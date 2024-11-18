Pomoc
girlandy LED

Inteligentne girlandy LED

Spraw, aby Twój dom zabłysnął dzięki dekoracyjnemu oświetleniu, takiemu jak inteligentne girlandy do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego.

Zbliżenie przedniej części produktu Girlanda Festavia

White and color ambiance

Girlanda Festavia
Stwórz kolorowy gradient
100 inteligentnych kolorowych diod LED
8-metrowy przewód
Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz

579 zł

Zbliżenie przedniej części produktu Girlanda LED Festavia

White and color ambiance

Girlanda LED Festavia
Stwórz kolorowy gradient
250 inteligentnych kolorowych diod LED
20-metrowy przewód
Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz

1 059 zł

Nowość!

Jak używać świateł dekoracyjnych

Odkryj, jak możesz wykorzystać oświetlenie dekoracyjne, aby ozdobić wnętrze na każdą okazję i stworzyć w nim niezwykły nastrój.

Dowiedz się więcej
Zbliżenie przedniej części produktu Girlanda LED Festavia

White and color ambiance

Girlanda LED Festavia
Stwórz kolorowy gradient
500 inteligentnych kolorowych diod LED
40-metrowy przewód
Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz

1 729 zł

Przewodnik po inteligentnych girlandach LED

W jaki sposób rozwiesić girlandy?

Ile metrów girlandy LED potrzebuję?

Jak dekorować dom i ogród inteligentnymi girlandami?

Jak używać wewnętrznych girland dekoracyjnych?

Jakie są najlepsze łańcuchy lampek LED na choinkę?

Więcej o inteligentnych girlandach LED

girlandy bożonarodzeniowe

Oświetlenie choinki: porady i wskazówki

Wykorzystaj w pełni nasze inteligentne girlandy, używając ich jako lampek choinkowych lub dekoracyjnego oświetlenia świątecznego — zapoznaj się z naszymi świątecznymi wskazówkami.
zewnętrzne girlandy

W jaki sposób używać zewnętrznych girland świetlnych do dekoracji

Girlandy zewnętrzne nie muszą już kojarzyć się wyłącznie ze świętami — sprawdzą się doskonale także na co dzień, niezależnie od pory roku! Niezależnie od tego, czy powiesisz je na podwórku, czy w ogrodzie, zewnętrzne girlandy mogą sprawić, że każda przestrzeń będzie wyglądać magicznie.
girlanda LED do sypialni

Pomysły na udekorowanie sypialni z użyciem girlandy świetlnej

Są znane pod wieloma nazwami: girlandy, lampki, łańcuchy świetlne. Udekoruj nimi sypialnię i stwórz swoją własną, spersonalizowaną przestrzeń. Pozwól zabłysnąć swojej osobowości!

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

