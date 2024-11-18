Inteligentne girlandy LED

Spraw, aby Twój dom zabłysnął dzięki dekoracyjnemu oświetleniu, takiemu jak inteligentne girlandy do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego.
White and color ambiance
Girlanda Festavia
579 zł
White and color ambiance
Girlanda LED Festavia
1 059 zł
Nowość!
Jak używać świateł dekoracyjnych
Odkryj, jak możesz wykorzystać oświetlenie dekoracyjne, aby ozdobić wnętrze na każdą okazję i stworzyć w nim niezwykły nastrój.Dowiedz się więcej
White and color ambiance
Girlanda LED Festavia
1 729 zł
Przewodnik po inteligentnych girlandach LED
W jaki sposób rozwiesić girlandy?
W jaki sposób rozwiesić girlandy?
Ile metrów girlandy LED potrzebuję?
Ile metrów girlandy LED potrzebuję?
Jak dekorować dom i ogród inteligentnymi girlandami?
Jak dekorować dom i ogród inteligentnymi girlandami?
Jak używać wewnętrznych girland dekoracyjnych?
Jak używać wewnętrznych girland dekoracyjnych?
Jakie są najlepsze łańcuchy lampek LED na choinkę?
Jakie są najlepsze łańcuchy lampek LED na choinkę?
Więcej o inteligentnych girlandach LED
W jaki sposób używać zewnętrznych girland świetlnych do dekoracji
Girlandy zewnętrzne nie muszą już kojarzyć się wyłącznie ze świętami — sprawdzą się doskonale także na co dzień, niezależnie od pory roku! Niezależnie od tego, czy powiesisz je na podwórku, czy w ogrodzie, zewnętrzne girlandy mogą sprawić, że każda przestrzeń będzie wyglądać magicznie.
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.