączać i wyłączać w dowolnym momencie.

Odmierzacze czasu

Odliczaj ze światłem! Ustaw timer, aby twoje światła migały lub zmieniały kolor po określonym czasie.

Żarówki

 

 

Zestaw oświetlenia otaczającego telewizor świecący odcieniami niebieskiego i różowego, sterowany przez aplikację Hue, pokazujący różne sceny świetlne.

Sceny

Chodzi o stworzenie scenerii — i mamy na myśli to dosłownie. Sceny to połączenie kolorów i jasności świateł, które określa nastrój (lub „atmosferę”) pomieszczenia.

Galeria scen

Sceny te, tworzone przez projektantów oświetlenia, są kategoryzowane ze względu na nastrój, okazję (tak, mamy sceny świąteczne!) i klimat.

Efekty

Animuj swoje światła, aby naśladowały świece, kosmos, podwodne eksploracje... i wiele więcej!

Aranżacje świetlne na cały dzień

Przez 24 godziny te sceny pozwalają twoim światłom na przejście przez różne ustawienia w ciągu dnia.

Style

Dzięki oświetleniu gradientowemu zyskujesz większą funkcjonalność. Wybierz spośród Linear, lustrzanego i rozproszonego dla różnych efektów oświetleniowych.

Telewizor zsynchronizowany z oświetleniem przestrzennym Philips Hue świeci odcieniami niebieskiego, różowego i czerwonego, dopasowując się do obrazu na ekranie.

Hue Sync

Obserwuj, jak Twoje światła przyciemniają się, rozjaśniają, migają i zmieniają kolor w rytm telewizji, filmów, gier i muzyki.

Bezpieczeństwo

 

 

Kamera Hue Secure zamocowana na ścianie i obraz na żywo z kamery przedstawiający kobietę na podwórku.

Hue Secure

Jedyny system bezpieczeństwa domowego, który naprawdę integruje oświetlenie, kamery i czujniki.

Poznaj systemy bezpieczeństwa domowego

MultiChime

To widoczny i słyszalny dzwonek do drzwi. Skonfiguruj dzwonek Hue, aby migał światłami, odtwarzał dźwięk i wysyłał natychmiastowe powiadomienie.

Wykrywanie wspomagane sztuczną inteligencją

Dowiedz się, czy kamerę lub dzwonek do drzwi uruchomiła osoba, zwierzę, pojazd czy paczka. Możesz nawet wyłączyć alerty dotyczące określonych zdarzeń lub otrzymywać powiadomienia push o ważnych sprawach.

Automatyzacje bezpieczeństwa

Ustaw automatyzację obecności Mimic jako część swojego systemu zabezpieczeń, aby światła włączały się i wyłączały o oczekiwanych porach, gdy ktoś jest w domu.

Pełna integracja domu

Wszystkie Twoje urządzenia Hue bezproblemowo ze sobą współpracują — a możesz nimi sterować za pomocą aplikacji Hue.

Integracje

 

 

Zgodne z Hue

System Philips Hue współpracuje z wieloma inteligentnymi urządzeniami domowymi, platformami i asystentami, aby sprawić, że Twoje życie będzie jeszcze wygodniejsze.

Zobacz, co działa z Philips Hue
Hue Bridge Pro i Philips Hue Bridge — nowe systemy sterowania oświetleniem inteligentnego domu.

Uaktualnij do Hue Bridge lub Hue Bridge Pro

Uzyskaj pełen zestaw funkcji, obejmujący automatyzację, pełną kontrolę domu, Hue Sync i Hue Secure.

Kup Hue Bridge i Hue Bridge Pro

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay