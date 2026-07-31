Lampy Hue Play — wciągająca rozrywka zaczyna się tutaj

Lampy podłogowe i stołowe Hue Play, rozmieszczone wokół strefy telewizyjnej w salonie, rozświetlają się gradientami różowego, niebieskiego i żółtego światła, synchronizując się z zawartością wyświetlaną na ekranie.

Rozpocznij swoją przygodę ze światem rozrywki Hue, wybierając lampy stołowe i podłogowe Play. Synchronizuj je z filmami, grami i muzyką, aby uzyskać wyraziste efekty oświetlenia ścian, które odzwierciedlają każdą chwilę na ekranie.

Kup lampy Play

Inteligentne oświetlenie i bezpieczeństwo domu

Smart home bundles

Zestawy

LED light bulbs

Żarówki LED

Smart LED lighting starter kits

Zestaw startowy

LED strip Lights

Taśmy LED

Smart home security

Home security

LED lighting accessories

Akcesoria

LED floor lamps

Lampy podłogowe

LED outdoor lights

Oświetlenie zewnętrzne

LED spotlights

Reflektory punktowe

LED pendant lights

Lampy wiszące

LED recessed lighting

Oświetlenie wpuszczane

LED ceiling lights

Lampy sufitowe

LED table lamps

Lampy stołowe

LED track lighting

Oświetlenie szynowe

LED wall lights

Lampy ścienne

LED string lights

Girlandy LED

Light Fixture Replacement

Zamienniki

Wszystkie produkty do inteligentnego domu

Co nowego?

Nowe produkty Hue

Nowość
Hue Moduł przełącznika ściennego (2 szt.)

Hue Moduł przełącznika ściennego (2 szt.)

359,99 zł

Nowość
Hue Przewodowy dimmer switch (1 kanał)

Hue Przewodowy dimmer switch (1 kanał)

269,99 zł

Nowość
Hue White and color ambiance Hue Play – lampa podłogowa large

Hue White and color ambiance Hue Play – lampa podłogowa large

679,99 zł

Nowość
Hue White ambiance B39 Candle – inteligentna żarówka LED E14

Hue White ambiance B39 Candle – inteligentna żarówka LED E14

315,99 zł

Nowość
Hue Przewodowy przełącznik (1 kanał)

Hue Przewodowy przełącznik (1 kanał)

229,99 zł

Nowość
Hue Przewodowy przełącznik (2 kanałowy)

Hue Przewodowy przełącznik (2 kanałowy)

249,99 zł

Nowość
Hue White and color ambiance Hue Play – lampa stołowa

Hue White and color ambiance Hue Play – lampa stołowa

359,99 zł

Nowość
Hue White and color ambiance Hue Play – lampa podłogowa compact

Hue White and color ambiance Hue Play – lampa podłogowa compact

629,99 zł

Nowość
Hue White ambiance B39 Candle – inteligentna żarówka LED E14

Hue White ambiance B39 Candle – inteligentna żarówka LED E14

248,99 zł

Nowość
Hue White and color ambiance B39 Candle – inteligentna żarówka LED E14

Hue White and color ambiance B39 Candle – inteligentna żarówka LED E14

725,99 zł

Nowość
Hue White and color ambiance B39 Candle – inteligentna żarówka LED E14

Hue White and color ambiance B39 Candle – inteligentna żarówka LED E14

528,99 zł

Nowość
Hue White and color ambiance B39 Candle – inteligentna żarówka LED E14

Hue White and color ambiance B39 Candle – inteligentna żarówka LED E14

318,99 zł

Nowość
Hue Moduł przełącznika ściennego (1 szt.)

Hue Moduł przełącznika ściennego (1 szt.)

209,99 zł

Nowość
Hue White B39 Candle – inteligentna żarówka LED E14

Hue White B39 Candle – inteligentna żarówka LED E14

168,99 zł

Nowość
Hue White ambiance B39 Candle – inteligentna żarówka LED E14

Hue White ambiance B39 Candle – inteligentna żarówka LED E14

168,99 zł

Poznaj nowe produkty

Oświetlenie do stref rozrywki

Spraw, by oglądanie i granie stało się wciągającym doświadczeniem.

Zsynchronizuj światła z ekranem! Zobacz, jak światła zmieniają się w czasie rzeczywistym podczas wyświetlania filmów i gier, zapewniając niesamowite wrażenia.

Kup oświetlenie do stref rozrywki

Nieograniczone możliwości dla każdej przestrzeni i każdej chwili

Pomysłowe rozwiązania w praktyce

Zobacz, jak inni używają inteligentnego oświetlenia Philips Hue, aby stworzyć odpowiedni nastrój — i podziel się swoimi własnymi pomysłami na Instagramie z hashtagiem #philipshue

image by gooisemannen containing tree, plant, sculpture, vase, room

@gooisemannen

image by hefestec containing lamp, table, light, black, table lamp

@hefestec

image by min_gyu.zip containing table, office, room, monitor, light

@min_gyu.zip

image by by_stoker_thuis containing stove, fireplace, room, light, living room

@by_stoker_thuis

image by larissa.interior containing sit, couch, backyard, terrace, night

@larissa.interior

image by deer.home containing living room, television, room, light, table

@deer.home

image by my_orchard_croft containing window, lamp, plant, light, sit

@my_orchard_croft

image by salamanderloft containing living room, window, couch, bookcase, room

@salamanderloft

image by kiiwic containing table, room, monitor, computer, computer desk

@kiiwic

image by vores_villa_funkis containing window, tree, chair, plant, vase

@vores_villa_funkis

Dowiedz się więcej o...

Bezpieczeństwie domu

Bezpieczeństwie domu

Oświetleniu zewnętrznym

Oświetleniu zewnętrznym

Oświetleniu nastrojowym

Oświetleniu nastrojowym

Taśmach LED

Taśmach LED

Oświetleniu do rozrywki

Oświetleniu do rozrywki

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay