Niezależnie od tego, czy jest to romantyczna kolacja, spotkanie rodzinne czy dzień pracy w domu, Philips Hue oferuje inteligentne oświetlenie do jadalni, które można dostosować do każdej okazji.
Odmień atmosferę dla swoich posiłków poprzez odpowiednie oświetlenie jadalni
Chcesz stworzyć atmosferę jak z restauracji w Twoim domu? Jednym dotknięciem w aplikacji Philips Hue stwórz atmosferę dla kolacji tak intymną lub żywą, jak zechcesz. Ustaw ciepłe, przytulne odcienie światła na wieczorny posiłek lub zdecyduj się na jasne, radosne kolory podczas kolacji z przyjaciółmi.
Może Ci się spodobać również...
Hue White and color ambiance
Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 4 szt.
269,99 zł
LIGHTSTRIPS
Taśma LED Flux o długości 3 metrów
314,99 zł
Hue White and color ambiance
Girlanda Festavia
579,00 zł
Hue White and color ambiance
Essential A60 — Inteligentna żarówka E27 — 806 lm — 8 W — 4 szt.
269,99 zł
LIGHTSTRIPS
Taśma LED Flux o długości 5 metrów
449,99 zł
Hue White and color ambiance
Girlanda LED Festavia
1059,00 zł
Hue White and color ambiance
Girlanda LED Festavia
1729,00 zł
Hue White and color ambiance
Przenośne światło akcentujące Go
439,00 zł
Hue White and color ambiance
Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600
359,99 zł
Hue White and color ambiance
Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry
270,00 zł
LIGHTSTRIPS
Taśma LED Flux o długości 4 metrów
382,99 zł
LIGHTSTRIPS
Taśma LED Flux o długości 10 metrów
899,99 zł
Hue White and color ambiance
Philips Hue White and color ambiance Taśma LED gradient (baza, 2m)
769,00 zł
Hue White and color ambiance
Essential A60 — Inteligentna żarówka E27 — 806 lm — 8 W
112,99 zł
LIGHTSTRIPS
Taśma LED OmniGlow o długości 3 metrów
629,99 zł
Oświetl swoją jadalnię, aby zapewnić rozrywkę
Każde spotkanie wymaga idealnej ścieżki dźwiękowej — a dzięki Philips Hue możesz sprawić, że światła w jadalni zatańczą w rytm muzyki.
Najlepsze oświetlenie do jadalni zapewniające rozrywkę
Hue White and color ambiance
Lampa podłogowa Signe gradient
1589,00 zł
Hue
Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)
109,00 zł
Inspiracje oświetleniowe
Zobacz, jak inni używają inteligentnego oświetlenia Philips Hue, aby stworzyć odpowiedni nastrój — i podziel się swoimi własnymi pomysłami na Instagramie z hashtagiem #philipshue
@kimiefalk
@dutchguy84
@derby.shire.home
@ingbertsen
@Wouter van Foeken
@klusjesmam
@myhomeofzodiac
@nyifaget
Przewodnik po oświetleniu jadalni
Jaka barwa światła jest najlepsza do jadalni?
Jaka barwa światła jest najlepsza do jadalni?
Jak wysoko powinna znajdować się lampa w jadalni nad stołem?
Jak wysoko powinna znajdować się lampa w jadalni nad stołem?
Czy oświetlenia w jadalni i kuchni powinny do siebie pasować?
Czy oświetlenia w jadalni i kuchni powinny do siebie pasować?
Więcej pomysłów na inteligentne oświetlenie jadalni
Wskazówki dla oświetlenia pod szafkami
Stylowe oświetlenie podszafkowe nada pomieszczeniu wyjtkowej atmosfery i sprawdzi się jako oświetlenie zadaniowe. Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać taśmy LED pod szafkami.
Jak inteligentne oświetlenie może odmienić Twoje doświadczenia podczas posiłków
Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym jest inteligentne oświetlenie? Oto prosty opis działania inteligentnych świateł i tego, co można dzięki nim zrobić