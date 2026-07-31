Rozpocznij swoją przygodę ze światem rozrywki Hue, wybierając lampy stołowe i podłogowe Play. Synchronizuj je z filmami, grami i muzyką, aby uzyskać wyraziste efekty oświetlenia ścian, które odzwierciedlają każdą chwilę na ekranie.
Inteligentne oświetlenie i bezpieczeństwo domu
Co nowego?
Nowe produkty Hue
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Hue Przewodowy dimmer switch (1 kanał)
269,99 zł
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Hue Przewodowy przełącznik (1 kanał)
229,99 zł
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Hue Przewodowy przełącznik (2 kanałowy)
249,99 zł
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Oświetlenie do stref rozrywki
Spraw, by oglądanie i granie stało się wciągającym doświadczeniem.
Zsynchronizuj światła z ekranem! Zobacz, jak światła zmieniają się w czasie rzeczywistym podczas wyświetlania filmów i gier, zapewniając niesamowite wrażenia.
Nieograniczone możliwości dla każdej przestrzeni i każdej chwili
Pomysłowe rozwiązania w praktyce
Zobacz, jak inni używają inteligentnego oświetlenia Philips Hue, aby stworzyć odpowiedni nastrój — i podziel się swoimi własnymi pomysłami na Instagramie z hashtagiem #philipshue
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