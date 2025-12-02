Pomoc
Niezależnie od tego, czy jest to romantyczna kolacja, spotkanie rodzinne czy dzień pracy w domu, Philips Hue oferuje inteligentne oświetlenie do jadalni, które można dostosować do każdej okazji.

Oświetlenie jadalni: atmosfera w której będziesz się cieszyć posiłkami

Odmień atmosferę dla swoich posiłków poprzez odpowiednie oświetlenie jadalni

Chcesz stworzyć atmosferę jak z restauracji w Twoim domu? Jednym dotknięciem w aplikacji Philips Hue stwórz atmosferę dla kolacji tak intymną lub żywą, jak zechcesz. Ustaw ciepłe, przytulne odcienie światła na wieczorny posiłek lub zdecyduj się na jasne, radosne kolory podczas kolacji z przyjaciółmi.

Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 4 szt.

Hue White and color ambiance

Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 4 szt.

Do 345 lumenów
Essential, białe
Przyciemnianie do niskiego poziomu intensywności (2%)​
Essential, kolorowe ​

269,99 zł

Taśma LED Flux o długości 3 metrów

LIGHTSTRIPS

Taśma LED Flux o długości 3 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1200 lumenów

314,99 zł

Girlanda Festavia

Hue White and color ambiance

Girlanda Festavia

Stwórz kolorowy gradient
100 inteligentnych kolorowych diod LED
8-metrowy przewód
Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz

579,00 zł

Essential A60 — Inteligentna żarówka E27 — 806 lm — 8 W — 4 szt.

Hue White and color ambiance

Essential A60 — Inteligentna żarówka E27 — 806 lm — 8 W — 4 szt.

Do 806 lumenów
Essential, białe
Przyciemnianie do niskiego poziomu intensywności (2%)​
Essential, kolorowe ​

269,99 zł

Taśma LED Flux o długości 5 metrów

LIGHTSTRIPS

Taśma LED Flux o długości 5 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
2000 lumenów

449,99 zł

Girlanda LED Festavia

Hue White and color ambiance

Girlanda LED Festavia

Stwórz kolorowy gradient
250 inteligentnych kolorowych diod LED
20-metrowy przewód
Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz

1059,00 zł

Girlanda LED Festavia

Hue White and color ambiance

Girlanda LED Festavia

Stwórz kolorowy gradient
500 inteligentnych kolorowych diod LED
40-metrowy przewód
Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz

1729,00 zł

Przenośne światło akcentujące Go

Hue White and color ambiance

Przenośne światło akcentujące Go

Zintegrowane źródło światła LED i bateria
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

439,00 zł

Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600

Hue White and color ambiance

Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600

Do 1600 lumenów
Pełne spektrum światła dziennego
Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0,2%
Precyzyjny kolor Chromasync™

359,99 zł

Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry

Hue White and color ambiance

Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry

Zasilacz w zestawie
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

270,00 zł

Taśma LED Flux o długości 4 metrów

LIGHTSTRIPS

Taśma LED Flux o długości 4 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1600 lumenów

382,99 zł

Taśma LED Flux o długości 10 metrów

LIGHTSTRIPS

Taśma LED Flux o długości 10 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
2000 lumenów

899,99 zł

Philips Hue White and color ambiance Taśma LED gradient (baza, 2m)

Hue White and color ambiance

Philips Hue White and color ambiance Taśma LED gradient (baza, 2m)

Wbudowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

769,00 zł

Essential A60 — Inteligentna żarówka E27 — 806 lm — 8 W

Hue White and color ambiance

Essential A60 — Inteligentna żarówka E27 — 806 lm — 8 W

Do 806 lumenów
Essential, białe
Przyciemnianie do niskiego poziomu intensywności (2%)​
Essential, kolorowe ​

112,99 zł

Taśma LED OmniGlow o długości 3 metrów

LIGHTSTRIPS

Taśma LED OmniGlow o długości 3 metrów

2700 lumenów
Technologia OmniGlow zapewniająca płynne efekty świetlne
Oświetlenie bezpośrednie i pośrednie
Ultrajasne, prawdziwie białe światło

629,99 zł

Oświetlenie jadalni zapewniające rozrywkę

Oświetl swoją jadalnię, aby zapewnić rozrywkę

Każde spotkanie wymaga idealnej ścieżki dźwiękowej — a dzięki Philips Hue możesz sprawić, że światła w jadalni zatańczą w rytm muzyki.

Najlepsze oświetlenie do jadalni zapewniające rozrywkę

Lampa podłogowa Signe gradient

Hue White and color ambiance

Lampa podłogowa Signe gradient

Biały
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

1589,00 zł

Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)

Hue

Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)

Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania

109,00 zł

Przewodnik po oświetleniu jadalni

Jaka barwa światła jest najlepsza do jadalni?

Jak wysoko powinna znajdować się lampa w jadalni nad stołem?

Czy oświetlenia w jadalni i kuchni powinny do siebie pasować?

Więcej pomysłów na inteligentne oświetlenie jadalni

Wskazówki dla oświetlenia pod szafkami

Wskazówki dla oświetlenia pod szafkami

Stylowe oświetlenie podszafkowe nada pomieszczeniu wyjtkowej atmosfery i sprawdzi się jako oświetlenie zadaniowe. Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać taśmy LED pod szafkami.

Poznaj pomysły na oświetlenie pod szafkami
Jak inteligentne oświetlenie może odmienić Twoje doświadczenia podczas posiłków

Jak inteligentne oświetlenie może odmienić Twoje doświadczenia podczas posiłków

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym jest inteligentne oświetlenie? Oto prosty opis działania inteligentnych świateł i tego, co można dzięki nim zrobić

Poznaj inteligentne rozwiązania oświetleniowe

Poznaj oświetlenie do innych pomieszczeń

Oświetlenie salonu

Oświetlenie do sypialni

Oświetlenie kuchni
Bathroom lighting

Bathroom lighting

Oświetlenie biura domowego

Oświetlenie podwórkowe i inteligentne oświetlenie ganku
